[{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke kedden a Facebookra és a Twitterre is kiírta, hogy szerinte a koronavírus miatt kevesebben halnak meg, mint az influenza miatt. A téves információ terjesztését egyik platform sem tűrte el.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke kedden a Facebookra és a Twitterre is kiírta, hogy szerinte a koronavírus miatt kevesebben...","id":"20201006_donald_trump_koronavirus_influenza_halalozasi_arany_facebook_bejegyzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5257f55-9cfb-4af3-b155-68e198b4adf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_donald_trump_koronavirus_influenza_halalozasi_arany_facebook_bejegyzes","timestamp":"2020. október. 06. 20:17","title":"Donald Trump kiírta, hogy nem is olyan halálos a koronavírus, a Facebook törölte a bejegyzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amanda Kloots döbbenettel fogadta az amerikai elnök dicsekvését. Ő 95 napig sírt a koronavírusos férje kórházi ágya mellett, amely aztán a halálos ágya is lett.","shortLead":"Amanda Kloots döbbenettel fogadta az amerikai elnök dicsekvését. Ő 95 napig sírt a koronavírusos férje kórházi ágya...","id":"20201007_Covidozvegy_Trumpnak_Legyen_mar_egy_kis_empatiaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e0c7a1-9ca1-455f-b317-0ef1092553ff","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Covidozvegy_Trumpnak_Legyen_mar_egy_kis_empatiaja","timestamp":"2020. október. 07. 10:03","title":"Covid-özvegy Trumpnak: Legyen már egy kis empátiája!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","shortLead":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","id":"20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374543b-7c91-4d9a-9bdf-512ed54c30a9","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. október. 06. 22:00","title":"Meghalt Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szélsőséges lesz az időjárás, szokatlan enyhe és csendes téli időszakok is lehetnek.","shortLead":"Szélsőséges lesz az időjárás, szokatlan enyhe és csendes téli időszakok is lehetnek.","id":"20201006_Durva_es_kiszamithatatlan_hidegbetoresek_varhatoak_telen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee281062-3af6-4b7a-8aec-941af96c6bf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_Durva_es_kiszamithatatlan_hidegbetoresek_varhatoak_telen","timestamp":"2020. október. 06. 21:08","title":"Durva és kiszámíthatatlan hidegbetörések várhatók télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","shortLead":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","id":"20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa6a6f9-61c1-4645-b739-561efdc7583b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","timestamp":"2020. október. 07. 08:56","title":"Szokatlan módon pótolta defektes kerekét egy kamionos – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára viszont negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára...","id":"20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497013d-c8d0-4fa6-a665-817dbd27e0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","timestamp":"2020. október. 07. 06:41","title":"Szelídebbre hangolva: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae017d3-9983-4c2d-bf54-72a52d8f1d1e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Az biztos, hogy az elmúlt félévben, a járvány első hullámának hatására sokak életmódja változott meg mind a mozgás, mind a táplálkozás terepén. A SPAR szakértőit, egy dietetikust és egy élelmiszeripari mérnököt kérdeztünk arról, mik ezek a változások, illetve mire figyeljünk, ha éppen most, a járvány kellős közepén csapunk bele egy nagyobb sporteseménybe, megmérettetésbe, például a maratonba.","shortLead":"Az biztos, hogy az elmúlt félévben, a járvány első hullámának hatására sokak életmódja változott meg mind a mozgás...","id":"spar_20201006_Eletmodvaltas_a_karanten_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae017d3-9983-4c2d-bf54-72a52d8f1d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55d5638-916e-48ed-8832-9e28f6792af7","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20201006_Eletmodvaltas_a_karanten_utan","timestamp":"2020. október. 07. 15:30","title":"Életmódváltás a karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","shortLead":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","id":"20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d999b092-4dcb-4d13-96a3-94bc4a20ce98","keywords":null,"link":"/elet/20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","timestamp":"2020. október. 08. 09:30","title":"Ne parázz, sokkolj! – sztárparádé és Győrfi Pál a mentőszolgálat új kisfilmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]