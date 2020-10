Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik nem szorultak kórházi kezelésre.","shortLead":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik...","id":"20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151a776e-c7c0-490c-a27b-7f71599a2353","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. október. 12. 21:03","title":"Öt hónapig nem érzett szagokat és ízeket egy koronavírusos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek segítik abban a fiatal lányokat, hogy ne prostituáltak legyenek, hanem informatikusok az 1,3 milliárd lakosú országban. Komoly gondot jelent azonban, hogy nem tudnak elhelyezkedni a saját lakhelyükön.","shortLead":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek...","id":"20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e74bcb-02ab-4de5-a0c5-7fc3d4a148e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","timestamp":"2020. október. 12. 15:48","title":"A koronavírus miatt életformát váltanának az indiai falvak, ahol eddig a prostitúcióból élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b8096-f917-4e4d-8d21-f4d6a2a32e83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos fideszes politikus szerint meggyőző fölénnyel győzött Koncz Zsófia az időközi országgyűlési választáson. ","shortLead":"Kósa Lajos fideszes politikus szerint meggyőző fölénnyel győzött Koncz Zsófia az időközi országgyűlési választáson. ","id":"20201011_Koncz_zsofia_kosa_lajos_szerencs_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d57b8096-f917-4e4d-8d21-f4d6a2a32e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd33c15-e776-4c94-a417-5557d677d5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Koncz_zsofia_kosa_lajos_szerencs_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. október. 11. 22:26","title":"Kósa Lajos az egyesült baloldal gátlástalanságáról beszélt a fideszes győzelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár újdonságának, köztük elsősorban az idei iPhone-oknak bemutatása. Az interneten élőben követhetjük az eseményeket.","shortLead":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár...","id":"20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7273d54-ea20-41ca-abd2-71b2896c3e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","timestamp":"2020. október. 13. 10:03","title":"Élőben nézheti ma este az új iPhone-ok érkezését, mutatjuk a hivatalos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai turista a 15 évvel ezelőtt elcsent régészeti leleteket okolja a betegségéért és az anyagi nehézségekért.","shortLead":"A kanadai turista a 15 évvel ezelőtt elcsent régészeti leleteket okolja a betegségéért és az anyagi nehézségekért.","id":"20201012_Szabadulni_akart_az_atoktol_ezert_kuldte_vissza_Pompejibe_az_ellopott_targyakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f982b15f-0add-4701-aaa3-62f9429dc250","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Szabadulni_akart_az_atoktol_ezert_kuldte_vissza_Pompejibe_az_ellopott_targyakat","timestamp":"2020. október. 12. 09:43","title":"Szabadulni akart az „átoktól”, ezért küldte vissza Pompejibe az ellopott tárgyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára: jelentős segítséget adtak a járvány sújtotta polgároknak és a vendéglátásnak, valamint a 2015-ösnél nagyobb arányban nyerték a hétvégi önkormányzati választást. ","shortLead":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára...","id":"20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3583bfa4-343c-4724-9188-5df8bbb6a488","keywords":null,"link":"/360/20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","timestamp":"2020. október. 13. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Az osztrák főváros egymillió Wiener Schnitzellel maradt vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen. Követeléseik közé felvették az alkotmányos királyság reformját és a többnyire Németországban élő playboy uralkodó előjogainak megnyirbálását is.","shortLead":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen...","id":"202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fafe38-f358-4791-87cf-629ae289bd4b","keywords":null,"link":"/360/202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","timestamp":"2020. október. 12. 17:00","title":"A felségsértésért járó akár 15 évnyi börtöntől sem félnek a thaiföldi tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fordulat állt be a Facebook egyik legvitatottabb ügyében: mostantól tiltják a holokauszttagadókat.","shortLead":"Fordulat állt be a Facebook egyik legvitatottabb ügyében: mostantól tiltják a holokauszttagadókat.","id":"20201012_facebook_holokauszttagadas_tiltas_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb3c4dc-f123-4ba6-ab8d-8166596b568c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_facebook_holokauszttagadas_tiltas_alhir","timestamp":"2020. október. 12. 17:08","title":"Zuckerberg döntött: a holokauszttagadóknak többé nincs helye a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]