[{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s politikus zaklatna valakit.","shortLead":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s...","id":"20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdaf8c0-5e64-4184-8ba4-9331bd12f1e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","timestamp":"2020. október. 10. 18:41","title":"Jogerős: az Origo hazudott Gréczy Zsoltról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7f992d-3750-4cce-a883-41ead2cc4dc0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az oktatási rektorhelyettes közölte, amennyiben az ő személye a megállapodás problémája, akkor a hallgatók forduljanak a fenntartóhoz. ","shortLead":"Az oktatási rektorhelyettes közölte, amennyiben az ő személye a megállapodás problémája, akkor a hallgatók forduljanak...","id":"20201009_Zalan_Janos_SZFE_Szarka_Gabor_kancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d7f992d-3750-4cce-a883-41ead2cc4dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0507192-b4ea-424b-ba6c-6a73b221aa4b","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Zalan_Janos_SZFE_Szarka_Gabor_kancellar","timestamp":"2020. október. 09. 12:28","title":"SZFE: Zalán János úgy tudja, megvan a helyszín, ahol a kancellár megkezdheti a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196a7629-005b-466e-817b-763197f60675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 20 éve gyártott sportkocsit a jelenlegi formájában már nem gyártják sokáig, de addig várható egy-egy látványosabb sorozat belőle. ","shortLead":"A több mint 20 éve gyártott sportkocsit a jelenlegi formájában már nem gyártják sokáig, de addig várható egy-egy...","id":"20201009_Audi_TT_S_Line_Competition_Plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=196a7629-005b-466e-817b-763197f60675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edfcf3b-e342-42c5-b0d9-510bd9c206bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_Audi_TT_S_Line_Competition_Plus","timestamp":"2020. október. 09. 10:55","title":"Stílusos újításokat kapott a hamarosan búcsúzó Audi TT ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","shortLead":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","id":"20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5988f-99ee-4617-a4eb-0b5e3cc174f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","timestamp":"2020. október. 10. 11:22","title":"13 százalékos fizetésemelést szeretnének a tiszavasvári gyógyszergyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet fordítanunk immunrendszerünk megizmosítására. Talán hihetetlen, de ehhez sokszor elég csak egy kicsivel több vasat bevinni a szervezetünkbe.\r

","shortLead":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet...","id":"maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d391f252-8413-4f4e-9ef1-71bc236b8cb6","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 09. 07:30","title":"A vitalitás mellett az erős immunrendszer is kell őszre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány ellenére megtartják a futóversenyt. A közlekedőknek szombaton és vasárnap is forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.\r

","shortLead":"A járvány ellenére megtartják a futóversenyt. A közlekedőknek szombaton és vasárnap is forgalomkorlátozásokra kell...","id":"20201009_budapest_maraton_futoverseny_forgalomkorlatozas_utlezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f287c8-c4f4-4cf7-867c-244715f940ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_budapest_maraton_futoverseny_forgalomkorlatozas_utlezaras","timestamp":"2020. október. 09. 22:21","title":"Lezárások lesznek a hétvégén a Budapest Maraton miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nagyon megverte az egyik lovászát, majd a kocsijának is nekiesett, mert a férfi fel akart mondani.","shortLead":"A színész nagyon megverte az egyik lovászát, majd a kocsijának is nekiesett, mert a férfi fel akart mondani.","id":"20201010_Testi_sertes_es_rongalas_miatt_indult_rendorsegi_eljaras_Pinter_Tibor_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c333d1b-970b-464e-bd84-f08ff4951675","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Testi_sertes_es_rongalas_miatt_indult_rendorsegi_eljaras_Pinter_Tibor_ellen","timestamp":"2020. október. 10. 11:49","title":"Testi sértés és rongálás miatt indult rendőrségi eljárás Pintér Tibor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön és pénteken is azt jelentette be a német Forma-1-es csapat, hogy fertőzötteket találtak. A második alkalommal hat emberüket kellett lecserélni.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken is azt jelentette be a német Forma-1-es csapat, hogy fertőzötteket találtak. A második...","id":"20201009_koronavirus_forma1_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d41ccdd-6f98-43e4-8a31-1bdde7e6c9f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_koronavirus_forma1_mercedes","timestamp":"2020. október. 09. 19:12","title":"Többen is koronavírusosak a Mercedesnél, remeteként élnek az F1-csapat pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]