[{"available":true,"c_guid":"7f9d24a4-f673-4f4e-82e5-139b007a7141","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten jelenleg 50-70 százalékos a koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházak ágykihasználtsága. Ha eléri a 80 százalékot, jönnek a második körös ellátóhelyek. ","shortLead":"Budapesten jelenleg 50-70 százalékos a koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházak ágykihasználtsága. Ha eléri...","id":"20201015_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d24a4-f673-4f4e-82e5-139b007a7141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2261d7f8-d1d5-4906-a9f1-9e0e87a4f775","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 15. 12:16","title":"A Semmelweis Egyetem külső klinikai tömbje lehet a következő Covid-kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A finn közvéleményben vita támadt arról, hogy a miniszterelnökről olyan fotó készült, amelyen a blézere alatt nem visel semmit.

","id":"20201015_Vizoraleolvason_rablok_Kiskunhalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dee8fc7-793e-4a43-93e9-40319c96db24","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Vizoraleolvason_rablok_Kiskunhalas","timestamp":"2020. október. 15. 09:01","title":"Vízóra-leolvasónak mondták magukat, de a tévét lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee237e91-32c0-4ae0-b597-d0a70bf5e993","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" A becsült ár több mint duplájáért, 3 millió euróért (egymilliárd forintért) kelt el egy több mint 150 millió éves dinoszaurusz-csontváz kedden egy párizsi árverésen.","shortLead":" A becsült ár több mint duplájáért, 3 millió euróért (egymilliárd forintért) kelt el egy több mint 150 millió éves...","id":"20201015_alloszaurusz_dinoszaurusz_csontvaz_arveres_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee237e91-32c0-4ae0-b597-d0a70bf5e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a3db5c-ef71-4d78-a04e-754364305429","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_alloszaurusz_dinoszaurusz_csontvaz_arveres_parizs","timestamp":"2020. október. 15. 07:03","title":"Egymilliárd forintért vett meg valaki egy dinoszaurusz-csontvázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az járhat jól az új lakásfelújítási támogatással, aki elég sok pénzt tud mozgósítani, a többieknek hitelt kell felvenniük, és az sem kizárt, hogy ha az építőipar leterheltsége még tovább nő, nagy csúszásokra kell felkészülni.","shortLead":"Az járhat jól az új lakásfelújítási támogatással, aki elég sok pénzt tud mozgósítani, a többieknek hitelt kell...","id":"20201015_lakasfelujitasi_tamogatas_lakas_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221d89af-6f4e-49ed-b25d-33ae9142ca97","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_lakasfelujitasi_tamogatas_lakas_hitel","timestamp":"2020. október. 15. 14:39","title":"Több buktatója is lehet a lakásfelújítási támogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. október. 15. 07:30","title":"A koronavírus felértékelte a kockázatkezelést a nagyvállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34b041-6fbf-4aca-abba-3f35f75db727","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Moszkvában sem vallott szégyent a magyar válogatott, bár kaput eltaláló lövése nem volt.","shortLead":"Moszkvában sem vallott szégyent a magyar válogatott, bár kaput eltaláló lövése nem volt.","id":"20201014_orosz_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd34b041-6fbf-4aca-abba-3f35f75db727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91b582a-e567-47f5-84a8-3f6ca35f5e24","keywords":null,"link":"/sport/20201014_orosz_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_meccs","timestamp":"2020. október. 14. 20:45","title":"Gól nélküli döntetlen az orosz-magyaron a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]