Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c4f7e8-eb59-4613-b55b-fa359d5b2846","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jens Spahn megfázásszerű tüneteket produkál a saját fertőzési rekordjait épp döntögető országban.","shortLead":"Jens Spahn megfázásszerű tüneteket produkál a saját fertőzési rekordjait épp döntögető országban.","id":"20201021_Koronavirus_nemetorszag_jens_spahn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c4f7e8-eb59-4613-b55b-fa359d5b2846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604240d5-a0c4-447a-a300-3850ce64b30c","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Koronavirus_nemetorszag_jens_spahn","timestamp":"2020. október. 21. 18:22","title":"Koronavírusos lett a német egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-válság miatt felértékelődött az anyagi és egészségügyi biztonság szerepe a magyar társadalomban, a nehézségeket viszont aligha párosítják a Fidesszel, ugyanis a kormánypárt legitimációja töretlen maradt – derül ki a Policy Solutions legfrissebb kutatásából.","shortLead":"A koronavírus-válság miatt felértékelődött az anyagi és egészségügyi biztonság szerepe a magyar társadalomban...","id":"20201022_A_megelhetes_es_az_egeszsegugy_aggasztja_legjobban_a_magyarokat_az_elso_jarvanyhullam_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3235a4-84fc-4258-9cb8-a5b7beb23dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_A_megelhetes_es_az_egeszsegugy_aggasztja_legjobban_a_magyarokat_az_elso_jarvanyhullam_utan","timestamp":"2020. október. 22. 14:40","title":"Nem a Fidesz nyakába varrják a járvány miatti válságot a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez. A csapatra a belső elhárítás mellett a felvásárlási célpontok átvilágításakor is számíthat Orbán első számú oligarchája.","shortLead":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez...","id":"202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b684aeb-25eb-4701-aa7a-1f94da6167b6","keywords":null,"link":"/360/202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","timestamp":"2020. október. 22. 11:00","title":"Mészárosnak jó oka van arra, hogy saját cégére bízza személye és vagyona védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban többek közt Rúzsa Magdit, a Hiperkarmát, a Bagossy Brothers Companyt, a Kelemen Kabátbant és a Tankcsapdát láthatjuk. ","shortLead":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban...","id":"20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f230232-1ad5-47c8-9c91-2b0b97b951c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","timestamp":"2020. október. 22. 10:42","title":"Zenekarokkal járja a vidéket Tilla – új műsor indul a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő szerint a homoszexuálisoknak is joguk van a családhoz.","shortLead":"Az egyházfő szerint a homoszexuálisoknak is joguk van a családhoz.","id":"20201021_Ferenc_papa_bejegyzett_elettarsi_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd72f135-01bc-496e-9a83-d22d8825e771","keywords":null,"link":"/elet/20201021_Ferenc_papa_bejegyzett_elettarsi_kapcsolat","timestamp":"2020. október. 21. 18:54","title":"Ferenc pápa törvénnyel is védené a melegek bejegyzett élettársi kapcsolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lelassult agyi reakció, emlékezetkiesés – ilyesmiket is tapasztalnak azok, aki már átestek a koronavírus-fertőzésen. Az orvosok szerint ez is azt jelzi, hogy sok dolog van, amit még nem tudunk a kórokozóról.","shortLead":"Lelassult agyi reakció, emlékezetkiesés – ilyesmiket is tapasztalnak azok, aki már átestek a koronavírus-fertőzésen...","id":"20201022_koronavirus_emlekezetkieses_demencia_covid_19_memoriazavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628f3ed-d4fe-4880-866e-e79c27f42f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_koronavirus_emlekezetkieses_demencia_covid_19_memoriazavar","timestamp":"2020. október. 22. 08:03","title":"A koronavírus váratlan szövődménye: vannak betegek, akik egyáltalán nem emlékeznek dolgokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elérte idei legnagyobb kiterjedését az Antarktisz feletti ózonlyuk, amelynek nemcsak mérete, de mélysége is az elmúlt évek egyik legnagyobbika volt.","shortLead":"Elérte idei legnagyobb kiterjedését az Antarktisz feletti ózonlyuk, amelynek nemcsak mérete, de mélysége is az elmúlt...","id":"20201022_ozonlyuk_antarktisz_europai_urugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a9b51-ab7d-48a4-b5d3-23fe36bde657","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_ozonlyuk_antarktisz_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. október. 22. 11:33","title":"Hatalmas ózonlyuk tátong az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbc6d63-460b-453c-ae4f-ad2ba0680565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítás leállt, az intézményt azonnal kiürítették. \r

","shortLead":"A tanítás leállt, az intézményt azonnal kiürítették. \r

","id":"20201021_Maszk_tuzriado_komloi_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cbc6d63-460b-453c-ae4f-ad2ba0680565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef770e2-1059-4891-bd93-86f274a63d10","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Maszk_tuzriado_komloi_diak","timestamp":"2020. október. 21. 20:31","title":"Megunta a maszkviselést, tűzriadót csinált az iskolában egy komlói diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]