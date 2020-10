Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták az intézmény épületét, a nemzeti ünnepen az egyetemi polgárok hívtak tüntetni mindenkit, aki támogatja őket. A tömeg a Műegyetemtől a Március 15. térre, majd az Urániához vonult. Szóba került az egészségügyi törvény és az Alaptanterv is.","shortLead":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták...","id":"20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02018990-7287-497e-b3c0-3a1401d06737","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 23. 21:17","title":"Több mint tízezren álltak az ünnepen a színművészeti hallgatói mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek István kétrészes publicisztikájának második felében arról beszél, hogy milyen politikai, morális és gyakorlati természetű kérdésekről kell döntenie az Orbán-rendszerrel szemben álló pártoknak.","shortLead":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek...","id":"20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f22ae4-80ed-4ac2-9d7a-b40a05039513","keywords":null,"link":"/360/20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","timestamp":"2020. október. 23. 15:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési időszakban vagyunk, ezért a mezőgazdaság finanszírozását hozzá kell igazítani a változó körülményekhez. Ezek közé pedig elsősorban a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelés, illetve a fenntartható termelés tartozik.","shortLead":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési...","id":"20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0787cd-d4be-4430-9207-6641229980ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","timestamp":"2020. október. 23. 20:38","title":"EP-s agrárpolitika: kevesebb pénzt a zöldbáróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette némiképp a nyugaton ismert mintákhoz. Az irány széttartó volt: a középosztály számára a világ szabaddá és egyre sokszínűbbé vált, hirtelen felemelkedett egy sajátos kultúrát hozó új vállalkozóréteg, eközben azonban tömegek kerültek kilátástalan helyzetbe.","shortLead":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette...","id":"20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a8ab0-bd61-45bc-be26-dd93a9a32ae5","keywords":null,"link":"/360/20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","timestamp":"2020. október. 24. 15:30","title":"A szabadság ára: a rendszerváltás és a hétköznapok - Drótvágó sorozat 5. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929f665c-96c4-402d-b23e-03dccf53f409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biciklis futár fejkamerája vette fel a balesetet.","shortLead":"Egy biciklis futár fejkamerája vette fel a balesetet.","id":"20201024_baleset_rendor_ferenciek_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929f665c-96c4-402d-b23e-03dccf53f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4b9643-9ca0-453f-8bfb-cfbc433668e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_baleset_rendor_ferenciek_tere","timestamp":"2020. október. 24. 12:33","title":"Videó: Rendőrautóba csapódott egy Toyota a Ferenciek terénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62935cd-adf8-4c06-b3dc-36cf3192497e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyszülők nevelik unokáikat, akiket szüleik elhanyagoltak, a gyámügy pedig már örökbe akarta adni őket.","shortLead":"A nagyszülők nevelik unokáikat, akiket szüleik elhanyagoltak, a gyámügy pedig már örökbe akarta adni őket.","id":"20201024_Kellene_meg_nemi_segitseg_az_ot_unokat_nevelo_nagyszuloknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62935cd-adf8-4c06-b3dc-36cf3192497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d106ab7-9258-4078-bb56-b83e32f6a701","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Kellene_meg_nemi_segitseg_az_ot_unokat_nevelo_nagyszuloknek","timestamp":"2020. október. 24. 20:49","title":"Kellene még némi segítség az öt unokát nevelő nagyszülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tudósok szerint lehetséges, hogy más műveknél is rosszul állapították meg a szerzőt.","shortLead":"A tudósok szerint lehetséges, hogy más műveknél is rosszul állapították meg a szerzőt.","id":"20201023_vilagirodalom_iras_iro_gula_himnusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7118e21-b970-4fd5-a3e3-60cab8b91466","keywords":null,"link":"/elet/20201023_vilagirodalom_iras_iro_gula_himnusz","timestamp":"2020. október. 23. 16:44","title":"Egy kutatás szerint nem férfi, hanem nő írta a világirodalom egyik legrégebbi szövegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell vezetésével lehet majd bejárni a magyar helyszíneket.","shortLead":"A modell vezetésével lehet majd bejárni a magyar helyszíneket.","id":"20201024_Palvin_Barbara_MTV_European_Music_Awards_musorvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb40c35-af95-4dbb-8779-f82b62cbed80","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Palvin_Barbara_MTV_European_Music_Awards_musorvezeto","timestamp":"2020. október. 24. 11:27","title":"Palvin Barbara lesz az MTV European Music Awards egyik műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]