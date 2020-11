Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","shortLead":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","id":"20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6f718-e15a-44c2-ac3b-40daaf85f716","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","timestamp":"2020. november. 12. 09:52","title":"Pintér Sándor húszéves Mercedesre cserélte a 15 éves Audiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre csak kevés helyen kell számítani.","shortLead":"Esőre csak kevés helyen kell számítani.","id":"20201112_idojaras_meteorologia_kod_para","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c564d-51f6-497a-af2c-673ecfeec34e","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_idojaras_meteorologia_kod_para","timestamp":"2020. november. 12. 05:12","title":"Párás, ködös lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","id":"20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3a961e-36f3-43c8-9b88-49c907026ec2","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","timestamp":"2020. november. 11. 19:05","title":"Legutóbb április elején haltak meg annyian koronavírus miatt Olaszországban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látogatási tilalom csorbította a betegek kapcsolattartási jogát eddig.","shortLead":"A látogatási tilalom csorbította a betegek kapcsolattartási jogát eddig.","id":"20201112_muller_cecilia_koronavirus_korhazak_latogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae5539f-f971-4414-a8e0-a753a7e4c70a","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_muller_cecilia_koronavirus_korhazak_latogatas","timestamp":"2020. november. 12. 07:22","title":"Felszólította a kórházakat Müller Cecília, engedjék be a haldokló covidosok rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b51b22-3dc5-4bac-a91a-8a9b70d53b8a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Nyilvánvaló, hogy az SZFE-n lezajlott „modellváltásból” egyik egyetem sem fog jól kijönni - mondja a HVG-nek adott interjújában Bán Zsófia író, egyetemi oktató. Portré.","shortLead":"Nyilvánvaló, hogy az SZFE-n lezajlott „modellváltásból” egyik egyetem sem fog jól kijönni - mondja a HVG-nek adott...","id":"202046_ban_zsofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b51b22-3dc5-4bac-a91a-8a9b70d53b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981bbb43-ab9d-498b-a56c-17d8400962c6","keywords":null,"link":"/360/202046_ban_zsofia","timestamp":"2020. november. 12. 15:00","title":"Bán Zsófia: A könyvrongálás értelmezhetetlen Európában, a nácizmust leszámítva ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatvan PCR-tesztből 54 lett pozitív az intézményben.","shortLead":"Hatvan PCR-tesztből 54 lett pozitív az intézményben.","id":"20201112_eger_idosotthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a61d7f2-7411-4fd8-b7af-0a4f91064ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_eger_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:15","title":"Többen megfertőződtek egy egri idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77375fcb-082b-4f70-91ac-6f1cbfe7df4c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egymás után másodszor jutott ki a magyar válogatott a labdarúgó Európa-bajnokságra, és ha ez sem lenne elég, Budapest lesz az Eb egyik rendezője. Normális esetben most, amíg az örömittas szurkolók sokadszor is visszanézik a pótselejtező utolsó pár percét, és mindenki kielemzi, miben volt jobb a csapat Izlandnál, aki a gazdasághoz ért, már azt kezdené el számolni: mit jelenthet Magyarországnak az Eb-rendezés úgy, hogy a saját válogatottunk játszik itt. De mondani sem kell, ez az év minden, csak nem normális.","shortLead":"Egymás után másodszor jutott ki a magyar válogatott a labdarúgó Európa-bajnokságra, és ha ez sem lenne elég, Budapest...","id":"20201113_foci_eb_rendezo_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77375fcb-082b-4f70-91ac-6f1cbfe7df4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a698dbc9-4f9d-4a83-a334-f65ba686bffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_foci_eb_rendezo_nyereseg","timestamp":"2020. november. 13. 13:37","title":"Megyünk is Eb-re, meg jön is az Eb - mennyit keresünk mi ezen? 