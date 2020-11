Idén karácsonykor a szokásos All I Want For Christmas-Last Christmas-Feliz Navidad-zenei menüsor mellé betehetünk egy új, idegennyelvű szerzeményt is, mégpedig a Raise the Woof! című, kifejezetten kutyáknak szóló számot.

Idén karácsonykor a szokásos All I Want For Christmas–Last Christmas–Feliz Navidad-zenei menüsor mellé betehetünk egy új, idegennyelvű szerzeményt is, mégpedig a Raise the Woof! című, kifejezetten kutyáknak szóló számot.

A CNN azt írja, a dalt a Tails.com nevű, kutyaeledeleket gyártó cég tudományos kutatások alapján készítette: a kutatók egy 25 kutyából álló fókuszcsoportnak több mint 500 hangot játszottak le, és elemezték az arra adott reakcióikat (az éberség, a farokcsóválás, a fej mozgatása mind arra utalt, hogy a kutyáknak tetszik, amit hallanak).

A dalba ugatás, fütyülés, de az "ebédidő" felszólítás és az "ülj" parancs is bekerült, mutatjuk:

A cég készített egy válogatást abból, milyen izgatott reakciókat produkáltak a négylábúak a dal hallatán:

De a Twitterre is szép sorban kerülnek fel a gazdik videói, ezen a két felvételen például úgy látszik, van, hogy némi délutáni szieszta sokkal, de sokkal érdekesebb, mint holmi karácsonyi kutyadal: