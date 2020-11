Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelbe. Egy magyar csillagász szerint nagyon kicsi az esélye, hogy belénk csapódik. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelségbe. 2020. november. 24. 14:03 Ötven év múlva "vészes földközelségbe" kerülhet egy óriási aszteroida Vadászbalesetben sérült meg egy fiatal fiú Borsodban, hat sörét fúródott a végtagjaiba. Az ügyészség a vadászra pénzbüntetést kért. Az ügyészség a vadászra pénzbüntetést kért. 2020. november. 23. 15:37 Egy nyúlra célzott, de a hajtót találta el a rendőr a vadászaton A hvg.hu értesülései szerint egy céges konfliktus miatt távozott az Index főszerkesztője, Szombathy Pál. A hivatalos közlemény ezt megerősíti azzal, hogy az igazgatóság eddig elnöke, Bodolai László marad a cégcsoport médiajogásza. A laptól távozik Sztankóczy András vezető szerkesztő is, az Index részvényeit pedig megvette a Vaszily Miklós résztulajdonában lévő Indamédia. A hivatalos közlemény ezt megerősíti azzal, hogy az igazgatóság eddig elnöke, Bodolai László marad a cégcsoport médiajogásza. 2020. november. 23. 15:25 Távozik az Index vezérkara A legnagyobb harcot mégis inkább a szaporítók ellen vívná meg. Ovádi Péter szerint aki állatokat bánt, embereket is bánthat. 2020. november. 24. 10:24 Börtönbe zárná az állatkínzókat az állatvédelem miniszteri biztosa