Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","shortLead":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","id":"20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306cdd06-1ab4-4717-ad03-5c53d89f09fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","timestamp":"2020. november. 22. 17:42","title":"Füstölt a Kútvölgyi kórház ablaka, a tűzoltók is kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Gazdaságpolitikai fordulatot hozhat Törökországban, hogy Tayyip Erdogan elnök kényelmetlenné vált pénzügyminiszter veje lemondott.","shortLead":"Gazdaságpolitikai fordulatot hozhat Törökországban, hogy Tayyip Erdogan elnök kényelmetlenné vált pénzügyminiszter veje...","id":"202047__erdogan_es_aveje__gazdasag_csodkozelben__pelikan_ugyiratok__szekfoglalos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9204226-38aa-41ad-89e4-c9e2c31e6d7d","keywords":null,"link":"/360/202047__erdogan_es_aveje__gazdasag_csodkozelben__pelikan_ugyiratok__szekfoglalos","timestamp":"2020. november. 22. 13:30","title":"Történelmet írt Erdogan veje, de csak azzal, hogy az Instagramon mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294fb149-72b6-4028-bc25-f9b74b414ecb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ipari eredetű ólomszennyeződést találtak a vaskorban Izrael földjén élt emberek maradványaiban – jelentette a Háárec című helyi lap.","shortLead":"Ipari eredetű ólomszennyeződést találtak a vaskorban Izrael földjén élt emberek maradványaiban – jelentette a Háárec...","id":"20201124_izrael_bibliai_idok_olomszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294fb149-72b6-4028-bc25-f9b74b414ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80079fb5-e909-4400-b155-dcf48a5ff194","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_izrael_bibliai_idok_olomszennyezes","timestamp":"2020. november. 24. 09:03","title":"3000 éves felfedezés került elő Izraelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83bc094-6e8f-4600-bad8-3acee8291a8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az európai országok nem éltek a nyári hónapok kínálta lehetőséggel, a korlátozásokat pedig túl hamar oldották fel.","shortLead":"Az európai országok nem éltek a nyári hónapok kínálta lehetőséggel, a korlátozásokat pedig túl hamar oldották fel.","id":"20201122_WHOkovet_Ha_Europa_megint_elszurja_jon_a_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f83bc094-6e8f-4600-bad8-3acee8291a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27011b2-a5ad-42d5-a180-6d4c0a9056a0","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_WHOkovet_Ha_Europa_megint_elszurja_jon_a_harmadik_hullam","timestamp":"2020. november. 22. 10:10","title":"WHO-követ: Ha Európa megint elszúrja, jön a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlemény szerint már tizenhárom megyében elégséges a készlet.","shortLead":"A közlemény szerint már tizenhárom megyében elégséges a készlet.","id":"20201122_NNK_influenza_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce744e-a538-404a-989d-7cc4b1bb2c02","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_NNK_influenza_vedooltas","timestamp":"2020. november. 22. 14:44","title":"NNK: az influenza elleni oltás több, mint 70 százalékát már beadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f205ae2-ba2f-4d6b-8d94-2223dcdbbcc5","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Abban mindenki egyetért, hogy a magyar hobbicukrászokat jelenleg olyan előírások elé állítják, amelyek ellehetetlenítik az otthonról való üzleti célú sütést. Ám miközben a Nébih szerint ez az egyetlen módja annak, hogy biztonságos étel kerüljön a vásárlók elé, a hobbicukrászok azt mondják, hogy ezzel csak a feketézés felé hajtják őket. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete egyelőre feljelenti a NAV-nak azokat a Facebook-csoportokat, ahol az ügyfeleiket szerzik a hobbicukrászok, mondván azok \"érezhetően elszívnak vevőket\" a cukrászdák elől.","shortLead":"Abban mindenki egyetért, hogy a magyar hobbicukrászokat jelenleg olyan előírások elé állítják, amelyek ellehetetlenítik...","id":"20201123_cukraszat_nebih_nav_vallalkozas_inditasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f205ae2-ba2f-4d6b-8d94-2223dcdbbcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983f19fe-504f-4d5e-ad32-311ba7622ff2","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_cukraszat_nebih_nav_vallalkozas_inditasa","timestamp":"2020. november. 23. 11:20","title":"Tízből kilenc magyar hobbicukrász feketén ad el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5096b96-cc0d-4e92-b382-a973068fd397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bagdadi repülőtéren kapták el Abu Nabaa-t, a férfi korábban az al-Kaida tagja is volt.","shortLead":"A bagdadi repülőtéren kapták el Abu Nabaa-t, a férfi korábban az al-Kaida tagja is volt.","id":"20201123_iszlam_allam_bagdad_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5096b96-cc0d-4e92-b382-a973068fd397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b29731-c491-495c-8204-dee7c33c8732","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_iszlam_allam_bagdad_elfogas","timestamp":"2020. november. 23. 21:56","title":"Elfogták az Iszlám Állam egyik magas rangú tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"A hétvégén a harmadik kör ment le, alig több, mint 80 ezer érdeklődővel. Politikai sikerként működött, de azt nem tudta eltakarni, hogy a miniszterelnök hetek óta párbajozik a gazdasági miniszterével.","shortLead":"A hétvégén a harmadik kör ment le, alig több, mint 80 ezer érdeklődővel. Politikai sikerként működött, de azt nem tudta...","id":"20201123_szlovakia_orszagos_teszteles_koronavirus_matovic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b96faad-e7ba-42cf-8019-d6566a994b9e","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_szlovakia_orszagos_teszteles_koronavirus_matovic","timestamp":"2020. november. 23. 18:00","title":"Mégsem akkora sikertörténet a szlovák országos tesztelés, mint amekkorának elsőre tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]