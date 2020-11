Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt Clooney-nak, kikapott a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt...","id":"20201125_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02219352-54ce-4185-ba74-ed46b305c964","keywords":null,"link":"/360/20201125_Radar360","timestamp":"2020. november. 25. 08:00","title":"Radar360: Helyzet van a választási törvény és George Clooney körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94b62-f442-4f52-8316-4d72c2221c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi azt állította, csecsemőt talált a bokorban, akit bevitt a szolnoki kórházban. Később a rendőrség közölte, a férfi a saját gyerekét vitte be. ","shortLead":"Egy férfi azt állította, csecsemőt talált a bokorban, akit bevitt a szolnoki kórházban. Később a rendőrség közölte...","id":"20201125_Csecsemo_bokor_Szolnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49f94b62-f442-4f52-8316-4d72c2221c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0693d5e-fdf6-4961-9e67-c3bbe2f30b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Csecsemo_bokor_Szolnok","timestamp":"2020. november. 25. 17:09","title":"A rendőrség cáfolja az apa sztoriját a bokorban talált csecsemőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15118787-5f7e-489a-b7cc-ce845e3e6423","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ bármely tájáról lehet jelentkezni, a felsőoktatási tanulmányok befejezése után az ösztöndíjasoknak magyar nyelvvizsgát kell tenniük, és miután hazatértek, építeniük kell a helyi magyar közösséget.","shortLead":"A világ bármely tájáról lehet jelentkezni, a felsőoktatási tanulmányok befejezése után az ösztöndíjasoknak magyar...","id":"20201124_Osztondij_indul_magyar_gyokeru_fiataloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15118787-5f7e-489a-b7cc-ce845e3e6423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181cb6d-342a-462f-9245-04ad3edfd266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Osztondij_indul_magyar_gyokeru_fiataloknak","timestamp":"2020. november. 24. 15:45","title":"Külföldön élő fiatal magyaroknak indít ösztöndíjprogramot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekérette a külgazdasági és külügyminiszter Ukrajna budapesti nagykövetét az után, hogy Grezsa Istvánt nem engedték be a szomszédos állam területére.","shortLead":"Bekérette a külgazdasági és külügyminiszter Ukrajna budapesti nagykövetét az után, hogy Grezsa Istvánt nem engedték be...","id":"20201124_szijjarto_peter_kkm_grezsa_istvan_kitiltas_ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c782ad1c-e595-4a9f-9923-ce914ea64981","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szijjarto_peter_kkm_grezsa_istvan_kitiltas_ukrajna","timestamp":"2020. november. 24. 18:26","title":"Szijjártó: Kikérjük magunknak, hogy Ukrajna kitiltotta a magyar miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","shortLead":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","id":"20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0d0bdc-1dcb-40a5-8b94-0d1ee8878331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","timestamp":"2020. november. 25. 14:10","title":"Áder János visszadobta a családi gazdaságok törvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12cf059-4501-4711-82f0-c19828b4e8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött a dolgozók szűrése az intézményekben, megjöttek az első eredmények.\r

","shortLead":"Elkezdődött a dolgozók szűrése az intézményekben, megjöttek az első eredmények.\r

","id":"20201124_koronavirus_jarvany_fertozes_gyorsteszt_szures_kecskemet_ovoda_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b12cf059-4501-4711-82f0-c19828b4e8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e777859-d29f-47fd-a9fa-9f4bf677b9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_koronavirus_jarvany_fertozes_gyorsteszt_szures_kecskemet_ovoda_karanten","timestamp":"2020. november. 24. 20:07","title":"Három kecskeméti óvodában teljes, négyben csoportos karantént rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára gyakorolt befolyásukat.","shortLead":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára...","id":"20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c59eef8-2846-44d5-ac11-513c1299a724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","timestamp":"2020. november. 25. 20:15","title":"Európai Parlament: A közmédia egyes tagállamokban kormányzati propagandává silányult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","shortLead":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","id":"20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240eb5a5-4a9b-4a66-8d4a-2dad9cfcd0e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","timestamp":"2020. november. 25. 07:59","title":"Megérkezett az Audi TTS erősebb új változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]