Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakítás oka feltételezhetően az, hogy Nagy nem lehet a párt jelöltje 2022-ben.","shortLead":"A szakítás oka feltételezhetően az, hogy Nagy nem lehet a párt jelöltje 2022-ben.","id":"20201130_nagy_blanka_momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1789e098-a693-4464-beea-51e0c9352424","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_nagy_blanka_momentum","timestamp":"2020. november. 30. 15:06","title":"Nagy Blanka otthagyta a Momentumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Északon téliesre fordult az időjárás.","shortLead":"Északon téliesre fordult az időjárás.","id":"20201130_havazas_heves_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af35b42-363c-4b58-99a0-59f520563c78","keywords":null,"link":"/elet/20201130_havazas_heves_megye","timestamp":"2020. november. 30. 17:55","title":"Csodaszép drónfotók érkeztek a behavazott Mátráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bd6307-434e-4fed-a628-06df54242806","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új tanácstag a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója volt, de már nem ő súgja Orbánnak, mi a helyzet a brüsszeli színfalak mögött.\r

\r

","shortLead":"Az új tanácstag a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója volt, de már nem ő súgja Orbánnak, mi a helyzet a brüsszeli...","id":"20201130_monetaris_tanacs_gottfried_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5bd6307-434e-4fed-a628-06df54242806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab30df37-8df3-434d-abed-c772f860a655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_monetaris_tanacs_gottfried_peter","timestamp":"2020. november. 30. 19:40","title":"Beválaszotta a parlament Gottfried Pétert a Monetáris Tanácsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","shortLead":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","id":"20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834ff890-2350-49e6-87e9-0e88bb873d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 01. 10:51","title":"Videó: Családi ház udvarára tört be egy autó Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni – mondja Ignácz József vidékfejlesztési szakértő, az ormánsági aprófalu, Besence korábbi polgármestere. A kisfalvakban egészen máshogy kell szembenézni a járvány és a válság fenyegetéseivel, miközben a nagypolitika is igyekszik bedarálni szerinte a helyi önigazgatás utolsó morzsáit is. ","shortLead":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni...","id":"20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233de9e0-2e85-49bf-80fc-9350af4ed268","keywords":null,"link":"/360/20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","timestamp":"2020. november. 30. 06:30","title":"„Minden fertőzött dolgozónak járna a 100 százalékos táppénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4ede3-737a-4207-93bf-7e309b03367d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szűk két hete jelentette be, hogy eladja a Honort, hogy a márka mentesüljön az amerikai szankciók alól. A Huawei alapítója most elbúcsúzott az egykori alkalmazottaitól.","shortLead":"A Huawei szűk két hete jelentette be, hogy eladja a Honort, hogy a márka mentesüljön az amerikai szankciók alól...","id":"20201130_huawei_honor_zsen_cseng_fej_szankciok_kina_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e4ede3-737a-4207-93bf-7e309b03367d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb30e264-2313-4c9f-9502-ba65115b960d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_huawei_honor_zsen_cseng_fej_szankciok_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 30. 12:33","title":"Érzelmes beszédben búcsúzott a Honortól a Huawei alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 15 ember megsérült, a sofőrt elfogta a rendőrség. A korábbi hírek még két halottról szóltak.","shortLead":"Legalább 15 ember megsérült, a sofőrt elfogta a rendőrség. A korábbi hírek még két halottról szóltak.","id":"20201201_Gyalogos_autos_Trier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a8f6a8-d367-4c2b-b8b2-3cc69fc3b57a","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Gyalogos_autos_Trier","timestamp":"2020. december. 01. 15:14","title":"Gyalogosok közé hajtott egy autós Trierben, négyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13799d4-5b4d-45c0-ad99-fc6bcc4c3451","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"2022-ben indítanak márkacsapatot a világ legismertebb terep-rali versenyén. ","shortLead":"2022-ben indítanak márkacsapatot a világ legismertebb terep-rali versenyén. ","id":"20201201_Beszall_az_Audi_a_Dakar_raliba_raadasul_egy_elektromos_autoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13799d4-5b4d-45c0-ad99-fc6bcc4c3451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7db4a17-a64c-44d3-be1d-d4d2a60168cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Beszall_az_Audi_a_Dakar_raliba_raadasul_egy_elektromos_autoval","timestamp":"2020. december. 01. 11:50","title":"Beszáll az Audi a Dakar-raliba, ráadásul egy elektromos autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]