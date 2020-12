Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki egy szexuális úton terjedő betegséget.","shortLead":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki...","id":"20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a364274-4031-44df-9048-361571b9f3c8","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","timestamp":"2020. december. 12. 08:51","title":"Bántalmazásért kell bíróság elé állnia Shia LaBeoufnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik szerint még akár Kubát is Magyarországhoz csatoltatta volna.","shortLead":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik...","id":"20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c9f9a7-10d6-4721-bca1-b587b12c8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","timestamp":"2020. december. 11. 14:52","title":"Kubatov szerint ha Trianont Orbán tárgyalja, Magyarországhoz csatolta volna az antant országok felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kormány indoklása szerint a visszaéléseket csökkenti, ahogyan 2021-től módosul a kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata szabályrendszere, sok cég és számos könyvelő viszont úgy látja, néhány trükköző büntetése miatt jár rosszul több tízezer tisztességes kisvállalkozó. Akárhogy is, annyi biztos, hogy új szabályokat kell tanulniuk a katázóknak. Nem könnyíti a helyzetüket az sem, hogy a rájuk vonatkozó adótörvényt kétszer is módosították, előbb a nyáron, aztán az őszi adócsomagban.","shortLead":"A kormány indoklása szerint a visszaéléseket csökkenti, ahogyan 2021-től módosul a kisadózó vállalkozások tételes...","id":"20201211_kata_ado_adozas_valtozas_kisadozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b25c0dd-0e41-4ae4-9680-8e8a6b3ad7b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_kata_ado_adozas_valtozas_kisadozas","timestamp":"2020. december. 11. 14:30","title":"Itt a világvége a katások számára? Tudnivalók és tennivalók a szigorításban érintetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b732806c-0542-4c53-97d2-68368147d7a9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyarországtól eltérően a németek hamar megnyitották a titkosszolgálat irattárát. – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Magyarországtól eltérően a németek hamar megnyitották a titkosszolgálat irattárát. – Eljött a paradicsom című...","id":"20201212_Maiziere_Stasi_1990_december_17","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b732806c-0542-4c53-97d2-68368147d7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8373a180-86f8-4222-8632-194f6d4af3bc","keywords":null,"link":"/360/20201212_Maiziere_Stasi_1990_december_17","timestamp":"2020. december. 12. 16:30","title":"Nagy bukás: tégla volt az NDK utolsó miniszterelnöke – 1990. december 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4d499-9718-4cb0-9c8c-ad5be5a32b7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 116,9 milliárd forint értékű Mészáros Csoport a Magyar Vöröskereszt segítségével 50 millió forint értékben 70 tonnányi élelmiszeradományt juttat el rászorulókhoz.","shortLead":"A 116,9 milliárd forint értékű Mészáros Csoport a Magyar Vöröskereszt segítségével 50 millió forint értékben 70...","id":"20201212_50_millio_forintnyi_elelmiszert_adakoznak_Meszaros_Lorincek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c4d499-9718-4cb0-9c8c-ad5be5a32b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5efbdd9-b3c5-4996-a3bb-9ffbb7a78341","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_50_millio_forintnyi_elelmiszert_adakoznak_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2020. december. 12. 13:08","title":"50 millió forintnyi élelmiszert adakoznak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz edzőt csak nagyon nagy nevek előzték meg az idei pontozáson.","shortLead":"Az olasz edzőt csak nagyon nagy nevek előzték meg az idei pontozáson.","id":"20201211_Marco_Rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b18212c-ed0e-40fc-acd2-c4e3bc31066e","keywords":null,"link":"/sport/20201211_Marco_Rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott","timestamp":"2020. december. 11. 16:48","title":"Marco Rossi lett a világ kilencedik legjobb szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz a magyar tehetség.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz a magyar tehetség.","id":"20201211_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_rb_leipzig_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da54e364-62a2-4b0b-9967-845d87413dc8","keywords":null,"link":"/sport/20201211_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_rb_leipzig_atigazolas","timestamp":"2020. december. 11. 16:26","title":"A Leipzig lehet a befutó Szoboszlaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"7807 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"7807 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201212_Meghalt_162_beteg_5047_fovel_emelkedett_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e422cfb1-65ea-4c2d-b4cb-ad462fd95fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Meghalt_162_beteg_5047_fovel_emelkedett_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. december. 12. 08:38","title":"Meghalt 162 beteg, 5047 fővel emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]