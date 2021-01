Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több német lap is úgy tudja, hogy csak ezzel a korhatárral hagyják jóvá a védőoltás használatát az unióban.","shortLead":"Több német lap is úgy tudja, hogy csak ezzel a korhatárral hagyják jóvá a védőoltás használatát az unióban.","id":"20210126_astrazeneca_nemet_kormany_oltasi_program_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e75a95b-1b37-4904-8c24-d11e33cbb92a","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_astrazeneca_nemet_kormany_oltasi_program_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 26. 05:51","title":"Lapértesülés: A német kormány szerint csak 65 év alattiakat lehet majd oltani az AstraZeneca vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden bizonnyal évekbe telik egy ilyen folyamat, de az amerikai autógyártók többsége komoly lökést kapott a bejelentéssel. ","shortLead":"Minden bizonnyal évekbe telik egy ilyen folyamat, de az amerikai autógyártók többsége komoly lökést kapott...","id":"20210126_645_ezer_allami_autot_csereltet_le_elektromosra_Joe_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eada28a-d24d-4e8f-b82a-e88c21859e0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_645_ezer_allami_autot_csereltet_le_elektromosra_Joe_Biden","timestamp":"2021. január. 26. 14:56","title":"645 ezer állami autót cseréltet elektromosra Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Most először hirdetheti egy gyorsétterem büszkén, hogy szemetet tesz a vendégei elé.","shortLead":"Most először hirdetheti egy gyorsétterem büszkén, hogy szemetet tesz a vendégei elé.","id":"20210126_McDonalds_etelhulladek_talca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b699658-338e-46e7-b3ef-c66f65e775e8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_McDonalds_etelhulladek_talca","timestamp":"2021. január. 26. 19:13","title":"A McDonald’s Dél-Amerikában elkezdte ételhulladékból gyártani a tálcákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90dbc4e-9819-4aec-aa15-e6e41c6ceff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Han Solo a pénz és a hírnév ellenére is ember tudott maradni.","shortLead":"Han Solo a pénz és a hírnév ellenére is ember tudott maradni.","id":"20210127_harrison_ford_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d90dbc4e-9819-4aec-aa15-e6e41c6ceff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a18ea1c-c04c-4353-b0e4-13e1887b3841","keywords":null,"link":"/elet/20210127_harrison_ford_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 09:26","title":"Harrison Ford 2 órát várt a koronavírus-oltásért, mert nem akarta, hogy az ismertsége előnyhöz juttassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa807b4-05f7-4535-84a2-7cb015606eb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Guaratuba településnél a szentek kanyaraként ismert fordulóban letért az úttestről a busz és az árokba borult.","shortLead":"Guaratuba településnél a szentek kanyaraként ismert fordulóban letért az úttestről a busz és az árokba borult.","id":"20210125_buszbaleset_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfa807b4-05f7-4535-84a2-7cb015606eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bd9b1a-a896-498f-be6e-63d0a136169f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_buszbaleset_brazilia","timestamp":"2021. január. 25. 21:37","title":"Súlyos buszbaleset történt Brazíliában, 21-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős nőnél nem okozott tüneteket a fertőzés.","shortLead":"Az idős nőnél nem okozott tüneteket a fertőzés.","id":"20210126_koronavirus_fertozes_encs_idosotthon_gyogyulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebc22ae-acf6-4548-a23d-64dd25aaf9d4","keywords":null,"link":"/elet/20210126_koronavirus_fertozes_encs_idosotthon_gyogyulas","timestamp":"2021. január. 26. 08:28","title":"Kigyógyult a koronavírus-fertőzésből a 105 éves Magdus néni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e46a5c-10de-4b8c-8a1b-36035e40ba4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új címkék az eddigieknék több információval szolgálnak a gumikkal kapcsolatban.","shortLead":"Az új címkék az eddigieknék több információval szolgálnak a gumikkal kapcsolatban.","id":"20210127_uj_gumiabroncs_energiacimkek_segitik_a_vasarlast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49e46a5c-10de-4b8c-8a1b-36035e40ba4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a80b5a5-0eed-41ac-9f4c-306c7c1d31e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_uj_gumiabroncs_energiacimkek_segitik_a_vasarlast","timestamp":"2021. január. 27. 06:41","title":"Új gumiabroncs energiacímkék segítik a vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelet a külügyminiszter szerdai hivatalos kijevi látogatása előtt küldték szét, \"Ukrajnai hazafiak\" aláírással.","shortLead":"A levelet a külügyminiszter szerdai hivatalos kijevi látogatása előtt küldték szét, \"Ukrajnai hazafiak\" aláírással.","id":"20210127_ukrajna_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b9c90f-3876-41e5-9a4f-a52da5e34fec","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_ukrajna_szijjarto_peter","timestamp":"2021. január. 27. 05:46","title":"Fenyegető levelet kapott több ukrajnai magyar képviselet, hogy ha Szijjártó odautazik, akkor \"cselekedni fognak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]