Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt, az NNK végzi a további vizsgálatokat.","shortLead":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt...","id":"20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa4fa35-3d74-424f-8f19-9316c8dcfc4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","timestamp":"2021. január. 22. 11:44","title":"OGYÉI-főigazgató: Itt nincs politika, szakmai munka folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő arról érdeklődött, mekkora a halálozási arány azok között a Covid-betegek között, akik gépi lélegeztetésre szorulnak. A Kásler Miklósnak címzett kérdésre Rétvári Bence válaszolt, adatok említése nélkül. Az ellenzéket viszont álhírgyárosnak nevezte.","shortLead":"A képviselő arról érdeklődött, mekkora a halálozási arány azok között a Covid-betegek között, akik gépi lélegeztetésre...","id":"20210122_szel_bernadett_retvari_bence_irasbeli_kerdes_lelegeztetes_halalozas_baloldal_kasler_miklos_koronavirus_vedekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accd5ecf-47e4-4ac9-976d-09460354c8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_szel_bernadett_retvari_bence_irasbeli_kerdes_lelegeztetes_halalozas_baloldal_kasler_miklos_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2021. január. 22. 17:44","title":"Eddig nem publikált adatra kérdezett rá Szél Bernadett, Rétváritól megkapta, hogy a baloldalra nem lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan más állatoknál is kipróbálhatják azt a különleges eljárást, amely sérült egereknél már működött: a bénult rágcsálók 2-3 hét alatt visszakapták a járáshoz szükséges képességet.","shortLead":"Hamarosan más állatoknál is kipróbálhatják azt a különleges eljárást, amely sérült egereknél már működött: a bénult...","id":"20210122_nemet_tudosok_benultsag_lebenult_jaras_gerincvelo_idegsejt_dizajnerprotein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f60eac-ab85-4953-94e9-51502c3054f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_nemet_tudosok_benultsag_lebenult_jaras_gerincvelo_idegsejt_dizajnerprotein","timestamp":"2021. január. 22. 16:03","title":"Német kutatók elérték, hogy újra járni tudjanak a bénult egerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","shortLead":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","id":"20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45472b5-a3e1-437b-9848-8c61dc632938","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","timestamp":"2021. január. 21. 17:37","title":"Buszokat fognak be mentőautónak Londonban, annyi a koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csalók pénzt vagy személyes adatokat próbálnak szerezni.","shortLead":"A csalók pénzt vagy személyes adatokat próbálnak szerezni.","id":"20210122_lidl_csalas_nyeremenyjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293d6948-1c06-4584-9b8c-b938e9ca9afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_lidl_csalas_nyeremenyjatek","timestamp":"2021. január. 22. 18:35","title":"Kamu nyereményeket hirdetnek a Lidl nevében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Joe Biden beiktatásán lefotózott szenátor nemcsak a mémgyárosokat, hanem a kézimunka kedvelőit is megihlette. ","shortLead":"A Joe Biden beiktatásán lefotózott szenátor nemcsak a mémgyárosokat, hanem a kézimunka kedvelőit is megihlette. ","id":"20210123_Bernie_Sanders_baba_horgolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffde7b4-28de-479a-b1c8-1e90d7a35d1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Bernie_Sanders_baba_horgolas","timestamp":"2021. január. 23. 10:47","title":"Kétezer forintért ön is horgolhat üldögélő Bernie Sanders babát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","shortLead":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","id":"20210121_Lanchid_felujitas_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6c5eec-164d-4c37-8299-3137ed090901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Lanchid_felujitas_kormany","timestamp":"2021. január. 21. 17:24","title":"A teljes összeg rendelkezésre áll a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","shortLead":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","id":"20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d966219f-3962-4006-a8dc-bb6870ed224e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","timestamp":"2021. január. 21. 13:21","title":"Közel 1500 forint, ha utólag javítani akarunk egy adatot az e-matricán, de van ingyenes megoldás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]