Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a35247e-7226-47c2-baca-4c8e360580c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok, illetve filmek főhősei gyakran csáklya/mászókarom segítségével ugranak egyik épületről a másikra, miután a kilőtt eszköz beakadt valahova. A Built IRL youtubere megépítette a különleges szerkezetet.","shortLead":"A videojátékok, illetve filmek főhősei gyakran csáklya/mászókarom segítségével ugranak egyik épületről a másikra...","id":"202101125_maszokarom_csaklya_batman_youtuber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a35247e-7226-47c2-baca-4c8e360580c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9769a136-c736-4a2e-97d8-4b1e0193c203","keywords":null,"link":"/tudomany/202101125_maszokarom_csaklya_batman_youtuber","timestamp":"2021. január. 25. 11:33","title":"Egy youtuber megépítette Batman legendás fegyverét, a kézből kilőhető csáklyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A bukott filmmogult korábban 23 évi börtönre ítélték nők elleni erőszakért és szexuális zaklatásért.","shortLead":"A bukott filmmogult korábban 23 évi börtönre ítélték nők elleni erőszakért és szexuális zaklatásért.","id":"20210126_harvey_weinstein_aldozat_karterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b885dd8a-161b-406d-b2e9-9394d742128f","keywords":null,"link":"/elet/20210126_harvey_weinstein_aldozat_karterites","timestamp":"2021. január. 26. 14:28","title":"Weinstein áldozatai 17 millió dollárt kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","shortLead":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","id":"20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac430fbd-c67a-4d86-bdf4-1e168fec293f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","timestamp":"2021. január. 25. 14:37","title":"Hőhullám is segítheti az ausztrál bozóttüzek terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jóval kevesebbszer kell majd cserélni a hidat megvilágító izzókat, és a LED-lámpák környezetbarátak is, mivel nincs szükség környezetszennyező külső gáztöltetre. ","shortLead":"Jóval kevesebbszer kell majd cserélni a hidat megvilágító izzókat, és a LED-lámpák környezetbarátak is, mivel nincs...","id":"20210126_Kornyezetbarat_lesz_a_felujitott_Lanchid_kozvilagitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e27f077-e520-42f7-95e5-4d2a46e002e7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_Kornyezetbarat_lesz_a_felujitott_Lanchid_kozvilagitasa","timestamp":"2021. január. 26. 15:57","title":"Környezetbarát lesz a felújított Lánchíd közvilágítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9692bb5-fdac-458d-b273-fd24b237b213","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dylan Groenewegen egy lengyel körversenyen súlyos sérüléssel járó balesetet okozott. Ezt többen nem tudták megemészteni.","shortLead":"Dylan Groenewegen egy lengyel körversenyen súlyos sérüléssel járó balesetet okozott. Ezt többen nem tudták megemészteni.","id":"20210127_rendori_vedelem_versenykerekparos_baleset_dylan_groenewegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9692bb5-fdac-458d-b273-fd24b237b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29df0a96-e4b4-4214-8365-186909fe8856","keywords":null,"link":"/sport/20210127_rendori_vedelem_versenykerekparos_baleset_dylan_groenewegen","timestamp":"2021. január. 27. 07:10","title":"Rendőri védelmet kapott egy holland kerékpáros, mert egy versenye óta azzal fenyegetik, hogy megölik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanvásárláshoz 8 millió forint volt az önerő, a többit bankhitelből fedezték, amelyből mostanra jelentős összeget törlesztettek.","shortLead":"Az ingatlanvásárláshoz 8 millió forint volt az önerő, a többit bankhitelből fedezték, amelyből mostanra jelentős...","id":"20210126_varga_judit_miniszter_ingatlan_vasarlas_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc535fd-b92b-4d26-99b2-5c15417b7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_miniszter_ingatlan_vasarlas_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. január. 26. 06:58","title":"200 millió forintért vásárolt lakásokat és garázst Varga Judit és férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple újabb telefonjában lévő mágneses egység nincs jó hatással a beültetett orvosi eszközökre. Igaz, ez nem csak az iPhone 12 esetében van így.","shortLead":"Az Apple újabb telefonjában lévő mágneses egység nincs jó hatással a beültetett orvosi eszközökre. Igaz, ez nem csak...","id":"20210126_pacemaker_szivritmus_szabolyozo_magsafe_magnes_apple_iphone_12","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da629bcb-dfd9-4096-aa67-aa9c56ed9714","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_pacemaker_szivritmus_szabolyozo_magsafe_magnes_apple_iphone_12","timestamp":"2021. január. 26. 08:33","title":"Megzavarhatja a pacemakert az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","shortLead":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","id":"20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35b95b5-5577-4588-a1d9-454f5221c70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","timestamp":"2021. január. 26. 16:46","title":"Soron kívül oltották be a gyöngyösi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]