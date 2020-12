Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172b94e6-5d3b-4e0a-a866-343d178c15f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykanizsa egyik óvodájának az összes dolgozója koronapozitív. ","shortLead":"Nagykanizsa egyik óvodájának az összes dolgozója koronapozitív. ","id":"20201201_Het_koronavirusos_lako_halt_meg_a_nagykanizsai_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172b94e6-5d3b-4e0a-a866-343d178c15f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc81d1-5b4a-4911-85df-b3992c1a8166","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Het_koronavirusos_lako_halt_meg_a_nagykanizsai_idosotthonban","timestamp":"2020. december. 01. 18:23","title":"Hét koronavírusos lakó halt meg a nagykanizsai idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új jelentés szerint a két techóriás kifejezetten partner az ázsiai rezsimnek nem tetsző vélemények eltüntetésében.","shortLead":"Egy új jelentés szerint a két techóriás kifejezetten partner az ázsiai rezsimnek nem tetsző vélemények eltüntetésében.","id":"20201201_facebook_google_vietnam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4b51b1-336e-4cb0-a717-eb00ae6da5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_facebook_google_vietnam","timestamp":"2020. december. 01. 11:40","title":"Nem csak hagyja a vietnami cenzúrát a Facebook és a Google, de segíti is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozott a fertődi Esterházy-kastélyt működtető cég, mostantól a Miniszterelnökség a felelőse.","shortLead":"Eddig a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozott a fertődi Esterházy-kastélyt működtető cég, mostantól...","id":"20201201_rogan_antal_gulyas_gergely_eszterhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c018e36a-b68b-4741-bde2-ed5fc38f7161","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201201_rogan_antal_gulyas_gergely_eszterhaza","timestamp":"2020. december. 01. 11:08","title":"Rogán Antal helyett Gulyás Gergely felügyeli az Esterházy-kastély működtetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok szerint az RMDSZ-nek kedvez. A vasárnapi parlamenti választás esélyese a most is hatalomban lévő Nemzeti Liberális Párt, de koalícióra kényszerül majd, abban pedig miniszteri helyeket remél az RMDSZ is.","shortLead":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok...","id":"20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66986e2b-2110-41f7-8af2-e7f7920f5a62","keywords":null,"link":"/360/20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. december. 01. 07:00","title":"A vírus különleges sanszot ad a magyaroknak a romániai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sir James a kontinenst is elhagyja.","shortLead":"Sir James a kontinenst is elhagyja.","id":"20201201_Szingapurba_helyezi_at_fohadiszallasat_a_Brexithivo_brit_uzletember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b86883-3b8f-48ea-949c-280ae5eb7656","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Szingapurba_helyezi_at_fohadiszallasat_a_Brexithivo_brit_uzletember","timestamp":"2020. december. 01. 16:16","title":"Szingapúrba helyezi át főhadiszállását a Brexit-hívő brit üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","shortLead":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","id":"20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74813571-9496-499b-94ed-fc4132e27bee","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","timestamp":"2020. december. 01. 05:37","title":"Beintettek a georgiai republikánusok Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot mélyíti a világ egyik legsúlyosabb vírushelyzete.","shortLead":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot...","id":"202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ec2c0-4de2-422f-9805-39792eaaf685","keywords":null,"link":"/360/202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","timestamp":"2020. december. 01. 15:00","title":"Megpuccsolt puccs: a több válságtól is sújtott Peru falja az elnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy a CD Projekt RED nagyszabású szerepjátéka megjelenik december 10-én. Ezt most már plakátok is igazolni látszanak, melyekből Budapestre is jutott legalább egy.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy a CD Projekt RED nagyszabású szerepjátéka megjelenik december 10-én. Ezt most már plakátok is...","id":"20201130_cyberpunk_2077_plakat_hirdetes_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5216c7-821f-4523-9dd6-f99f0ddb4314","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_cyberpunk_2077_plakat_hirdetes_budapest","timestamp":"2020. november. 30. 17:33","title":"Óriásplakát hirdeti a Cyberpunk 2077 érkezését Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]