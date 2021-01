Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vizsgálat szerint nem csak hogy rengeteg kenőpénzt fogadott el, de visszaélt a hatalmával, közpénzekből fényűző fogadásokat, családtagjainak pedig üdüléseket szervezett.","shortLead":"A vizsgálat szerint nem csak hogy rengeteg kenőpénzt fogadott el, de visszaélt a hatalmával, közpénzekből fényűző...","id":"20210129_kina_huarong_kivegzett_cegvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae83091-6c16-4221-b58f-695bfdacf8a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_kina_huarong_kivegzett_cegvezeto","timestamp":"2021. január. 29. 17:47","title":"Kivégeztek egy korrupcióért elítélt cégvezetőt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153","c_author":"Oroszi Babett, Dobszay János","category":"360","description":"A Szerencsejáték Zrt.-nél nem csak a lottón lehet nagy pénzeket nyerni, olykor elég hozzá egy kis fideszes háttér is – derül ki a szervezet adatainak elemzéséből. ","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt.-nél nem csak a lottón lehet nagy pénzeket nyerni, olykor elég hozzá egy kis fideszes háttér is –...","id":"202104__szerencsejatektamogatasok__hatszel__imareggeli__rajuk_mosolygott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2e37d5-528b-4f09-a973-67d5ee114d35","keywords":null,"link":"/360/202104__szerencsejatektamogatasok__hatszel__imareggeli__rajuk_mosolygott","timestamp":"2021. január. 29. 07:00","title":"Rogánék, imareggelik, oligarchák hobbijai - ezeket támogatta az állam aranytojást tojó tyúkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit mutációval szemben is nagyon jó hatékonyságot tapasztaltak a kísérletek során.","shortLead":"A brit mutációval szemben is nagyon jó hatékonyságot tapasztaltak a kísérletek során.","id":"20210129_novavax_kiserlet_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c037a8cf-0089-4681-a719-18d7760938b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_novavax_kiserlet_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 29. 05:38","title":"Közel 90 százalékos hatékonyságot mutatott a Novavax vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős átszervezésre készül a világ egyik legnagyobb autógyártó cégcsoportja. Az ok: a bolygó fontosabb.","shortLead":"Jelentős átszervezésre készül a világ egyik legnagyobb autógyártó cégcsoportja. Az ok: a bolygó fontosabb.","id":"20210128_general_motors_villanyauto_karbonsemlegesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c826c77f-172a-44dd-b1af-5e8ab2359dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_general_motors_villanyauto_karbonsemlegesseg","timestamp":"2021. január. 28. 21:49","title":"Leáll a benzin- és dízelüzemű kocsik gyártásával a GM, csak villanyautót fognak készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4883140f-06ab-4674-8247-2428a3277044","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A új vírusváltozatok miatt szigorított a német szövetségi kormány.\r

","shortLead":"A új vírusváltozatok miatt szigorított a német szövetségi kormány.\r

","id":"20210129_Beutazasi_korlatozasokat_rendeltek_el_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4883140f-06ab-4674-8247-2428a3277044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fcd0f0-bfcc-4964-9005-175862af4d67","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Beutazasi_korlatozasokat_rendeltek_el_Nemetorszagban","timestamp":"2021. január. 29. 20:49","title":"Beutazási korlátozásokat rendeltek el Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus öccse és a Pussy Riot punkzenekar tagja is házi őrizetbe kerül a moszkvai bíróság döntése szerint.\r

","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus öccse és a Pussy Riot punkzenekar tagja is házi őrizetbe kerül a moszkvai bíróság döntése...","id":"20210129_Korozes_Navalnij_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf58d65-c559-43e8-9582-f91af06a79ea","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Korozes_Navalnij_tuntetes","timestamp":"2021. január. 29. 21:17","title":"Körözést adtak ki a Navalnij melletti tüntetés szervezője ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Madách téri bárt néhány napja záratta be a rendőrség, miután legalább százfős tömeg gyűlt össze a hely előtt. A tulajdonos szerint a kiszállítással tönkremennek, ezért vezették be az elviteles megoldást.","shortLead":"A Madách téri bárt néhány napja záratta be a rendőrség, miután legalább százfős tömeg gyűlt össze a hely előtt...","id":"20210128_madach_ter_kozpont_bezaras_jogorvoslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0e3979-1922-49fe-af06-11e64167a2ab","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_madach_ter_kozpont_bezaras_jogorvoslat","timestamp":"2021. január. 28. 17:58","title":"A bezárt Központ szerint nem sértettek rendeletet, jogorvoslattal élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát, és beszélt arról is, miért nem tolták ki este 10-ig a kijárási tilalom kezdetét. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát...","id":"20210129_Orban_kossuth_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454bf7f5-aeb4-4461-aade-6acb776354b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_kossuth_korlatozas","timestamp":"2021. január. 29. 07:42","title":"Orbán: Jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]