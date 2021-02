Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hírt az Európai Bizottság elnöke tette közzé.","shortLead":"A hírt az Európai Bizottság elnöke tette közzé.","id":"20210131_9_millio_extra_dozis_vakcinat_kuld_az_AstraZeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b151b9c-6c01-464d-bf85-432278cb3dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_9_millio_extra_dozis_vakcinat_kuld_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. január. 31. 20:51","title":"9 millióval több vakcinát szállít az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","shortLead":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","id":"20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2012a9-2105-4f96-82e1-b43639e808fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","timestamp":"2021. január. 31. 18:02","title":"Hat embert bírságolt meg a vendéglátósok tüntetésén a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt. ","shortLead":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult...","id":"20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e681373-5ae6-4760-9efd-cc2460e85e40","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","timestamp":"2021. január. 30. 18:31","title":"Meghalt a The Animals gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai befektetőknek novemberig ki kellene vonniuk a pénzüket a Xiaomiból. A cég szerint azonnali és helyrehozhatatlan károkat okoz, hogy az Egyesült Államok tiltólistára tette a vállalatot.","shortLead":"Az amerikai befektetőknek novemberig ki kellene vonniuk a pénzüket a Xiaomiból. A cég szerint azonnali és...","id":"20210201_xiaomi_amerikai_egyesult_allamok_kina_tiltolista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0380adc3-a98d-4a98-93a6-ece8741815ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_xiaomi_amerikai_egyesult_allamok_kina_tiltolista","timestamp":"2021. február. 01. 08:33","title":"A Xiaomi beleáll az ügybe: megtámadja az USA tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f410c-f22d-46c4-a6a3-4741330acd09","keywords":null,"link":"/360/20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","timestamp":"2021. január. 30. 16:30","title":"A szovjet tisztek nem vágynak a rubelövezetbe – 1991. február 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","shortLead":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","id":"20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feac574-b6e9-4246-9c4b-2a6ff1f42c47","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:03","title":"Minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1401dede-9e30-4400-a213-af5499db8a89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 225 ezer dollárral (több mint 66 millió forinttal) támogatja a Puli Space \"vízszimatoló\" detektora, a Puli Lunar Water Snooper fejlesztését, amely a tervek szerint 2022 januárjára készül el.","shortLead":"A NASA 225 ezer dollárral (több mint 66 millió forinttal) támogatja a Puli Space \"vízszimatoló\" detektora, a Puli Lunar...","id":"20210131_nasa_puli_space_vizszimatolo_detektor_hold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1401dede-9e30-4400-a213-af5499db8a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e01719-64ac-4149-9533-19b853eff627","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_nasa_puli_space_vizszimatolo_detektor_hold","timestamp":"2021. január. 31. 12:15","title":"66 millió forinttal támogat a NASA egy magyar ötletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","shortLead":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","id":"20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d16fc17-2f8d-4e3b-aa8f-f419188117c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","timestamp":"2021. január. 31. 21:57","title":"Ötezernél is több embert vettek őrizetbe a Navalnij melletti tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]