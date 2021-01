Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly feminista kérdést. Azóta a Szex és New York alkotói többször is meglovagolták a nosztalgiát, 2021-re pedig oda jutottunk, hogy 17 év után folytatást kap a Szex és New York. De a legnépszerűbb és talán legszerethetőbb karaktere nélkül vajon marad-e valami abból az energiából, amely annak idején előre vitte a sztorit?

Jó ötlet volt-e nem is egy, hanem rögtön két mozifilmmé dagasztani az HBO-nak a maga korában kétségtelenül úttörő jellegű sorozatát, a Szex és New Yorkot? Az IMDB 5,6-os illetve 4,5-ös értékelése alapján nem biztos. A brutális bevételek – 415, illetve 300 millió dollár – alapján nem kérdés.

Jó ötlet-e a sorozat vége után 17 évvel egy teljes új évaddal meglepni a nézőket? A főszereplők már az ötvenes éveikben járnak, ami a forgatókönyv szempontjából kétségkívül rengeteg ziccert kínál. Hogy sikerül-e friss, úttörő narratívát találni az új élethelyzethez? Ezt már inkább csak találgatni tudjuk, fogalmazzunk úgy, hogy ebből még bármi lehet, de arról elég határozott elképzelésünk van, mekkora hiba, hogy a reboot a sorozat legforradalmibb és legeredetibb figurája, Samantha Jones nélkül készül el.

Kockázat egyébként is van egy új évadban, leginkább azért, mert bármennyire is felforgatónak és avantgárdnak hatott a sorozat az ezredfordulón, az idő múlása nem tett neki jót, hogy egy népszerű anglicizmussal éljünk: rosszul öregedett. Ráadásul a négy barátnő – Carrie, Miranda, Charlotte és Samantha – nagyon fehér, nagyon felső-középosztálybeli, a valóságtól elrugaszkodott problémái kissé irritálóan hatnak már így egy járvány és egy alakuló gazdasági válság közepén. Még úgy is, hogy tudjuk, a Szex és New York univerzuma egy fantáziavilág – csakhogy annak a sok Manolo Blahnik cipőnek az ára nagyon is valóságos.

De ennél is nagyobb kockázat, hogy kimarad belőle Samantha Jones. Az alkotók megpróbálhatják ugyan 2021-hez igazítani a szereplőket és a történeteket, de

Samantha Jonest nem fogja pótolni senki és semmi.

Kim Cattrall karaktere ugyanis sokkal fontosabb mozgatórugója volt a Szex és New Yorknak, mint amennyire Carrie karaktere kisajátította (kierőszakolta) magának a figyelmet, (és hagyott bárki mást kibontakozni), és nem csak azért mert leginkább ő testesítette meg a címből a szexet.

Samanthánál önazonosabb, hitelesebb és őszintébb karaktert ugyanis nem találunk a sorozatban, márpedig annyi útkeresés után, mint amennyit a barátnők a hat évad során abszolváltak, épp erre az őszinteségre lenne szükség. 2021-re Carrie, Miranda és Charlotte is rájöhetett már, hogy nincs sok haszna vagy értelme az önbecsapásnak, amit ők profi szinten műveltek, és amit Samantha zsigerből elutasított.

A Rolling Stone nem finomkodott, amikor ítéletet mondott, miszerint a Szex és New York reboot Samantha nélkül egyáltalán nem lesz Szex és New York, csak saját egykori önmagának a jelentéktelen, mindössze pénzcsinálásra alkalmas másolata.

© KAY NIETFELD / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Kétség ne férjen hozzá, amikor 1998-ban a a női szexualitás sorozatbeli ábrázolása kiverte a biztosítékot/lenyűgözte a közönséget, akkor Samantha volt az, aki ezt a hatást elérte. Az ő szókimondó, szégyentől, tabuktól és prüdériától mentes, magabiztos hozzáállása a szexhez volt az, amitől időről időre szikrázott egyet a sorozat. Hozzá képest Carrie, Miranda és Charlotte is csak bolyongott a nőiség társadalom által felrajzolt labirintusában.

A négy nő közül Samantha volt az egyetlen, aki úgy igazán jól érezte magát a bőrében, és nem kért elnézést érte, márpedig ezt egy nőnek nem szívesen engedi meg a társadalom még ma sem, nem hogy húsz évvel ezelőtt. Samantha Jones olyan magától értetődően dobja le magáról a társadalmi cenzúrát, mint a ruhát.

És Samantha Jones még betegen is magasról tett a konformitásra, az utolsó évad egyik legemlékezetesebb jelenete, amikor a mellrák elleni adományozó vacsorán egyszer csak lerántotta a fejéről a parókát néhány kiadós káromkodás kíséretében, mert a mellrákkal küzdve a valóság nem az, hogy az ember decensen létezik egy jól fésült parókában. Samantha pedig mindig a valóság oldalán áll.

Kim Cattrall természetesen nem a forgatókönyvírók miatt nem kap szerepet a felmelegített évadban, hanem azért, mert elege van – nem is annyira a szerepből, hanem inkább a kollégáiból.

Ha az ezredfordulón futó sorozat idején ez még kevésbé is volt érezhető, a Szex és New York-filmek forgatása már felszínre hozta a szereplők közötti feszültséget, és amikor egy harmadik produkció is komolyan szóba jött volna, az üzengetés egészen komolyan elfajult. Először a brit bulvár bástyája, a Daily Mail közölt egy cikket arról, hogy a harmadik mozifilm azért nem születhetett meg, mert a Samanthát alakító színésznőnek teljesíthetetlen feltételei voltak. Nem kell mondani, hogy egy ilyen állítás abszolút alkalmas a rajongók hergelésére. A bulvárháború következő fejezetében a New York Postban jelent meg egy cikk arról, hogy mennyire toxikus légkörben zajlottak a forgatások, de az az írás már arra vezeti vissza a problémákat, hogy Kim Cattrall a maga tehetségével és kisugárzásával túlságosan is ellopta a show-t, és elszívta a figyelmet a főszereplő Sarah Jessica Parker elől. Pénz, féltékenység, rivalizálás – minden megvolt, ami egy jó kis klikkesedéshez kell.

Évekkel később Cattrall már nyíltan beszélt arról, hogy soha nem voltak barátok, és a forgatások alatt meglehetősen toxikus légkör alakult ki a kollégái körül. Konkrétan Sarah Jessica Parkerről mondta, hogy „lehetett volna kedvesebb”. 2018-ban aztán ez az üzengetés az Instagramon robbant fel, miután Kim Cattrall felháborodott azon, hogy szerinte Sarah Jessica Parker kihasználta a tragédiáját (a testvére halálát), hogy az együttérzésével jó színben tüntesse fel magát. Úgyhogy egy bejegyzésben elég nyersen értésére adta, hogy nem kér a támogatásából. Talán ez a pillanat volt a mélypont a Parker–Cattrall-szembenállásban.

A sorozat most beharangozott új évada kicsit hivatalossá is teszi ezt a feszültséget, a szereposztása legalábbis őszintébbnek tűnik ahhoz képest, hogy a korábbi filmek esetében rendre Kim Cattrall nyakába varrták a forgatási nehézségeket – most legalább ki is hagyták.

© LEON NEAL / AFP

Kim Cattrall tulajdonképpen már évekkel ezelőtt világossá tette, hogy lezárta a Samantha-korszakot. Egy 2017-es interjúban arról beszélt, hogy a szerep nagyszerű volt, imádta, de már mindent kihozott belőle. Felvetette ugyanakkor, hogy Samantha Jones lehetne afroamerikai esetleg latina, és a karaktert továbbvihetné egy másik színésznő.

A sorozat rebootjának természetesen el kell számolnia valahogyan Samantha Jones hiányával. A nagy bejelentés óta eltelt napokban ez a feladat a fogadásokat is beindította. Az online fogadásokat bonyolító Bovada listáján a legvalószínűbb forgatókönyvek szerint Samantha meghalt, elköltözött New Yorkból vagy úgy, ahogy van, megfeledkeztek róla. A Bovada szóvivője a Hollywood Reporternek azt mondta, a Trónok harca fináléja óta nem volt ekkora érdeklődés sorozattal kapcsolatos fogadások iránt.

Eddig egyetlen hivatalos megnyilvánulást kaptak a rajongók Kim Cattrall hiányáról. Sarah Jessica Parker az Instagramon válaszolt az egyikük kérdésére azzal, hogy

Samantha nem része ennek a történetnek. De mindig is a részünk marad. Bárhol is vagyunk, és bármit is csinálunk.

És ebben minden kockázat nélkül igazat adunk neki.

Mit derült ki eddig a folytatásról?