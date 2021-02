Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60a53534-6728-4d83-82f8-97bfebf11c0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23 éves Silento már rendőrkézre került. Az előadó egyik korábbi klipjével milliárdos nézettséget ért el a YouTube-on.","shortLead":"A 23 éves Silento már rendőrkézre került. Az előadó egyik korábbi klipjével milliárdos nézettséget ért el a YouTube-on.","id":"20210202_gyilkossag_unokatestver_silento_rapper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a53534-6728-4d83-82f8-97bfebf11c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a8e20d-be80-48af-8aed-218b425a3789","keywords":null,"link":"/elet/20210202_gyilkossag_unokatestver_silento_rapper","timestamp":"2021. február. 02. 17:23","title":"Gyilkossággal vádolnak egy világhírű rappert, a rendőrség szerint agyonlőtte egyik rokonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben a kiadója szakított Mansonnal.","shortLead":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben...","id":"20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bb71b7-8e84-453c-811f-c8c100de4506","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","timestamp":"2021. február. 02. 10:49","title":"Reagált a bántalmazásról szóló vádakra Marilyn Manson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaphelyzetben kéziváltós CT5-V Blackwing motorházteteje alatt egy kompresszorral megfújt hatalmas V8-as erőforrás rejtőzik. ","shortLead":"Az alaphelyzetben kéziváltós CT5-V Blackwing motorházteteje alatt egy kompresszorral megfújt hatalmas V8-as erőforrás...","id":"20210202_amerikai_bmw_m5_rivalis_itt_a_valaha_keszult_legerosebb_cadillac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3a626e-66f7-4280-9c31-975844052c96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_amerikai_bmw_m5_rivalis_itt_a_valaha_keszult_legerosebb_cadillac","timestamp":"2021. február. 02. 07:59","title":"Amerikai BMW M5-rivális töredék áron: itt a valaha készült legerősebb Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21fb544-8445-437a-b078-c67e5708179f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy cseh szupermodell új kozmetikai márkájánál a csomagolásért külön kell fizetni és a pénzt vissza se kapjuk. ","shortLead":"Egy cseh szupermodell új kozmetikai márkájánál a csomagolásért külön kell fizetni és a pénzt vissza se kapjuk. ","id":"20210203_Kolcsonozheto_csomagolassal_forgatna_fel_a_kozmetikai_piacot_egy_uj_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21fb544-8445-437a-b078-c67e5708179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2e6755-ed18-4f44-88d7-66544a166b23","keywords":null,"link":"/zhvg/20210203_Kolcsonozheto_csomagolassal_forgatna_fel_a_kozmetikai_piacot_egy_uj_ceg","timestamp":"2021. február. 03. 11:22","title":"Kölcsönözhető csomagolással forgatná fel a kozmetikai piacot egy új cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint abból az összesen egymillió embernek elegendő vakcinából, amit az oroszoktól rendeltünk, az első negyvenezer adag már az országban van.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint abból az összesen egymillió embernek elegendő vakcinából, amit...","id":"20210202_Szijjarto_huszezer_orosz_oltoanyag_jott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc85db-0fa4-41f4-9a11-3c38d4ea6474","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Szijjarto_huszezer_orosz_oltoanyag_jott","timestamp":"2021. február. 02. 13:05","title":"Szijjártó: Negyvenezer adag Szputnyik V érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","shortLead":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","id":"20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f61e649-3ed7-4f40-b7af-e24afac947a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","timestamp":"2021. február. 02. 14:55","title":"Beesett egy ember a 2-es metró alá a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól járnak azok a Netflix-előfizetők, akik mobilon vagy táblagépen követik a szolgáltató műsorait, az ahhoz használt eszköz pedig Android-rendszerű. Esetükben ugyanis jobb hangminőség jár majd a rengeteg sorozat és film mellé.","shortLead":"Jól járnak azok a Netflix-előfizetők, akik mobilon vagy táblagépen követik a szolgáltató műsorait, az ahhoz használt...","id":"20210203_netflix_hangminoseg_xhe_aac_kodek_android_telefon_tablet_filmnezes_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeea645-767c-4269-86f5-2857291a5edf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_netflix_hangminoseg_xhe_aac_kodek_android_telefon_tablet_filmnezes_online","timestamp":"2021. február. 03. 10:03","title":"Jobban fog szólni a Netflix az androidos készülékeken, ha gyors az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt a fertőzéssel szemben.","shortLead":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt...","id":"20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df5fc5-8454-4594-96c1-313b7f07b9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 10:51","title":"Az AstraZeneca vakcinájából egy oltás 76 százalékos védelmet ad, és a vírus továbbadásának esélyét is csökkenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]