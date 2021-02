Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c78dd09b-9ffc-4726-aee6-a9a43757b0dd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fideszes polgármester a járványhelyzet adta lehetőséget kihasználva egy személyben kiemelt fejlesztési területté nyilvánította azt a partszakaszt, amelyen Tiborcz István köreihez köthető idegenforgalmi szolgáltatások vannak. A beruházások ellen már többször tiltakoztak helyi civilek.



","shortLead":"A fideszes polgármester a járványhelyzet adta lehetőséget kihasználva egy személyben kiemelt fejlesztési területté...","id":"20210203_Szabad_a_palya_a_Tiborczhoz_kozeli_beruhazasoknak_Keszthelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78dd09b-9ffc-4726-aee6-a9a43757b0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc4497-7483-4c0c-bbde-aaea40a235ca","keywords":null,"link":"/360/20210203_Szabad_a_palya_a_Tiborczhoz_kozeli_beruhazasoknak_Keszthelyen","timestamp":"2021. február. 03. 17:00","title":"A járvány farvizén nyitottak utat Tiborcz-közeli beruházásoknak Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","shortLead":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","id":"20210203_spenot_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f77bb5f-2a92-402f-b7a3-fbb64aa7c4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_spenot_email","timestamp":"2021. február. 03. 14:03","title":"Tudósok spenótokat tanítottak meg e-mailt küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy jelentés szerint 366 pópát és szerzetest kezelnek a vírus okozta megbetegedés miatt.","shortLead":"Egy jelentés szerint 366 pópát és szerzetest kezelnek a vírus okozta megbetegedés miatt.","id":"20210204_ortodox_egyhaz_oroszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7f711c-d07e-4927-80b4-9587c584b0a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_ortodox_egyhaz_oroszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 04. 05:28","title":"Az orosz ortodox egyház 145 papja halt meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"Dobos Emese - Arató László","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság által kezdeményezett ügy több mint tíz éve kezdődött, a helyzet azóta sem javult sokat.","shortLead":"Az Európai Bizottság által kezdeményezett ügy több mint tíz éve kezdődött, a helyzet azóta sem javult sokat.","id":"20210203_kotelezettsegszegesi_eljaras_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47f21d3-e53e-4e93-98a0-5b8a5cf2f8c7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210203_kotelezettsegszegesi_eljaras_legszennyezes","timestamp":"2021. február. 03. 10:15","title":"A rossz levegőminőség miatt ítélte el Magyarországot az EU Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210203_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17aef16-1306-4d78-a099-10e1c818623c","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 03. 09:04","title":"Koronavírus: meghalt 83 beteg, 1048 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig nincs idő az olasz államfő szerint, aki szerdán fogadja Mario Draghit, és állítólag felkéri a kormányalakításra. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig...","id":"20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb6ae8-1ebe-46dd-bc65-12f604bebdc0","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","timestamp":"2021. február. 03. 11:02","title":"Mario Draghi lehet Olaszország következő miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy aranyból készült tárgy volt.","shortLead":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy...","id":"20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344fa070-e638-4917-9033-3c19eaee04aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","timestamp":"2021. február. 04. 08:03","title":"2000 éves múmiákat találtak, de az sokkal érdekesebb, hogy mi volt a szájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52118243-1e6c-4187-9672-863ebb6055b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak naponta egyszer megjelentek az idős nőnél, akkor adtak neki enni és inni, illetve sétálni is engedték. Eközben beköltöztek a lakásába. A házaspár ellen vádat emelt a somogyi ügyészség.","shortLead":"A vádlottak naponta egyszer megjelentek az idős nőnél, akkor adtak neki enni és inni, illetve sétálni is engedték...","id":"20210204_hazaspar_idos_no_siofok_fogvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52118243-1e6c-4187-9672-863ebb6055b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffcd569-c746-477c-8942-05336be03bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_hazaspar_idos_no_siofok_fogvatartas","timestamp":"2021. február. 04. 10:37","title":"Fűtetlen bódéban tartott fogva másfél évig egy idős, francia nőt egy magyar házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]