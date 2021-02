Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a volt amerikai elnök ügyvédei vetették fel, hogy az impeachment nem alkotmányos.","shortLead":"Korábban a volt amerikai elnök ügyvédei vetették fel, hogy az impeachment nem alkotmányos.","id":"20210209_Amerikai_szenatus_Donald_Trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cabcacb-275b-4226-a44b-0c910a81facb","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Amerikai_szenatus_Donald_Trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas","timestamp":"2021. február. 10. 00:01","title":"Az amerikai szenátus megszavazta: nem alkotmányellenes Donald Trump alkotmányos felelősségre vonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mozgalmas lesz az időjárás.","shortLead":"Mozgalmas lesz az időjárás.","id":"20210210_idojaras_meteorologia_elorejelzes_ho_szel_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7658c9e2-91ce-4c8c-8753-57d69691bf7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_idojaras_meteorologia_elorejelzes_ho_szel_eso","timestamp":"2021. február. 10. 05:08","title":"Eső, ónos eső, havazás, hófúvás – szerdán mindent bevet a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Lazarus csoport mögött a phenjani hírszerzés állhat.","shortLead":"A Lazarus csoport mögött a phenjani hírszerzés állhat.","id":"20210211_Majdnem_ketmilliard_dollart_nyultak_le_az_eszakkoreai_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5568372-0dc5-4531-b316-d4f37089aa7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_Majdnem_ketmilliard_dollart_nyultak_le_az_eszakkoreai_hackerek","timestamp":"2021. február. 11. 13:51","title":"Majdnem kétmilliárd dollárt nyúltak le az észak-koreai hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sebészi maszkra ráhelyezett textil maszk a részecskék 80 százalékának a belélegzését gátolja meg egy kísérlet szerint.","shortLead":"Egy sebészi maszkra ráhelyezett textil maszk a részecskék 80 százalékának a belélegzését gátolja meg egy kísérlet...","id":"20210210_Maszk_koronavirus_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975740c2-76e9-4b77-a73a-a813d729411a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_Maszk_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2021. február. 10. 20:50","title":"Egyszerre két maszkot kellene viselni a koronavírus ellen egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510fcb03-ee1e-4d85-a5db-6b994da9e47e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk felhasználói körnél már aktiválta a szemet is kímélő újdonságát a Google: a fejlesztéssel sötétre vált az asztali kereső.","shortLead":"Egy szűk felhasználói körnél már aktiválta a szemet is kímélő újdonságát a Google: a fejlesztéssel sötétre vált...","id":"20210211_google_kereso_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510fcb03-ee1e-4d85-a5db-6b994da9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da84790b-209d-49ff-bc66-5acfe9345c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_google_kereso_sotet_mod","timestamp":"2021. február. 11. 07:03","title":"Hogy tetszik? Képek jöttek az elsötétült Google keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","shortLead":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","id":"20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aea6be3-29e4-4da6-800c-abc10f1ab2b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","timestamp":"2021. február. 11. 15:05","title":"Fa dőlt az Eötvös útra a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok, India, Kína és Oroszország után a világ ötödik országaként az Egyesült Arab Emirátusoknak is sikerült egy űrszondával elérni a Marsot. Az oda küldött műhold kedden délután állt pályára a bolygó körül.","shortLead":"Az Egyesült Államok, India, Kína és Oroszország után a világ ötödik országaként az Egyesült Arab Emirátusoknak is...","id":"20210209_mars_urszonda_remeny_muhold_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6791ced0-8be3-4876-a902-fcbb0bc16499","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_mars_urszonda_remeny_muhold_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2021. február. 09. 18:16","title":"Elérte a Marsot az első arab űrszonda, pályára állt a Remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers címe Edit. A kéziratot el fogják árverezni.","shortLead":"A vers címe Edit. A kéziratot el fogják árverezni.","id":"20210211_ismeretlen_Jozsef_Attila_vers_edit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0b68f5-8c67-4c9e-9100-1d936ce94fe5","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_ismeretlen_Jozsef_Attila_vers_edit","timestamp":"2021. február. 11. 06:22","title":"Egy eddig ismeretlen József Attila-versre bukkantak egy notesztöredékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]