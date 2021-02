Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","shortLead":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","id":"20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5534a3f4-759d-4782-ba12-6b2354de6d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","timestamp":"2021. február. 18. 18:07","title":"Gajdics Ottó lett a HírTV tartalmi igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec1286d-4798-47d4-8123-380a7cbd0ae5","c_author":"BI","category":"elet","description":"Sokkal izgalmasabb lenne az iskola, ha a videojátékokhoz hasonló logika mentén értékelnék a diákokat. Ehhez azonban le kell mondani a kötelező dolgokról és az osztályzásról is – hangzott el egy csütörtöki konferencián.

","shortLead":"Sokkal izgalmasabb lenne az iskola, ha a videojátékokhoz hasonló logika mentén értékelnék a diákokat. Ehhez azonban le...","id":"20210218_A_videojatekok_es_az_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ec1286d-4798-47d4-8123-380a7cbd0ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e723f7f-0c53-4268-b4d2-387639da47d4","keywords":null,"link":"/elet/20210218_A_videojatekok_es_az_iskola","timestamp":"2021. február. 18. 16:15","title":"Létezik egy módszer, amellyel nem lenne annyira frusztráló hely az iskola sok diáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

\r

","shortLead":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

\r

","id":"20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15f1751-3eed-49d0-9b2a-51a87e716e18","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","timestamp":"2021. február. 18. 05:30","title":"A Gomorra írója szerint szabályszerű kivégzés a Klubrádió elhallgattatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","shortLead":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","id":"20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f1aab-3557-4c9d-a71c-2f7fceb9e320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","timestamp":"2021. február. 18. 18:25","title":"Elkezdődött az orosz vakcina „light” változatának klinikai tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Renault francia autógyártó csoport a koronavírus-járvány által dominált 2020-as évben rekordszintű, több mint 8 milliárd eurós veszteséget könyvelt el az elmúlt évre kiadott pénzügyi jelentése szerint. Erre az évre nem is közöltek pénzügyi előrejelzést, csak annyit, hogy a költségcsökkentési tervüket a kitűzött dátum előtt teljesítik. ","shortLead":"Renault francia autógyártó csoport a koronavírus-járvány által dominált 2020-as évben rekordszintű, több mint 8...","id":"20210219_Rekordmerteku_8_milliard_euros_veszteseget_jelentett_a_Renault","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4eec67-6bea-4b02-bf77-b3d8c8503d70","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Rekordmerteku_8_milliard_euros_veszteseget_jelentett_a_Renault","timestamp":"2021. február. 19. 14:57","title":"Rekordmértékű, 8 milliárd eurós veszteséget jelentett a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff1cee0-cac2-4359-85f0-30870b0ea4e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt.\r

","shortLead":"A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt.\r

","id":"20210219_Gyujtogatas_bolt_raktar_Agard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff1cee0-cac2-4359-85f0-30870b0ea4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bb83cf-cf3e-4091-bde8-3f7b941795a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Gyujtogatas_bolt_raktar_Agard","timestamp":"2021. február. 19. 16:29","title":"Nem kapott hitelt, ezért felgyújtotta a boltos raktárát egy férfi Agárdon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött a Jobbik, már a második legnépszerűbb párt az ellenzékben – derült ki a Závecz Research kutatásából.","shortLead":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött...","id":"20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8277d42-acf1-4f6f-9f0d-946635af325d","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","timestamp":"2021. február. 19. 12:02","title":"Kicsit kopik a közös ellenzéki lista varázsa, de még így is veri a Fideszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","shortLead":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","id":"20210217_elozes_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dea406-65e8-434e-9f82-94576c3ffd65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_elozes_kozossegi_media","timestamp":"2021. február. 17. 19:28","title":"A közösségi médiára feltöltött videóból azonosították az életveszélyes előzőt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]