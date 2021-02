Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az európai országokat kisegítő amerikai vakcinatámogatás közelebb hozhatná egymáshoz az Egyesült Államokat és az öreg földrészt, és kiegyensúlyozhatná az orosz és a kínai befolyást, írja az amerikai lap szerzője.","shortLead":"Az európai országokat kisegítő amerikai vakcinatámogatás közelebb hozhatná egymáshoz az Egyesült Államokat és az öreg...","id":"20210219_Washington_Post_Marshallsegelyt_a_jarvany_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2e6ff7-5a0a-4883-8027-95eaea6269d3","keywords":null,"link":"/360/20210219_Washington_Post_Marshallsegelyt_a_jarvany_ellen","timestamp":"2021. február. 19. 07:30","title":"Washington Post: Marshall-segélyt a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt betegek közül 351-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A kórházban ápolt betegek közül 351-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210220_Koronavirus_ujabb_2995_fertozott_107_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de3a1b8-809e-4302-8d02-4734e594ef7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Koronavirus_ujabb_2995_fertozott_107_halott","timestamp":"2021. február. 20. 08:58","title":"Koronavírus: újabb 2995 fertőzött, 107 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","shortLead":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","id":"20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582c261-21a5-4f65-ae93-7385db96a496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","timestamp":"2021. február. 18. 18:05","title":"200 millió ütötte a markát azoknak a magyaroknak, akik a járvány kezdete óta Airbnb-znek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az orosz diplomácia kihasználja, hogy akadozik a nyugati vakcinák gyártása és világszerte kilincselnek a saját termékükkel. Az egyetlen problémát jelenleg az jelentheti, hogy túl sok helyre ígérkeznek el, így nem lesz elég kapacitás mindent időben teljesíteni, vagyis épp olyan akadozással kell számolni. Ez látszik Magyarországon is: Szijjártó Péter erre a hónapra 600 ezer dózist ígért, ehelyett egyelőre 40 ezer érkezett.","shortLead":"Az orosz diplomácia kihasználja, hogy akadozik a nyugati vakcinák gyártása és világszerte kilincselnek a saját...","id":"20210219_szputnyik_vakcina_oroszorszag_koronavirus_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915d511f-2c93-48e3-8b7d-d8a0560caa81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_szputnyik_vakcina_oroszorszag_koronavirus_piac","timestamp":"2021. február. 19. 12:00","title":"Világot hódítana Oroszország a Szputnyikkal, de épp úgy akadozik a szállítás, mint a nyugati oltásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997bd4d3-7e5a-4d11-88c7-9e55cdc3e825","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Megakadályozhatták volna a novemberi bécsi terrortámadást az osztrák biztonsági szolgálatok, ha nem küzdenek belső káosszal és szervezeti fogyatékossággal – állapította meg a merényletről készült, hivatalos jelentés. ","shortLead":"Megakadályozhatták volna a novemberi bécsi terrortámadást az osztrák biztonsági szolgálatok, ha nem küzdenek belső...","id":"202107__becsi_terrortamadas__vizsgalat__letelefonalo_politikusok__sok_baba_kozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997bd4d3-7e5a-4d11-88c7-9e55cdc3e825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b0983-c080-41f3-84d4-e0e8525eec1f","keywords":null,"link":"/360/202107__becsi_terrortamadas__vizsgalat__letelefonalo_politikusok__sok_baba_kozt","timestamp":"2021. február. 18. 17:00","title":"Dermesztő hatósági hibák miatt történhetett meg a bécsi terrortámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze van az ideálistól. Pedig nem kéne, hogy ez ekkora macera legyen: a társasházak sokszor nem tudják, hogy közösen gyűjthetnék és ingyen elszállíttathatnák a háztartások által termelt használt olajat. Ráadásul a krumplisütés után visszamaradt olajat 100 százalékban újra lehet hasznosítani. ","shortLead":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze...","id":"20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f660e619-5174-4bad-ab1b-450c7e977aee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","timestamp":"2021. február. 18. 20:00","title":"Hogy ne a lefolyóban landoljon: mit lehet kezdeni a használt étolajjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki, a többieket tanúként kezelik.","shortLead":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki...","id":"20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad666d8-aa46-47b9-810a-61b823ebe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","timestamp":"2021. február. 19. 19:36","title":"Illegális kártyapartin kaptak el egy prostituáltakat futtató férfit Miskolcon, összesen 15 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","shortLead":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","id":"20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa432096-2a46-4fc4-8642-71d0950d0f71","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","timestamp":"2021. február. 19. 17:33","title":"Jövő héttől oltanak a kínai vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]