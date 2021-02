Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6739d7b7-85aa-4e22-bacb-559c82122eb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2020 SO jelű objektum a kutatók szerint egy régi amerikai űreszköz, amely legalább 50 éve kering odafönt. Nemsokára az űr mélyebb régiói felé veszi az irányt.","shortLead":"A 2020 SO jelű objektum a kutatók szerint egy régi amerikai űreszköz, amely legalább 50 éve kering odafönt. Nemsokára...","id":"20210205_fold_minihold_urszemet_objektum_2020_so","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6739d7b7-85aa-4e22-bacb-559c82122eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1529bf91-83c9-4697-a0c0-d20725e3f9d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_fold_minihold_urszemet_objektum_2020_so","timestamp":"2021. február. 05. 15:03","title":"Néhány hét múlva eltűnik a Föld csak nemrég felfedezett \"miniholdja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d9331c-c121-4eac-9898-e7d0d7be24dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonosok nem tudnak bejutni, így az alkalmazottak kifizetése is nehézkessé vált.","shortLead":"A tulajdonosok nem tudnak bejutni, így az alkalmazottak kifizetése is nehézkessé vált.","id":"20210205_Gyor_Arkad_Freshland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29d9331c-c121-4eac-9898-e7d0d7be24dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6187d29a-8e32-43a8-93bc-dafb5a4f6188","keywords":null,"link":"/kkv/20210205_Gyor_Arkad_Freshland","timestamp":"2021. február. 05. 21:44","title":"A győri Árkádban is lefalazták a Freshland éttermét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi korlátozásoknak is, de mivel a lelki problémákról nem szokás beszélni, a pszichés károk sokszor rejtve maradnak. Pedig lassan önmagában az emberek kimerültsége is egy járvány méreteit ölti.","shortLead":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi...","id":"202105_egy_ev_magany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b9864a-292a-40c7-91f7-6bfe85c30abb","keywords":null,"link":"/360/202105_egy_ev_magany","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Az egy év magány már világosan mutatja a bezártság lelki hatásait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az eddigiekből ítélve nem csak a nyitás menetrendje van eldöntve, hanem az is, milyen feltételekhez kötik. Ehhez biztosítanak kiváló díszletet majd a februári nemzeti konzultáció eredményei.","shortLead":"Az eddigiekből ítélve nem csak a nyitás menetrendje van eldöntve, hanem az is, milyen feltételekhez kötik. Ehhez...","id":"20210205_nemzeti_konzultacio_eredmenyek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fc38fa-f0c6-4de6-9d70-7a2082792579","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_nemzeti_konzultacio_eredmenyek_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 15:50","title":"A konzultáció csak arra jó, hogy azt higgyük, mi döntöttünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a08ca1-f0db-4b65-9bde-1e2d2030552e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy épülő alagút miatt kezdtek feltárásba az építménynél a régészek. A nyugati bejáratnál két 2500 éves sírt találtak.","shortLead":"Egy épülő alagút miatt kezdtek feltárásba az építménynél a régészek. A nyugati bejáratnál két 2500 éves sírt találtak.","id":"20210205_stonehenge_regeszet_alagut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a08ca1-f0db-4b65-9bde-1e2d2030552e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c32c49-c640-4f3e-90c1-57568b069e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_stonehenge_regeszet_alagut","timestamp":"2021. február. 05. 17:23","title":"Sírokat találtak Stonehenge mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca8b630-e3aa-4d16-aff9-43d21518c9bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium azt nem összesíti, hányan érkeznek így haza. ","shortLead":"A Belügyminisztérium azt nem összesíti, hányan érkeznek így haza. ","id":"20210205_maganrepulo_jarvany_karanten_pinter_sandor_belugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca8b630-e3aa-4d16-aff9-43d21518c9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ddc7a1-6638-4be4-9633-e39a4f2e1027","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_maganrepulo_jarvany_karanten_pinter_sandor_belugyminiszterium","timestamp":"2021. február. 05. 17:50","title":"A magángéppel érkezőkre is vonatkozik a kötelező karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi egyedül ment be a ketrecbe, pedig ezt nem szabad.","shortLead":"A férfi egyedül ment be a ketrecbe, pedig ezt nem szabad.","id":"20210205_Atharapta_gondozoja_torkat_egy_ukran_tigris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d33b6ad-5cca-45d9-be6f-abc7b06454e0","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Atharapta_gondozoja_torkat_egy_ukran_tigris","timestamp":"2021. február. 05. 15:55","title":"Átharapta gondozója torkát egy ukrán tigris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs könnyű helyzetben Fabrice Leggeri, az EU határait védő ügynökség, a Frontex vezetője, miután az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala vizsgálódik a szervezeténél, amely viszont éppen a növekvő migrációs nyomás miatt kér több pénzt Brüsszeltől.","shortLead":"Nincs könnyű helyzetben Fabrice Leggeri, az EU határait védő ügynökség, a Frontex vezetője, miután az Európai Unió...","id":"20210206_Sotet_felhok_a_Frontex_folott_csalasokrol_zaklatasokrol_szolnak_a_vadak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1456da-7bd0-49c8-a132-41f318642b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Sotet_felhok_a_Frontex_folott_csalasokrol_zaklatasokrol_szolnak_a_vadak","timestamp":"2021. február. 06. 13:15","title":"Sötét felhők a Frontex fölött, csalásokról, zaklatásokról szólnak a vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]