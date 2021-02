Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ganxsta Zolee alkoholproblémakkal küzd, de nem akar leszokni
A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem vallják be. Kutatók szerint Szerbiában halt meg a koronavírus első európai áldozata
A tudósok eddig úgy vélték, hogy egy francia állampolgár volt a vírus első európai áldozata. Ötezer adag Moderna-vakcinával lepte meg Izrael Csehországot
Andrej Babis kért, és kapott. Szén-monoxid-mérgezés miatt hat embert kórházba vittek egy budapesti társasházból
Két embernek súlyos mérgezéses tünetei lettek. Jön az új Windows-csomag
Igaznak bizonyultak a pletykák, a Microsoft tényleg megfordította a frissítési sorrendet: előbb adja ki a javítócsomagot, és csak az után jön az új funkciókkal rendelkező Windows 10-verzió. A kiélezett járványhelyzetben az ellátás megszűnésével fenyegetnek orvosok az új szerződésük miatt
Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak a közellátásban, azonban sokan csak az utolsó pillanatokban kapták kézhez a dokumentumot. Feszültség most is érzékelhető, a Magyar Orvosi Kamara szerint a többség a szerződés két pontjával nem ért egyet. Ha ezeket nem rendezik villámgyorsan a kórházi főigazgatók, akkor több helyen ellehetetlenülhetnek a márciusi beosztások. Feszültség most is érzékelhető, a Magyar Orvosi Kamara szerint a többség a szerződés két pontjával nem ért egyet. Ha ezeket nem rendezik villámgyorsan a kórházi főigazgatók, akkor több helyen ellehetetlenülhetnek a márciusi beosztások. ","shortLead":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak...","id":"20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6090304-a4d9-43b6-b030-8d1e305214ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","timestamp":"2021. február. 24. 06:30","title":"A kiélezett járványhelyzetben az ellátás megszűnésével fenyegetnek orvosok az új szerződésük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8506c8d4-7c88-4de2-98c0-7ee61f4028a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Logikus volna: ilyen lehetne az széthajtható iPhone
Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Az Apple háza táján egyelőre még nagy a csend ez ügyben, ezért egy dizájner a saját fantáziájára bízta a dolgot, igaz, egy hasonló ötlet korábban már napvilágot látott. Az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki a köd miatt
A hőmérséklet akár 20 fokig is emelkedhet.