Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"695e2965-ef70-4e82-b704-69634092a53e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámra jogosult és akár családi autóként is használható újdonság 3 másodperc magasságában gyorsulhat fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"A zöld rendszámra jogosult és akár családi autóként is használható újdonság 3 másodperc magasságában gyorsulhat fel...","id":"20210303_a_mercedes_megmutatta_boven_800_loero_feletti_plugin_hibridjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695e2965-ef70-4e82-b704-69634092a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f8be2d-f0bf-4f8a-8912-f7e98e57e61c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_a_mercedes_megmutatta_boven_800_loero_feletti_plugin_hibridjet","timestamp":"2021. március. 03. 07:59","title":"A Mercedes megmutatta bőven 800 lóerő feletti plugin hibridjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatóság szerint a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.\r

","shortLead":"A főigazgatóság szerint a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.\r

","id":"20210303_korhazi_foigazgatosag_tavozas_egeszsegugy_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e079b3e1-797f-4744-8546-96a072b40940","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_korhazi_foigazgatosag_tavozas_egeszsegugy_korhaz","timestamp":"2021. március. 03. 18:24","title":"Kórházi főigazgatóság: 4 ezer egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92fdfcc-758e-4b37-86f4-ecc4ac2894bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György István szerint versenyt futunk az idővel, a harmadik hullám soha nem látott számokat produkál.","shortLead":"György István szerint versenyt futunk az idővel, a harmadik hullám soha nem látott számokat produkál.","id":"20210302_operativ_torzs_oltas_vakcina_koronavirus_harmadik_hullam_gyorgy_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a92fdfcc-758e-4b37-86f4-ecc4ac2894bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39883d27-38aa-4198-956c-35b23bf5b414","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_operativ_torzs_oltas_vakcina_koronavirus_harmadik_hullam_gyorgy_istvan","timestamp":"2021. március. 02. 12:41","title":"Húsvétra minden regisztrált magyarnak beadnák a védőoltás első adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismeri, tiszteli, ha valakinek véleménye van valamiről, ennyi legyen elég. A saját véleményét a sorok között hagyta a szövetségi kapitány.","shortLead":"Ismeri, tiszteli, ha valakinek véleménye van valamiről, ennyi legyen elég. A saját véleményét a sorok között hagyta...","id":"20210304_Marco_Rossi_elmondta_mit_gondol_Gulacsi_Peter_velemenyerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d903cc54-cbc9-4268-aa80-4ec34a8857ab","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Marco_Rossi_elmondta_mit_gondol_Gulacsi_Peter_velemenyerol","timestamp":"2021. március. 04. 07:55","title":"Marco Rossi elmondta, mit gondol Gulácsi Péter véleményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia után Magyarországon is elindul a Facebook tényellenőrző programja, amit az AFP, vagyis a francia hírügynökség bevonásával vezet be nálunk a közösségi oldal.","shortLead":"Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia után Magyarországon is elindul a Facebook tényellenőrző programja, amit...","id":"20210302_facebook_tenyellenorzes_magyarorszag_fact_check","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6b177-6236-4dd9-8288-ffe056016582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_facebook_tenyellenorzes_magyarorszag_fact_check","timestamp":"2021. március. 02. 13:03","title":"Magyarországon is elindítja külső tényellenőrző programját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három világbajnoki selejtezőt játszik Magyarország hamarosan, de Szoboszlai elhúzódó sérülése miatt idén még pályára sem lépett.","shortLead":"Három világbajnoki selejtezőt játszik Magyarország hamarosan, de Szoboszlai elhúzódó sérülése miatt idén még pályára...","id":"20210303_Szoboszlai_Dominik_valogatott_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea84f79b-2ff8-460f-a9e5-1f81c925b8d1","keywords":null,"link":"/sport/20210303_Szoboszlai_Dominik_valogatott_serules","timestamp":"2021. március. 03. 13:55","title":"Szoboszlai Dominik már biztosan nem játszhat márciusi világbajnoki selejtezőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f816860-af42-43eb-a859-825080825377","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden kitalációnál sokkolóbb, hogy valós az alapja. Rosamund Pike a Holtodiglanért nem, de ezért a filmért megkapta a Golden Globe-ot. Megnéztük.","shortLead":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden...","id":"20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f816860-af42-43eb-a859-825080825377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1b03d2-6b96-40a8-a975-021d80c7b88e","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","timestamp":"2021. március. 03. 18:00","title":"Anyád mostantól az én tulajdonom, és nem tehetsz ellene semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782afb5-c830-4cef-a126-e9a7ffe75011","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Katasztrofális oktatási szükségállapotot okoznak az iskolabezárások – véli a szervezet ügyvezetője.



","shortLead":"Katasztrofális oktatási szükségállapotot okoznak az iskolabezárások – véli a szervezet ügyvezetője.



","id":"20210303_UNICEF_oktatasi_veszhelyzet_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c782afb5-c830-4cef-a126-e9a7ffe75011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5826c7f-f710-4aa9-95a4-c182045506b1","keywords":null,"link":"/elet/20210303_UNICEF_oktatasi_veszhelyzet_van","timestamp":"2021. március. 03. 11:40","title":"UNICEF: Oktatási vészhelyzet van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]