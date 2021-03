Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság negyedét, 100 ezer áldozatot követelt. De vajon hogyan védekeztek akkor, hogyan kezelték a betegeket és milyen óvintézkedéseket vezettek be? És párhuzamba hozhatók-e ezek a mai megoldásokkal? Vasárnap este 21 órakor a Viasat History Járvány: A nagy pestis című háromrészes dokumentumfilmje ennek jár utána.","shortLead":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság...","id":"20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef70dfd-8c2b-421b-8241-a4585874c87a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","timestamp":"2021. március. 07. 08:03","title":"Mit csináltak 350 éve egy gyilkos járvány ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1de11b-0906-410c-abf4-54633123c20a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez a szabály a javítóintézetekre is vonatkozik.","shortLead":"Ez a szabály a javítóintézetekre is vonatkozik.","id":"20210307_Egy_honapig_se_latogatni_se_elhagyni_a_gyerekotthonokat_nem_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d1de11b-0906-410c-abf4-54633123c20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d069382-5731-41f8-8b7b-2d1a9eefde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Egy_honapig_se_latogatni_se_elhagyni_a_gyerekotthonokat_nem_lehet","timestamp":"2021. március. 07. 15:03","title":"Egy hónapig se látogatni, se elhagyni a gyerekotthonokat nem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s ezzel végleg átszakadt egy gát: az utolsó közép-európai szocialista államban is végleg eldőlt, hogy fenntarthatatlan a szovjet-féle szocializmus. A demokráciába való, harminc éve tartó átmenet azonban – részben az Albániát évtizedeken át zsarnoki módszerekkel kormányzó Enver Hodzsa hagyatéka miatt – meglehetősen ellentmondásosra sikerült.","shortLead":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s...","id":"20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1452d59-37f3-405e-a43e-edb4df5c7003","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","timestamp":"2021. március. 07. 18:00","title":"Három évtized a hullámvasúton – így omlott össze az albán szocializmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec690cd-3d0c-4448-af1f-300bacf4d079","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Egy a múlt héten zárult könyvárverésről visszavontak két tételt: egy Arany Jánosnak tulajdonított dedikációt és egy úgymond ismeretlen József Attila-versnek a kéziratát. Az utóbbi nyolc sorról zajló irodalomtörténeti csörtében visszatérően esett szó a „címzettről”, a költő egyik pszichoanalitikusáról, Gyömrői Editről.","shortLead":"Egy a múlt héten zárult könyvárverésről visszavontak két tételt: egy Arany Jánosnak tulajdonított dedikációt és...","id":"202109__gyomroi_edit__versbe_atkozott_muzsa__jozsef_attila__edit_orok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec690cd-3d0c-4448-af1f-300bacf4d079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24ffe1a-1605-4dd4-869b-3d11272cfaad","keywords":null,"link":"/360/202109__gyomroi_edit__versbe_atkozott_muzsa__jozsef_attila__edit_orok","timestamp":"2021. március. 07. 16:00","title":"Hamisítványgyanú miatt került fókuszba József Attila \"bűvölő szemű\" pszichoanalitikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik lenyűgöző tanúhegynek, és rögtön kiderül. Itt van az ország leggyönyörűbb pontja, az egyik legvadabb hegye, és itt még az is kiderül: nem is olyan unalmas ez az ország, amelyben élünk.","shortLead":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik...","id":"20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4d7122-10b8-43c8-a73c-9fbcf6d15257","keywords":null,"link":"/elet/20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","timestamp":"2021. március. 07. 20:00","title":"A legjobb mód, hogy távol kerüljünk az őrjítő bezártságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jövő hónaptól csaknem 1700 forint lesz a cigaretták átlagára.","shortLead":"A jövő hónaptól csaknem 1700 forint lesz a cigaretták átlagára.","id":"20210308_dohanytermekek_aremeles_jovedeki_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b933e68-a350-4df8-ac8b-790e26eed8a2","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_dohanytermekek_aremeles_jovedeki_ado","timestamp":"2021. március. 08. 06:14","title":"Közeleg az újabb dohányáremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","shortLead":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","id":"20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db8e775-287e-4ba7-a257-158451e22a10","keywords":null,"link":"/elet/20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","timestamp":"2021. március. 07. 12:31","title":"KAP: a kínai vakcina kompatibilis lesz az Android-eszközökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megint jogtalanul használták fel a Gyöngyhajú lányt.



","shortLead":"Megint jogtalanul használták fel a Gyöngyhajú lányt.



","id":"20210308_Kobor_Janos_A_bank_rabolta_ki_az_Omegat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ad961f-bc88-4d50-b164-e056fd417f95","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Kobor_Janos_A_bank_rabolta_ki_az_Omegat","timestamp":"2021. március. 08. 09:31","title":"Kóbor János: „A bank rabolta ki az Omegát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]