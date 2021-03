Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt az egyetlen gond a két Viro Stop spray-vel.","shortLead":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt...","id":"20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b27bfe-d4f6-4373-9c78-feab465b693d","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 13:19","title":"Betiltották az orrspray-t, amit azzal reklámoztak, hogy legyőzi a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben lennének, nem kellett volna elhallgattatniuk a Klubrádiót, írja szerzőnk.","shortLead":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben...","id":"20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c1e0f-a4d3-49f8-9ca2-70cb8ef062c7","keywords":null,"link":"/360/20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","timestamp":"2021. március. 17. 15:00","title":"Tóta W.: Üdvöz légy, Bolgár úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","shortLead":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","id":"20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad413ce6-1e5d-4be1-8ed1-368ec3dcebd5","keywords":null,"link":"/sport/20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 16. 18:52","title":"Nyolcan fertőződtek meg koronavírussal a budapesti kard Világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én a Kossuth-díjat. Azt mondja, nem érdeklik a gyűlölködő vélemények.\r

\r

","shortLead":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én...","id":"20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60939451-c333-49b2-b039-8821ab307ef5","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 18. 08:57","title":"Nagy Feró: Azért kaptam meg a Kossuth-díjat, hogy felidegesítsem azokat a liberálisokat, akik ellenem vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek a mobiltelefonokra.","shortLead":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek...","id":"20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9f7b23-b2b4-48b5-b9eb-f976c26966c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","timestamp":"2021. március. 16. 18:17","title":"Az Apple belement: az orosz kormány által jóváhagyott alkalmazások is ott lesznek az iPhone-okon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662fc38c-ff06-4f71-8466-b58df684c8d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az alkotó 1973-ban Munkácsy Mihály-díjat, 2004-ben pedig Kossuth-díjat kapott.

","shortLead":"Az alkotó 1973-ban Munkácsy Mihály-díjat, 2004-ben pedig Kossuth-díjat kapott.

","id":"20210316_Gyulai_Liviusz_grafikusmuvesz_nemzet_muvesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662fc38c-ff06-4f71-8466-b58df684c8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac48af3-1a6b-40d5-8727-72a12081f8cf","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_Gyulai_Liviusz_grafikusmuvesz_nemzet_muvesze","timestamp":"2021. március. 16. 13:56","title":"Elhunyt Gyulai Líviusz grafikusművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381a0241-db49-4170-a4f1-f2295d999d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel három tonnás, és még évekig kering óránként majdnem 28 ezer kilométeres sebességgel a Föld körül.","shortLead":"Közel három tonnás, és még évekig kering óránként majdnem 28 ezer kilométeres sebességgel a Föld körül.","id":"20210316_iss_legnagyobb_urszemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=381a0241-db49-4170-a4f1-f2295d999d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c15fd-dc7c-47ce-a98a-e8c8da56c06c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_iss_legnagyobb_urszemet","timestamp":"2021. március. 16. 14:19","title":"A valaha volt legnagyobb űrszemetet indította útjára a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járványban a hírözönből nehezen hámozható ki, hol tart a világ a vakcinázással. A pillanatnyi helyzetkép látható alábbi ábránkon.","shortLead":"A járványban a hírözönből nehezen hámozható ki, hol tart a világ a vakcinázással. A pillanatnyi helyzetkép látható...","id":"20210317_Oltasterkep_hol_hanyszor_mivel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c63d70-e663-4311-9743-31318435e18e","keywords":null,"link":"/360/20210317_Oltasterkep_hol_hanyszor_mivel","timestamp":"2021. március. 17. 11:00","title":"Hol, hányszor, mivel? Globális és régiós oltástérkép egyetlen infografikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]