[{"available":true,"c_guid":"da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett megnyitások ugyanis sokszor fulladnak idő előtti megegyezéses kézfogásokba, és egyre kevesebb a játékot izgalmassá varázsló eredeti ötlet. Mesterséges intelligencia bevonásával keresik a kiutat.","shortLead":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett...","id":"202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75581d61-3740-4374-939e-445eb7c945b6","keywords":null,"link":"/360/202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","timestamp":"2021. március. 21. 08:15","title":"Új szabályok a sakkban: saját bábjainkat is leüthetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz külügyi tárca azzal a fotóval hirdeti, hogy „Oroszország segít”, amelyen Szijjártó Pétert oltják be éppen Szputnyik V vakcinával.","shortLead":"Az orosz külügyi tárca azzal a fotóval hirdeti, hogy „Oroszország segít”, amelyen Szijjártó Pétert oltják be éppen...","id":"20210321_Szijjartoval_kampanyol_az_orosz_kulugyminiszterium_a_Szputnyik_V_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ec414-17d8-4e64-ae6f-447626e294ea","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Szijjartoval_kampanyol_az_orosz_kulugyminiszterium_a_Szputnyik_V_mellett","timestamp":"2021. március. 21. 11:04","title":"Szijjártóval kampányol az orosz külügyminisztérium a Szputnyik V mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon milliós jutalmat az előző évben.","shortLead":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon...","id":"20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d566568-4e8a-4371-bb26-c75d117e7f47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","timestamp":"2021. március. 20. 17:15","title":"Milliós jutalmakat kapott 22 államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem tudni, mikor tetőzik a járvány.","shortLead":"Nem tudni, mikor tetőzik a járvány.","id":"20210321_Galgoczi_Agnes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d5762-6798-4d90-8e84-27d55aeced27","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Galgoczi_Agnes_jarvany","timestamp":"2021. március. 21. 16:46","title":"Galgóczi Ágnes: A járvány még emelkedő fázisban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","shortLead":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","id":"20210321_15_embernek_lett_egy_kis_tartaleka_ahelyett_hogy_megutotte_volna_a_fonyeremenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6dbccf-0558-495b-ae13-d86fdea63a99","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_embernek_lett_egy_kis_tartaleka_ahelyett_hogy_megutotte_volna_a_fonyeremenyt","timestamp":"2021. március. 21. 16:52","title":"15 embernek lett egy kis tartaléka ahelyett, hogy megütötte volna a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752dc7ba-909f-4ae9-94b0-ba8bf79e7b91","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bikinis képeit lelopta egy rádió, hogy gúnyt űzzön belőle, és ez csak egy a nemtelen támadások közül, amiket azért kap Mérő Vera jogvédő, mert szót emel a bántalmazás, a megalázás ellen. Hogyan éli ezt meg és mit tekint sikernek? ","shortLead":"Bikinis képeit lelopta egy rádió, hogy gúnyt űzzön belőle, és ez csak egy a nemtelen támadások közül, amiket azért kap...","id":"202111_mero_vera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=752dc7ba-909f-4ae9-94b0-ba8bf79e7b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27b9015-ab54-4df9-9986-6acb47df676a","keywords":null,"link":"/360/202111_mero_vera","timestamp":"2021. március. 21. 11:00","title":"Mérő Vera: Mindegy, hogy celeb vagy miniszter, a méltóságába nem lehet belegázolni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","shortLead":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","id":"20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c52670d-8082-4c36-9420-ce12ce513c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","timestamp":"2021. március. 22. 06:41","title":"Arany középút: kereken 400 lóerős lett az új BMW 540i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szenved a turisztika, a vendéglátás, a kisebb autóipari cégek és a logisztika is, de melyik szektort nevezhetjük a válság legnagyobb vesztesének? Ezt számszerűsítettük az alapján, hányan vesztették el az állásukat, és miként változott a megmaradók fizetése. Az is látszik a számokon: a fiatal, képzetlen dolgozók leépítésével próbált a legtöbb cég spórolni, a kormány munkahelyvédelmi támogatásai pedig legfeljebb tűzoltásra jók.","shortLead":"Szenved a turisztika, a vendéglátás, a kisebb autóipari cégek és a logisztika is, de melyik szektort nevezhetjük...","id":"20210322_valsag_foglalkoztatottsag_agazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d280f9be-3191-4e24-8484-0aaf17124633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_valsag_foglalkoztatottsag_agazatok","timestamp":"2021. március. 22. 06:30","title":"Kiszámoltuk, kik szenvedték meg legjobban a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]