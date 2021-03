Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7dc538f-27ac-46b7-8eb9-2e3bb4c1ce4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A \"koldusok operája\" a Jethro Tull életművének egyik csúcsalkotása.","shortLead":"A \"koldusok operája\" a Jethro Tull életművének egyik csúcsalkotása.","id":"202111_50_eves_azaqualung_koldusok_operaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7dc538f-27ac-46b7-8eb9-2e3bb4c1ce4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6226ed-6748-4c1c-a9cb-ec183f6a3241","keywords":null,"link":"/360/202111_50_eves_azaqualung_koldusok_operaja","timestamp":"2021. március. 23. 17:00","title":"50 éves a könnyűzene történetének egyik klasszikusa, az Aqualung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 28 millió embert sikerült beoltani az Egyesült Királyságban legalább a koronavírus elleni vakcina első adagjával.","shortLead":"Eddig 28 millió embert sikerült beoltani az Egyesült Királyságban legalább a koronavírus elleni vakcina első adagjával.","id":"20210324_boris_johnson_kapitalizmus_kapzsisag_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c77ffa9-4982-4dd7-a56a-1da263e5d68a","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_boris_johnson_kapitalizmus_kapzsisag_vakcina","timestamp":"2021. március. 24. 10:40","title":"Boris Johnson: A kapitalizmus és a kapzsiság hozta meg a brit vakcinasikert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár napon belül másodszor lőttek ki rakétákat.","shortLead":"Pár napon belül másodszor lőttek ki rakétákat.","id":"20210325_raketakiserletet_eszak_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ecea45-1079-43ab-8c4a-7118451e1573","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_raketakiserletet_eszak_korea","timestamp":"2021. március. 25. 05:44","title":"Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d1c016-b080-4f7d-a364-6985f5e52bcf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Teljesen megakasztotta a hajóforgalmat a teherszállító hajó.","shortLead":"Teljesen megakasztotta a hajóforgalmat a teherszállító hajó.","id":"20210324_szuezi_csatorna_teherhajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d1c016-b080-4f7d-a364-6985f5e52bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c7ccb6-9e3a-49b3-955d-84d2c78b03fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_szuezi_csatorna_teherhajo","timestamp":"2021. március. 24. 06:47","title":"Beszorult és dugót okozott egy hatalmas teherhajó a Szuezi-csatornában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Arról is szól a jogszabály, hogy a veszélyhelyzetben bárkinek szinte bármire lehet támogatást adni a Nemzeti Kulturális Alapból, és erről az emberi erőforrások minisztere egyedül dönt.","shortLead":"Arról is szól a jogszabály, hogy a veszélyhelyzetben bárkinek szinte bármire lehet támogatást adni a Nemzeti Kulturális...","id":"20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691ffb98-98be-46f1-bf41-c687a962b3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter","timestamp":"2021. március. 25. 08:35","title":"Rendeletet hozott a kormány a pénzügyminiszter mellőzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Azonkívül, hogy a legvitatottabb tervet hétfő este törölte a kormány, kedden későn este a többi balatonvilágosi szállodatervnél is megengedte, hogy szakemberek mondjanak róluk véleményt.","shortLead":"Azonkívül, hogy a legvitatottabb tervet hétfő este törölte a kormány, kedden későn este a többi balatonvilágosi...","id":"20210324_szalloda_balatonvilagos_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72543758-2746-465d-a50c-97e95d3408b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_szalloda_balatonvilagos_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 08:46","title":"Balatonvilágosi szállodaépítések: újabb kis engedményt tett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","shortLead":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","id":"20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69c3910-4e31-484d-899e-7d5a9671ced6","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","timestamp":"2021. március. 23. 11:46","title":"Befejezték a Free SZFE-s maszkot viselő nő támadója elleni nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban a Covid miatt jelentkező hiányt. Haldoklók kezét fogják az utolsó pillanatokig, hozzátartozókat kísérnek elbúcsúzni, vagy egyszerűen segítenek az ápolóknak, ahol tudnak. Covid-osztályon dolgozó egyetemistákat kérdeztünk arról, hogyan élték meg a komoly veteránokat is megviselő körülményeket.



","shortLead":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban...","id":"20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce3b05-b31c-450a-92b4-a8452328e4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","timestamp":"2021. március. 23. 20:00","title":"„Könyörögnek, hogy maradjak még, mert nem bírják elviselni a haláltudatot és a magányt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]