Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7dc538f-27ac-46b7-8eb9-2e3bb4c1ce4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A \"koldusok operája\" a Jethro Tull életművének egyik csúcsalkotása.","shortLead":"A \"koldusok operája\" a Jethro Tull életművének egyik csúcsalkotása.","id":"202111_50_eves_azaqualung_koldusok_operaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7dc538f-27ac-46b7-8eb9-2e3bb4c1ce4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6226ed-6748-4c1c-a9cb-ec183f6a3241","keywords":null,"link":"/360/202111_50_eves_azaqualung_koldusok_operaja","timestamp":"2021. március. 23. 17:00","title":"50 éves a könnyűzene történetének egyik klasszikusa, az Aqualung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b8bf4a-a5de-4618-be3c-8808f49416c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szövetség elnöke az ATV-ben arról beszélt, többféle terv is van, ők nagyon szeretnének egy többfokozatú nyitást. ","shortLead":"A szövetség elnöke az ATV-ben arról beszélt, többféle terv is van, ők nagyon szeretnének egy többfokozatú nyitást. ","id":"20210325_Fesztival_Szovetseg_zenei_fesztivalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b8bf4a-a5de-4618-be3c-8808f49416c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543f732e-f818-4e37-9ed6-e3f05a5b654b","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Fesztival_Szovetseg_zenei_fesztivalok","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Fesztivál Szövetség: Tönkremehet a zenei fesztiválok 60 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Check Point nevű kiberbiztonsági cég szakemberei szerint januárban tűntek fel az első, vakcinával kapcsolatos hirdetések a sötét weben, azóta pedig már 1200 ilyet találni.","shortLead":"A Check Point nevű kiberbiztonsági cég szakemberei szerint januárban tűntek fel az első, vakcinával kapcsolatos...","id":"20210323_koronavirus_elleni_vedooltas_dark_web_darknet_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9810a7-7557-41f5-8483-3920f5a1cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_elleni_vedooltas_dark_web_darknet_vakcina","timestamp":"2021. március. 23. 15:03","title":"Százezrekért árulják a sötét weben a koronavírus elleni védőoltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","shortLead":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","id":"20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c18df-a1f8-4d3d-9076-86946ef4fb9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","timestamp":"2021. március. 24. 04:32","title":"Még nem gyakori, de már a Porsche Taycant is tuningolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A következő két évben öt plug-in hibrid gyártása indul a mediterrán országban. ","shortLead":"A következő két évben öt plug-in hibrid gyártása indul a mediterrán országban. ","id":"20210324_A_Renault_ot_uj_hibrid_elektromos_automodell_gyartasara_keszul_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59649bde-ff8e-4a79-9bb6-112cea146b4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_A_Renault_ot_uj_hibrid_elektromos_automodell_gyartasara_keszul_Spanyolorszagban","timestamp":"2021. március. 24. 08:00","title":"Spanyolországban gyártja majd konnektoros hibridjeit a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai napi statisztikák alapján már csak az a Csehország teljesít nálunk rosszabbul, ahol már leszállóágban van a harmadik hullám.","shortLead":"A mai napi statisztikák alapján már csak az a Csehország teljesít nálunk rosszabbul, ahol már leszállóágban van...","id":"20210324_koronavirus_halalozasi_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db3ae67-29b7-4039-9b0d-aed052ffc9e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_koronavirus_halalozasi_arany","timestamp":"2021. március. 24. 15:06","title":"Magyarország a második legrosszabb a Covid-halálozásban a járvány kezdetétől számítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"Balla Györgyi - Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett négyzetméter-alapú vásárlást vezet be. Több helyen már digitális megoldás is van erre. A kisboltoknak viszont pluszembert kell felvenniük, aki figyeli a be- és kimenőket. A kereskedelmi szakmát kérdeztük, mit gondolnak a miniszterelnök bejelentéséről, hogy a kamara javaslatára változhat a bolti szabályozás.","shortLead":"A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett...","id":"20210323_boltzar_kiskereskedelem_koronavirus_valsag_szakszervezet_oksz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9ffb43-5bf8-4f2c-86bd-4a2b597a83cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_boltzar_kiskereskedelem_koronavirus_valsag_szakszervezet_oksz","timestamp":"2021. március. 23. 15:35","title":"Ha focimeccsen lehet, akkor a kereskedelemben is – a boltosok várják a korlátozások átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyakori eset, hogy a károkozó robogós eltűnik és ilyenkor szinte lehetetlen a beazonosítása.

","shortLead":"Gyakori eset, hogy a károkozó robogós eltűnik és ilyenkor szinte lehetetlen a beazonosítása.

","id":"20210324_Felmillio_robogon_nincs_biztositas_pedig_millios_karteritesbe_futhat_bele_aki_balesetet_okoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee859a5a-b249-45da-a4a5-cb832fdd14b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Felmillio_robogon_nincs_biztositas_pedig_millios_karteritesbe_futhat_bele_aki_balesetet_okoz","timestamp":"2021. március. 24. 08:25","title":"Félmillió robogón nincs biztosítás, pedig milliós kártérítésbe futhat bele, aki balesetet okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]