[{"available":true,"c_guid":"65a5b731-15df-4185-8181-4e0db7a642ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy operatőrt szándékosan elgázoltak, egy másik sajtóst pedig megütöttek és megrugdaltak. A kormány tehetetlen.","shortLead":"Egy operatőrt szándékosan elgázoltak, egy másik sajtóst pedig megütöttek és megrugdaltak. A kormány tehetetlen.","id":"20210329_ujsagirokra_tamado_holland_protestansok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a5b731-15df-4185-8181-4e0db7a642ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3b9c99-0c11-4244-98dc-1bf1295252fb","keywords":null,"link":"/elet/20210329_ujsagirokra_tamado_holland_protestansok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 29. 15:54","title":"Újságírókra támadtak a lezárások ellen tiltakozó holland protestánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 20-án tartott gyűlés miatt kapott jókora pénzbüntetést.","shortLead":"A március 20-án tartott gyűlés miatt kapott jókora pénzbüntetést.","id":"20210329_buntetes_godeny_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04f010-a277-4f05-b953-a57e9b6dc2ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_buntetes_godeny_gyorgy","timestamp":"2021. március. 29. 17:37","title":"Újabb milliós büntetést kapott Gődény György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oxfordi vakcinának eddig COVID-19 Vaccine AstraZeneca volt a hivatalos neve, de több más jelölést is használnak rá.","shortLead":"Az oxfordi vakcinának eddig COVID-19 Vaccine AstraZeneca volt a hivatalos neve, de több más jelölést is használnak rá.","id":"20210330_astrazeneca_vakcina_nevet_kapott_vaxzevira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045e04c9-2d2e-4d99-8bc3-798d6a923ad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_astrazeneca_vakcina_nevet_kapott_vaxzevira","timestamp":"2021. március. 30. 12:27","title":"Nevet kapott az AstraZeneca oltóanyaga, mostantól Vaxzevirának hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vezeti az uniós oltási versenyt, már dolgoznak a hálapénz-kommandók, nyert a magyar labdarúgó-válogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Magyarország vezeti az uniós oltási versenyt, már dolgoznak a hálapénz-kommandók, nyert a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210329_Radar360_Jon_a_vakcinautlevel_kiszabadult_az_Ever_Given","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac6b635-9048-46d0-ada5-27567d4bebeb","keywords":null,"link":"/360/20210329_Radar360_Jon_a_vakcinautlevel_kiszabadult_az_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 29. 08:00","title":"Radar360: Nyár elejétől lehet EU-s vakcinaútlevél, kiszabadult az Ever Given","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a5f992-4bf0-4eee-9a7e-8f49da5e8d7b","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatással bővült az Arcanum, melynek ingyenes digitális kézikönyvtárát már régóta sokan használják. A mesterséges intelligenciára alapuló rendszer ugyan nem hibátlan, de magyar nyelven az első ilyen szintű megvalósítása az értő keresésnek.","shortLead":"Új szolgáltatással bővült az Arcanum, melynek ingyenes digitális kézikönyvtárát már régóta sokan használják...","id":"20210329_arcanum_ai_mesterseges_intelligencia_magyarul_kereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a5f992-4bf0-4eee-9a7e-8f49da5e8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec3422f-bfa6-47d3-a9c2-faa4a5541807","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_arcanum_ai_mesterseges_intelligencia_magyarul_kereses","timestamp":"2021. március. 29. 08:03","title":"Pár éve még lehetetlennek tűnt: kérdezzen magyarul az Arcanum mesterséges intelligenciájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","shortLead":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","id":"20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ca5b6-4c50-4203-a79c-f0bdf07f66a9","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","timestamp":"2021. március. 29. 05:57","title":"Hat hónapos túlélőt találtak az összeomlott kairói lakóház romjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új termékek fejlesztése mindig vonzza a kíváncsi szemeket. Az Apple-t viszont olyannyira zavarja ez, hogy a gyártósori munkát is képes átszervezni miatta.","shortLead":"Az új termékek fejlesztése mindig vonzza a kíváncsi szemeket. Az Apple-t viszont olyannyira zavarja ez...","id":"20210330_apple_szivargas_pletyka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1851bce8-098b-4153-a1a1-afa44a03b561","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_apple_szivargas_pletyka","timestamp":"2021. március. 30. 11:03","title":"Drákói szigorral akadályozná meg az Apple, hogy idő előtt kitudódjon, min dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423eea83-e5fa-41b8-a142-59fc0fdb8fb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért is kellene valami puritánabbat használnia? ","shortLead":"Miért is kellene valami puritánabbat használnia? ","id":"20210330_Nem_eppen_visszafogott_autoval_jar_a_Google_muszaki_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=423eea83-e5fa-41b8-a142-59fc0fdb8fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c2ae6e-96d4-4010-84a8-d68ebd59ee72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Nem_eppen_visszafogott_autoval_jar_a_Google_muszaki_vezerigazgatoja","timestamp":"2021. március. 30. 16:59","title":"Nem egy tipikus IT-mérnök autóval jár a Google alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]