Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"138dabf4-26a7-4f0b-bfb1-5c42bfea7351","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Julius-Maximilian Egyetem mérnökei egy gömb alakú robotot készítenének, ami képes megmondani, mennyire alkalmas az életre egy Holdon lévő barlang.","shortLead":"A német Julius-Maximilian Egyetem mérnökei egy gömb alakú robotot készítenének, ami képes megmondani, mennyire alkalmas...","id":"20210329_robot_daedalus_hold_barlang_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=138dabf4-26a7-4f0b-bfb1-5c42bfea7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eae6ce-9f36-4fa6-b45b-52c6ff321a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_robot_daedalus_hold_barlang_urkutatas","timestamp":"2021. március. 29. 13:03","title":"Gömb alakú robottal térképezheti fel a Hold barlangjait az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a5f992-4bf0-4eee-9a7e-8f49da5e8d7b","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatással bővült az Arcanum, melynek ingyenes digitális kézikönyvtárát már régóta sokan használják. A mesterséges intelligenciára alapuló rendszer ugyan nem hibátlan, de magyar nyelven az első ilyen szintű megvalósítása az értő keresésnek.","shortLead":"Új szolgáltatással bővült az Arcanum, melynek ingyenes digitális kézikönyvtárát már régóta sokan használják...","id":"20210329_arcanum_ai_mesterseges_intelligencia_magyarul_kereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a5f992-4bf0-4eee-9a7e-8f49da5e8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec3422f-bfa6-47d3-a9c2-faa4a5541807","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_arcanum_ai_mesterseges_intelligencia_magyarul_kereses","timestamp":"2021. március. 29. 08:03","title":"Pár éve még lehetetlennek tűnt: kérdezzen magyarul az Arcanum mesterséges intelligenciájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország nagyon épít a nyári turistaszezonra, ezért elsőként jelentették be, hogy nemcsak az uniós gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákkal beoltott turisták mehetnek hozzájuk.","shortLead":"Az ország nagyon épít a nyári turistaszezonra, ezért elsőként jelentették be, hogy nemcsak az uniós gyógyszerügynökség...","id":"20210329_Gorogorszag_vakcina_belepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1663756-2900-49d3-87b8-5d12e6d6a810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Gorogorszag_vakcina_belepes","timestamp":"2021. március. 29. 13:13","title":"Görögország az orosz és a kínai vakcinával oltottakat is beengedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb8884f-9102-49f6-9b5f-6a066237d497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem léphet be egykori megyéjébe egy érsek és egy püspök.","shortLead":"Nem léphet be egykori megyéjébe egy érsek és egy püspök.","id":"20210329_pedofilia_egyhazi_vezetok_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb8884f-9102-49f6-9b5f-6a066237d497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b7af7-eb32-4eca-a76d-5d543ad0748b","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_pedofilia_egyhazi_vezetok_lengyelorszag","timestamp":"2021. március. 29. 16:46","title":"Pedofília eltussolásával vádolt egyházi vezetőket tiltottak ki lengyel egyházmegyékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órán át volt csak letölthető az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapjáról a szoptatást igazoló dokumentum mintája.","shortLead":"Néhány órán át volt csak letölthető az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapjáról a szoptatást igazoló dokumentum...","id":"20210330_igazolas_minta_leszedtek_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099dd24c-e948-46a7-854c-33bda081e746","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_igazolas_minta_leszedtek_oltas","timestamp":"2021. március. 30. 10:47","title":"Már nem elérhető az igazolásminta, amelyet a szoptatós nőknek kellene bemutatniuk az oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"velemeny","description":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése nem a régi világ visszatérését hozza majd, legfeljebb azt, hogy több pusztítás már nem lesz. Könnyű belefeledkezni a statisztikákba, de a számok itt embereket jelentenek. A húszezerből egy az apám. Egy a nagyapám. ","shortLead":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése...","id":"20210329_covid_huszezer_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e76bc3e-5b2f-4ded-abae-fe11ad8704f4","keywords":null,"link":"/velemeny/20210329_covid_huszezer_koronavirus","timestamp":"2021. március. 29. 20:00","title":"Akkor tanulod meg, milyen aljas a Covid, amikor a családodat veszi célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2d43ad-0cd8-40c5-835d-d4ff8243fc4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokszor hallja, hogy az arca nem elég amerikai, de a háborús sebesülései azok – mutatta meg egy ohiói város képviselője egy videókonferencián.","shortLead":"Sokszor hallja, hogy az arca nem elég amerikai, de a háborús sebesülései azok – mutatta meg egy ohiói város képviselője...","id":"20210330_veteran_azsiai_usa_sebek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad2d43ad-0cd8-40c5-835d-d4ff8243fc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ced59-1717-4af3-b078-694101707894","keywords":null,"link":"/elet/20210330_veteran_azsiai_usa_sebek","timestamp":"2021. március. 30. 08:28","title":"„Ez elég hazafias?” – kérdezte a háborús sebeit mutatva az ázsiai származású amerikai veterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]