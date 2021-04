Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt indított eljárást a IX. kerületi rendőrkapitányság.\r

","shortLead":"Garázdaság miatt indított eljárást a IX. kerületi rendőrkapitányság.\r

","id":"20210403_gazpisztoly_lovoldozes_soroksari_ut_rendorseg_garazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02884f88-5ad2-4f12-91b2-8f6f018eaaca","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_gazpisztoly_lovoldozes_soroksari_ut_rendorseg_garazdasag","timestamp":"2021. április. 03. 16:55","title":"Gázpisztollyal lövöldöztek a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","id":"20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051cab40-2d38-425f-aa1a-8de07d2f91d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 03. 09:00","title":"242 újabb halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijelöltek oltásra 18 fővárosi szakrendelőt.","shortLead":"Kijelöltek oltásra 18 fővárosi szakrendelőt.","id":"20210403_szakrendelo_oltas_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769e4915-c3d4-4ad7-ba7f-ae03a1f95d07","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_szakrendelo_oltas_budapest","timestamp":"2021. április. 03. 10:01","title":"Már a szakrendelőkben is oltanak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tartományban rosszabbodik a helyzet Haszan Róháni elnök szerint.","shortLead":"Két tartományban rosszabbodik a helyzet Haszan Róháni elnök szerint.","id":"20210403_Mar_Iranban_is_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamanal_tartanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4266d7ad-9dd2-434a-8878-c0b67b2cf036","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Mar_Iranban_is_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamanal_tartanak","timestamp":"2021. április. 03. 19:28","title":"Már Iránban is a koronavírus-járvány negyedik hullámánál tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b46d7c-c790-48f4-8c7f-263ead278ee0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orlen Olajipari Konszern vezetője, Daniel Obajtek is egy kistelepülés polgármestere volt, a kormánypárt kiválasztottjaként jutott pénzhez és hatalomhoz, majd Mészároshoz hasonlóan tálalta fel a vidéki sajtót a kormánynak.","shortLead":"Az Orlen Olajipari Konszern vezetője, Daniel Obajtek is egy kistelepülés polgármestere volt, a kormánypárt...","id":"202113_az_orlen_azilliberalis_mintaceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b46d7c-c790-48f4-8c7f-263ead278ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07c99b1-ad23-4e51-aa4f-9962571d92e7","keywords":null,"link":"/360/202113_az_orlen_azilliberalis_mintaceg","timestamp":"2021. április. 02. 11:00","title":"A lengyel illiberális mintacég elnöke ellesett pár fogást Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d364e6-078a-4bb6-90ea-728de7ec58a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Istenes Lászlónak nagy megtiszteltetés volt a felkérés. Istenes Lászlónak nagy megtiszteltetés volt a felkérés. Marad mellette a Mokka műsorvezetője is.","id":"20210402_istenes_laszlo_puskas_akademia_kommunikacios_es_marketing_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d364e6-078a-4bb6-90ea-728de7ec58a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a978f8f9-ce75-4643-b9ce-072fef9754a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_istenes_laszlo_puskas_akademia_kommunikacios_es_marketing_igazgato","timestamp":"2021. április. 02. 09:28","title":"A TV2 műsorvezetője lett a felcsúti Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","shortLead":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","id":"20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c148ae52-2722-4675-b113-63c7aa449e5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2021. április. 03. 17:59","title":"Karácsony Gergely aláírta a főváros klímastratégiájáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a11ffd-a3f3-445a-bb28-025d2bea8b61","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Folyton azt sulykolják belénk, hogy spóroljunk a nyugdíjaséveinkre. Bár egyesek valóban nem tesznek félre elég pénzt öregkorukra, bizonyos közgazdászok arra figyelmeztetnek: a pénzügyi szektor nyomásának hatására túlzásba visszük a spórolást. Bár egyesek valóban nem tesznek félre elég pénzt...","id":"20210402_Mekkora_osszeget_szanjunk_nyugdijbiztositasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a11ffd-a3f3-445a-bb28-025d2bea8b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877d952b-a4b2-4f3c-831f-b03e9997e0cf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210402_Mekkora_osszeget_szanjunk_nyugdijbiztositasra","timestamp":"2021. április. 02. 19:15","title":"Mekkora összeget szánjunk nyugdíjbiztosításra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]