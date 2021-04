Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A bezártság miatti unalom, a zéróra vitt kamatok idején űzött hozamvadászat, a mentőcsomagokban kapott pénz és a kriptovaluták árfolyamának szárnyalása új spekulációs lufit fújt fel a digitális javakhoz kapcsolt tokenek (NFT) alakjában.\r

","shortLead":"A bezártság miatti unalom, a zéróra vitt kamatok idején űzött hozamvadászat, a mentőcsomagokban kapott pénz és...","id":"202112__digitalis_tulajdon__nftlaz__kosaras_pillanatok__a_megfoghatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22050c39-155d-4d20-8d16-3e01c54d3dce","keywords":null,"link":"/360/202112__digitalis_tulajdon__nftlaz__kosaras_pillanatok__a_megfoghatatlan","timestamp":"2021. április. 05. 19:00","title":"Hány millió dollárt adna azért, hogy magáénak mondhassa azt, ami ingyen mindenkié?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39f5aca-4421-4152-a03f-b1a74ea67e05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elébe mennek a kormány vádjainak, és viszontvádakkal élnek.","shortLead":"Elébe mennek a kormány vádjainak, és viszontvádakkal élnek.","id":"20210405_Kozos_videoban_all_ki_az_oltas_mellett_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e39f5aca-4421-4152-a03f-b1a74ea67e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf908e5-2e28-4103-b356-4cccb3b81481","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Kozos_videoban_all_ki_az_oltas_mellett_az_ellenzek","timestamp":"2021. április. 05. 12:01","title":"Közös videóban áll ki az oltás mellett az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","shortLead":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","id":"20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591899a7-16e4-4b02-9f70-37e8f499bb77","keywords":null,"link":"/sport/20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","timestamp":"2021. április. 06. 16:02","title":"Foci-Eb: minden házigazda nézőkkel számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák felpörgetik az oltást.","shortLead":"A franciák felpörgetik az oltást.","id":"20210405_NagyBritannia_egy_het_mulva_nyit_Franciaorszag_szigoru_korlatozasokat_vezet_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9c0c11-f72d-4370-ac9d-be1bdc2c8538","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_NagyBritannia_egy_het_mulva_nyit_Franciaorszag_szigoru_korlatozasokat_vezet_be","timestamp":"2021. április. 05. 21:08","title":"Nagy-Britannia egy hét múlva nyit, Franciaország szigorú korlátozásokat vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25ccac3-16aa-4c85-8caa-ac69083d8cd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat éjjel érték tetten, ezért a kijárási tilalom megszegése miatt is eljárás indult ellene.","shortLead":"Szombat éjjel érték tetten, ezért a kijárási tilalom megszegése miatt is eljárás indult ellene.","id":"20210407_uzemanyag_leszivas_lopas_budapest_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c25ccac3-16aa-4c85-8caa-ac69083d8cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a39e078-4ef1-4ece-95e1-9c4d2b6252f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_uzemanyag_leszivas_lopas_budapest_rendorseg","timestamp":"2021. április. 07. 07:50","title":"Elkapták a férfit, aki parkoló autókból szívott le üzemanyagot Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dd9a96-c374-4ea9-96e0-74d056558d4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elérhető árú újdonsága nem az elképesztő teljesítményről, hanem a színtiszta vezetési élményről szól.\r

","shortLead":"A japán gyártó elérhető árú újdonsága nem az elképesztő teljesítményről, hanem a színtiszta vezetési élményről szól.\r

","id":"20210406_a_rengeteg_hibrid_utan_egy_ujabb_izgalmas_sportkocsi_a_toyotatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2dd9a96-c374-4ea9-96e0-74d056558d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae9bba2-efde-4ec4-8ac5-4d0ac6cea190","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_a_rengeteg_hibrid_utan_egy_ujabb_izgalmas_sportkocsi_a_toyotatol","timestamp":"2021. április. 06. 07:59","title":"A rengeteg hibrid után egy újabb izgalmas sportkocsi a Toyotától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olasz lapnak adott interjúban úgy fogalmazott, főleg fiatal beoltottak között magasabb az agyi trombózis esetszáma, mint várnák. ","shortLead":"Egy olasz lapnak adott interjúban úgy fogalmazott, főleg fiatal beoltottak között magasabb az agyi trombózis esetszáma...","id":"20210406_EMAtisztsegviselo_AstraZeneca_vakcina_verrogkepzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1136a436-b05d-4882-97b7-06a538072317","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_EMAtisztsegviselo_AstraZeneca_vakcina_verrogkepzodes","timestamp":"2021. április. 06. 12:08","title":"EMA-tisztségviselő: Kapcsolat van az AstraZeneca vakcinája és a vérrögképződés között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae2980e-dac8-45ef-b7df-3d3c3702345a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem elég újraindítani a gazdaságot, dimenzióváltásra van szükség a Kavosz Zrt. elnöke szerint.","shortLead":"Nem elég újraindítani a gazdaságot, dimenzióváltásra van szükség a Kavosz Zrt. elnöke szerint.","id":"20210406_Krisan_Laszlo_kavosz_jarvany_valsag_ujrainditas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ae2980e-dac8-45ef-b7df-3d3c3702345a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d668da7c-a809-442d-8bc5-d42edef75a18","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_Krisan_Laszlo_kavosz_jarvany_valsag_ujrainditas","timestamp":"2021. április. 06. 08:26","title":"Krisán László: Mentális irányváltásra van szükségük a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]