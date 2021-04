Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e2e8c38-88b0-4e41-bc95-800aaf504367","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki gondolná, hogy ekkora örömöt jelent műanyag tányérból enni?","shortLead":"Ki gondolná, hogy ekkora örömöt jelent műanyag tányérból enni?","id":"20210409_Annyira_hianyzott_neki_a_repules_hogy_a_karantenban_fedelzeti_menuket_kezdett_el_kesziteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e2e8c38-88b0-4e41-bc95-800aaf504367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4c787e-11dc-4a99-b92b-da5bdfc4d845","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Annyira_hianyzott_neki_a_repules_hogy_a_karantenban_fedelzeti_menuket_kezdett_el_kesziteni","timestamp":"2021. április. 09. 09:10","title":"Annyira hiányzott neki a repülés, hogy a karanténban fedélzeti menüket kezdett el készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti a Közép-európai Egyetem (CEU) új bécsi campusát. Az épületegyüttest 2025-ben adhatják át. ","shortLead":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti...","id":"20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034c3bc-b768-4886-9723-57669b0832f4","keywords":null,"link":"/elet/20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 08. 16:01","title":"Megmutatták, hogy fog kinézni a CEU új bécsi campusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.","shortLead":"Az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.","id":"20210408_Baleset_1es_fout_Biatorbagy_es_Herceghalom_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b496e9f-40e7-4275-8759-9fd5c581e860","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Baleset_1es_fout_Biatorbagy_es_Herceghalom_kozott","timestamp":"2021. április. 08. 15:16","title":"Ketten meghaltak egy balesetben az 1-es főúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A hallgatók tettek panaszt a Magyar Érdemrenddel kitüntetett professzor óráján állításuk szerint elhangzott, szerintük szélsőségesen rasszista mondatok miatt. A SZTE rektora belső vizsgálatot rendelt el.","shortLead":"A hallgatók tettek panaszt a Magyar Érdemrenddel kitüntetett professzor óráján állításuk szerint elhangzott, szerintük...","id":"20210407_Diakok_panasza_utan_vizsgalja_a_szegedi_egyetem_egy_polgari_ertekrendet_vallo_oktatojukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b3cd0-c3b3-47b5-85d7-23dd2ffa44bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Diakok_panasza_utan_vizsgalja_a_szegedi_egyetem_egy_polgari_ertekrendet_vallo_oktatojukat","timestamp":"2021. április. 07. 20:56","title":"Diákok szerint rasszista, szexista megjegyzéseket tett egy szegedi egyetemi oktató, vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gombászás közben raboltak el ötven embert, de a nagyrészüket szabadon engedték.","shortLead":"Gombászás közben raboltak el ötven embert, de a nagyrészüket szabadon engedték.","id":"20210408_46_foglyot_engedett_szabadon_az_Iszlam_Allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45ea4bb-8497-48ef-bc20-cd0b56ad186f","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_46_foglyot_engedett_szabadon_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2021. április. 08. 05:59","title":"46 foglyot engedett szabadon az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921de222-a633-41db-8b5a-e9a87f71e45a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvételekből az is kitűnik, mennyire megterheli a járvány az egészségügyi rendszert.","shortLead":"A felvételekből az is kitűnik, mennyire megterheli a járvány az egészségügyi rendszert.","id":"20210409_surgossegi_romania_video_korhaz_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=921de222-a633-41db-8b5a-e9a87f71e45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5edc002-245f-442a-b85e-5021d81484f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_surgossegi_romania_video_korhaz_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 09. 05:58","title":"Sürgősségi osztályon forgatott videóval figyelmeztet a járvány veszélyeire Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhausein gyártó semmit sem bíz a véletlenre, nagy sebesség mellett is alaposan letesztelte 510 lóerős sportkocsiját.","shortLead":"A zuffenhausein gyártó semmit sem bíz a véletlenre, nagy sebesség mellett is alaposan letesztelte 510 lóerős...","id":"20210408_5_ezer_kilometeren_at_300_kmhval_ezt_is_kibirja_az_uj_porsche_911_gt3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26234d7e-8f2f-4176-a1b3-373487edfd72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_5_ezer_kilometeren_at_300_kmhval_ezt_is_kibirja_az_uj_porsche_911_gt3","timestamp":"2021. április. 08. 09:56","title":"Ötezer kilométeren át 300 km/h-val: ezt is kibírja az új Porsche 911 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jan Blatny már a harmadik egészségügyi tárcavezető volt a Babis-kormányban.","shortLead":"Jan Blatny már a harmadik egészségügyi tárcavezető volt a Babis-kormányban.","id":"20210407_Menesztettek_a_cseh_egeszsegugyi_minisztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aece7859-313f-4c9f-8f6b-5e2e6b234a74","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Menesztettek_a_cseh_egeszsegugyi_minisztert","timestamp":"2021. április. 07. 15:51","title":"Menesztették a cseh egészségügyi minisztert, aki nem engedélyezte a kínai és orosz vakcinák használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]