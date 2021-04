Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210411_moderna_pfizer_mellekhatasok_astrazeneca_kariko_katalin_interju_android_engedelyek_facebook_adatok_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91ce786-cd54-4959-808d-9afa57289328","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_moderna_pfizer_mellekhatasok_astrazeneca_kariko_katalin_interju_android_engedelyek_facebook_adatok_ellenorzes","timestamp":"2021. április. 11. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, hogy a modernásoknál több a mellékhatás, mint a pfizereseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átláthatatlan a közvetítő cég tulajdonosi háttere, ezért nem lehetne közpénzt adni nekik – állítja Tényi István.","shortLead":"Átláthatatlan a közvetítő cég tulajdonosi háttere, ezért nem lehetne közpénzt adni nekik – állítja Tényi István.","id":"20210412_feljelentes_kinai_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624f043a-1345-4ec8-b8ae-673fa73e11a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_feljelentes_kinai_vakcina","timestamp":"2021. április. 12. 13:01","title":"Feljelentést tettek a kínai vakcina beszerzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1f63e5-c68a-43e0-8bbb-8492abb160d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iain Lindsay ma már Bahrainben él, de a magyar nyelvet továbbra sem felejtette el.","shortLead":"Iain Lindsay ma már Bahrainben él, de a magyar nyelvet továbbra sem felejtette el.","id":"20210411_iain_lindsay_brit_nagykovet_vers_kolteszet_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb1f63e5-c68a-43e0-8bbb-8492abb160d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0934c4f-e802-4348-b330-57c7ba2c6bb1","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_iain_lindsay_brit_nagykovet_vers_kolteszet_napja","timestamp":"2021. április. 11. 12:01","title":"A volt brit nagykövet ismét magyarul szavalt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359080af-716b-448e-af59-b04216f88953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","shortLead":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","id":"20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=359080af-716b-448e-af59-b04216f88953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c71d-4256-4fd4-a034-dbdf7850bf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 05:55","title":"Hat szabad intenzíves ágy maradt egész Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1c0ac9-2c35-4a4a-aafc-4a8ba9ba6ea1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iparművész 85 éves korában hunyt el – a gyászhírt a Facebookon közölte a családja. ","shortLead":"Az iparművész 85 éves korában hunyt el – a gyászhírt a Facebookon közölte a családja. ","id":"20210412_Meghalt_Szabo_Laszlo_a_tevemaci_megalkotoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1c0ac9-2c35-4a4a-aafc-4a8ba9ba6ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde206ef-b212-4f5a-abd8-0eafaeaf392e","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Meghalt_Szabo_Laszlo_a_tevemaci_megalkotoja","timestamp":"2021. április. 12. 09:16","title":"Meghalt Szabó László, a Tévémaci megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ce7d48-193e-4675-b1c5-c4dad5659ab2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy festették tele a szürke betontömböket, mintha mindegyik egy-egy ismert gyerekkönyv lenne egy hatalmas könyvespolcon.","shortLead":"Úgy festették tele a szürke betontömböket, mintha mindegyik egy-egy ismert gyerekkönyv lenne egy hatalmas könyvespolcon.","id":"20210412_Bajos_festest_kapott_a_Bethesda_Gyermekkorhaz_betonkeritese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ce7d48-193e-4675-b1c5-c4dad5659ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd697abf-acbe-4b67-8bcf-3a88c10b46b8","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Bajos_festest_kapott_a_Bethesda_Gyermekkorhaz_betonkeritese","timestamp":"2021. április. 12. 12:38","title":"Bájos festést kapott a Bethesda Gyermekkórház betonkerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5fc817-d20b-40f9-a0ce-81c28efd1d40","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The Gathering. A digitális verzió egyszerre nosztalgia és látványos újdonság, köszönhetően azoknak a technológiai előnyöknek, amit napjaink telefonjai nyújtanak.","shortLead":"A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The...","id":"20210411_magic_the_gathering_arena_kartyajatek_mobilra_ios_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5fc817-d20b-40f9-a0ce-81c28efd1d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de83d98e-de7e-4d61-b23c-1554bde3d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_magic_the_gathering_arena_kartyajatek_mobilra_ios_android","timestamp":"2021. április. 11. 17:00","title":"Telefonon is játszható a legendás Magic – majdnem úgy, mint a papírkártyákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]