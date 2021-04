Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Orvosi Tudományok Osztályának ötödik hírlevele, melyben a várandósság és a vakcinák témakörében adnak higgadt magyarázatokat magyar kutatók. A hírlevelet most is Jakab Ferenc, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője szerkesztette.","shortLead":"Megérkezett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Orvosi Tudományok Osztályának ötödik hírlevele, melyben a várandósság és...","id":"20210415_szoptatas_varandos_terhes_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fcf17d-0fb3-4dca-87eb-f63b96171aa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_szoptatas_varandos_terhes_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 20:08","title":"Mikor veheti fel az oltást az, aki várandós? És az, aki szoptat? Itt minden választ megtalál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b83d343-db40-4738-ab70-3c1ca68307c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hód Adrienn vezette Hodworks kortárstánc-társulat meghívást kapott a 2021-es Velencei Biennálé Színházi Fesztiváljára.","shortLead":"A Hód Adrienn vezette Hodworks kortárstánc-társulat meghívást kapott a 2021-es Velencei Biennálé Színházi Fesztiváljára.","id":"20210416_Meghivtak_Hod_Adrienn_tarsulatat_a_Velencei_Biennalera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b83d343-db40-4738-ab70-3c1ca68307c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460d8e9f-da95-4e84-a9f4-a4047cc829da","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Meghivtak_Hod_Adrienn_tarsulatat_a_Velencei_Biennalera","timestamp":"2021. április. 16. 12:53","title":"Meghívták Hód Adrienn társulatát a Velencei Biennáléra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44812ed5-2c97-40b8-ad4d-e5c48b2d2600","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Amerikában készpénzzel ösztönözte a vezetés oltásra a dolgozókat, most Németországban bónusszal kísérletezik egy szupermarketlánc – írja a Deutsche Welle.","shortLead":"Amerikában készpénzzel ösztönözte a vezetés oltásra a dolgozókat, most Németországban bónusszal kísérletezik...","id":"20210416_Jutalmat_kinalnak_a_vedooltasert_tobb_nemet_uzletlancnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44812ed5-2c97-40b8-ad4d-e5c48b2d2600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bbe6be-d5f9-48d6-b18a-ce20414d8fab","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_Jutalmat_kinalnak_a_vedooltasert_tobb_nemet_uzletlancnal","timestamp":"2021. április. 16. 15:25","title":"Jutalmat kínálnak a védőoltásért több német üzletláncnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c18050-3729-4c5d-8b95-37696bf87fa3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két vadon élő óriáspanda vérre menő összecsapását sikerült lefilmezni a vadvédelmi hatóságoknak egy kínai természetvédelmi területen.","shortLead":"Két vadon élő óriáspanda vérre menő összecsapását sikerült lefilmezni a vadvédelmi hatóságoknak egy kínai...","id":"20210415_vadon_elo_oriaspandak_dulakodas_kina_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c18050-3729-4c5d-8b95-37696bf87fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada8e425-02bd-4252-afe9-c124aa0ef08a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_vadon_elo_oriaspandak_dulakodas_kina_video","timestamp":"2021. április. 15. 21:03","title":"Vadon élő óriáspandák ádáz küzdelmét kapták lencsevégre Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdca0e6a-045b-4247-b743-962c256a18e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy pennyt, azaz nagyjából három forintot fizet ki egy dal lejátszása után az előadónak az Apple – hozta nyilvánosságra a vállalat éppen akkor, amikor a Spotifyt sok kritika éri problémás jogdíjfizetési gyakorlata miatt.","shortLead":"Egy pennyt, azaz nagyjából három forintot fizet ki egy dal lejátszása után az előadónak az Apple – hozta nyilvánosságra...","id":"20210416_apple_music_spotify_jogdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdca0e6a-045b-4247-b743-962c256a18e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3552a317-0b05-4402-88cb-a47adbf40266","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_apple_music_spotify_jogdij","timestamp":"2021. április. 16. 20:13","title":"3 forintot fizet ki minden zenelejátszás után az Apple, a Spotify a felét (se)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltási program gyorsítja szektor újraindulását a légitársaság szerint.","shortLead":"Az oltási program gyorsítja szektor újraindulását a légitársaság szerint.","id":"20210416_wizz_air_repules_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ab0470-4fca-4276-9901-b33d67b18487","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_wizz_air_repules_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 18:19","title":"Nyár végére várja a Wizz Air a légi közlekedés újraindulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó végzett magával.","shortLead":"A támadó végzett magával.","id":"20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0f1d7a-c103-4cb6-9be5-22a40ed4c088","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Lövöldözés volt a FedEx indianapolisi telepén, nyolcan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82c2c1a-ecea-4e9b-9af8-e48ac56b7299","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap rendezik Imolában az idei év második Forma-1-es futamát, ami egyben a nemzetközi premierje lesz az Alfa Romeo Giulia GTAm-nek.","shortLead":"Vasárnap rendezik Imolában az idei év második Forma-1-es futamát, ami egyben a nemzetközi premierje lesz az Alfa Romeo...","id":"20210416_A_hetvegi_F1es_verseny_kapcsan_mutatkozik_be_eloben_az_Alfa_Romeo_Giulia_csucsvaltozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82c2c1a-ecea-4e9b-9af8-e48ac56b7299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b15f1b-bfed-4933-a6aa-94ef9a24a7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_A_hetvegi_F1es_verseny_kapcsan_mutatkozik_be_eloben_az_Alfa_Romeo_Giulia_csucsvaltozata","timestamp":"2021. április. 17. 10:21","title":"A Forma-1 olasz futama mentén mutatják be élőben az Alfa Romeo Giulia csúcsváltozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]