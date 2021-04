Prince újító volt a zenében: zseniálisan keverte a legkülönbözőbb sítlusokat, (funk, R&B, latin, country, rock, new wave, klasszikus, soul, szintipop, pszichedelikus, pop, jazz, hiphop), rebellis volt az elvárt konszenzust felrúgó szövegeiben, lázadt a kiadója és a zeneipar ellen, sőt akkor is lázadt, amikor, úgy, ahogy van, nem óhajtotta szeretni az új, internetes kultúrát. (A kiadója elleni lázadásként 1993-tól 2000-ig T.A.F.K.A.P. , azaz The Artist Formerly Known As Prince – a művész, akit korábban Prince-ként ismertek – néven dolgozott, mert a Warner Brothers levédette a „Prince” nevet, és nem biztosított neki teljes művészi szabadságot.)

Purple Rain (1984)

Egyszerre hódította meg a számára alapértelmezettnek nevezhető afroamerikai közönséget (a közeget, amelyből jött) és a fehér new wave közeget, egyszerre tudott rock és több értelemben is pop, sőt: art lenni – írtuk Prince-ről a halála után.

Kiss (1986)

2010-ben még azt nyilatkozta, hogy „az internetnek úgy, ahogy van, vége”, majd pár év múlva minden tartalmat (nagyjából 2000 videót) eltávolíttatott a YouTube-ról, de többnyire amúgy is perben-haragban állt az internetes zeneterjesztéssel és -felhasználással. Végül csak halála után oldódott meg a helyzet, amikor is 2017-ben a Prince-katalógus felkerült a legfontosabb streaming-felületekre majd elindult a hivatalos Prince YouTube-csatorna is.

Let's Go Crazy (1984)



Minden idők egyik legtermékenyebb előadója volt, 39 stúdióalbumot jelentetett meg a karrierje során, több száz dalt adott ki saját neve és álnevek alatt, és e mellett más előadóknak is írt dalokat, mint a Nothing Compares 2 U vagy a Manic Monday. Becslések szerint az általa megírt dalok száma elérheti az ezret is.

Cream (1991)



Hatodik stúdióalbuma, az az 1984-es Purple Rain hat hónapon keresztül volt a Billboard 200 élén, az albumért Oscar-díjat is nyert. Több, mint 150 millió albumot adott el világszerte, ezzel minden idők legsikeresebb zenészei közé tartozik. Többszörös Grammy- és AMA-díjas, 2004 óta tagja a Rock and Roll Hall of Fame-nek.

Anotherloverholenyohead (1986)

Prince még halála után is tartogat meglepetéseket. Idén nyáron például megjelenik egy „új” Prince-album a Welcome 2 America. A felvételeket 2010-ben rögzítette és sosem derült ki, miért nem adták ki akkor és azóta sem.

