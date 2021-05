Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 24.hu megkeresése után visszaállították az eredeti állapotot.","shortLead":"A 24.hu megkeresése után visszaállították az eredeti állapotot.","id":"20210429_SZFE_honlap_felveteli_kovetelmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639e97e3-baae-4234-9d6e-e1d7d8c08c60","keywords":null,"link":"/elet/20210429_SZFE_honlap_felveteli_kovetelmenyek","timestamp":"2021. április. 29. 13:03","title":"Téves felvételi követelményeket tettek közzé az SZFE honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","shortLead":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","id":"20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458c2-b4a2-4375-a415-cbb2735a1136","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. április. 29. 11:29","title":"Május elején kinyitnak Mészáros Lőrinc szállodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6e3e72-4889-4237-a409-b31d0c958f52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit startup által fejlesztett hiperautó garantáltan nem jön majd szembe minden utcasarkon.","shortLead":"A brit startup által fejlesztett hiperautó garantáltan nem jön majd szembe minden utcasarkon.","id":"20210430_villanyauto_hidrogenauto_viritech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6e3e72-4889-4237-a409-b31d0c958f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7328ab1-c065-4fcc-959f-7dfb16cc5f9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_villanyauto_hidrogenauto_viritech","timestamp":"2021. április. 30. 09:21","title":"A leggyorsabb villanyautókat veszi célkeresztbe ez az új hidrogénautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","shortLead":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","id":"20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059c27-e3c5-4668-a277-511c42e153d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","timestamp":"2021. május. 01. 10:15","title":"Szijjártó: Szlovéniába és Bahreinbe is utazhatunk bármilyen oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint a tavalyi volt az eddigi legjobb évük.","shortLead":"A cég szerint a tavalyi volt az eddigi legjobb évük.","id":"20210429_4iG_osztalek_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e0306-1459-44c6-8365-84b5ad430033","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_4iG_osztalek_fizetes","timestamp":"2021. április. 29. 17:36","title":"2,2 milliárdos osztalékot fizet a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1896. május 2-án, Budapesten a millenniumi ünnepségek tetőpontján adták át az európai kontinens első, a világ második földalatti vasútvonalát.\r

","shortLead":"1896. május 2-án, Budapesten a millenniumi ünnepségek tetőpontján adták át az európai kontinens első, a világ második...","id":"20210501_125_eves_a_budapesti_kis_foldalatti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81651d5-5d5a-4dfa-9588-2707a1ba75b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_125_eves_a_budapesti_kis_foldalatti","timestamp":"2021. május. 01. 08:35","title":"125 éves a budapesti \"kis földalatti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","shortLead":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","id":"20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66fc9b3-542a-4774-86a9-eacc44df3aad","keywords":null,"link":"/kultura/20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","timestamp":"2021. április. 29. 21:55","title":"Elhunyt Jason Matthews, a Vörös veréb trilógia szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dee6fb-77a4-4a51-b30a-21bac7a9eb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]