89 éves korában elhunty Olympia Dukakis színésznő. A hírt testvére, Apollo Dukakis erősítette meg a Varietynek.

Olympia Dukakis éppen idén ünnepelte filmes karrierjének 60. évfordulóját, bár a színpadon már korábban feltűt. Egyik első filmszerepében Dustin Hoffman édesanyját játszotta a John és Mary című filmben. Népszerű mellékszereplő volt, mellékszerepért nyert Oscar-díjat is 1988-ban, a Holdkórosok című filmben nyújtott alakításáért, melyben Cher és Nicolas Cage partnere volt. Szerepelt az Acélmagnóliákban is, ahol egy gazdag özvegyet, a Nicsak, ki beszél szériában nagymamát, az Özvegyek klubjában a címszereplők egyikét alakította. Feltűnt a Woody Allen rendezte Hatalmas Aphroditéban is.

Színészi karrierje mellett rendezett is, de producerként és több egyetemen színművészeti szakán is oktatott. Önéletrajzában és politikai aktivistaként sokat foglalkozott az amerikai görög kisebbséget érő negatív diszkriminációval. Életéről dokumentumfilm is készült, Olympia címmel, amit tavaly mutattak be az amerikai mozikban.



Tévében is folyamatosan dolgozott, összesen három Emmy-díjra jelölték. Jelenleg is több filmje vár bemutatásra.