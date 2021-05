Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült, hogy nem tartottak igényt se a Kádárról se a Petőfiről szóló sorozatára, mert rájött, ő most már csak írással szeretne foglalkozni. Életregényéből kiderül, hogy sok, a filmjeiből és Cseh Tamásnak írt dalaiból ismerős jelenet valóban megtörtént. Interjú Bereményi Gézával, akinek könyve kapta idén a Libri irodalmi díjat.","shortLead":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült...","id":"20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c865b0-2a16-4e61-b6a5-4910040901a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","timestamp":"2021. május. 10. 20:30","title":"„Nem elég akarni a szabadságot, sokszor mázli is kell, hogy megtaláljuk” – interjú Bereményi Gézával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","shortLead":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","id":"20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063eaba-ef79-4d93-9d08-1830696e37f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","timestamp":"2021. május. 11. 07:58","title":"Ferrarit, Lamborghinit vett egy amerikai férfi a vállalkozásmentő Covid-hiteléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények között, de a világban máshol is történtek hasonló incidensek, akadt olyan CIA-s tiszt, akit egy moszkvai szállodában ért mikrohullámú támadás, ezért gyanakszanak sokan az oroszokra. Miután a Fehér Ház két munkatársa is célpont lett, ma már a Pentagon is vizsgálódik. ","shortLead":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények...","id":"20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155b3903-2a52-48ef-b3ac-474d956ee5f1","keywords":null,"link":"/360/20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","timestamp":"2021. május. 11. 13:00","title":"Washingtonban észbe kaptak, hogy a Havanna-szindróma ügyét nem lehet bagatellizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","id":"20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a98d4-8455-43ea-96ba-7ab974a2912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","timestamp":"2021. május. 11. 19:28","title":"Pizzafutár-autó ütközött össze egy mentővel a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","shortLead":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","id":"20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3715ed1b-5ab0-4463-b173-ea920890d3b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","timestamp":"2021. május. 11. 07:59","title":"Még halkabb lett az új Bentley Flying Spur utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik, hogy a Samsung felkészült a trónfosztásra.","shortLead":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik...","id":"20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b3f769-39c0-4c39-a4f3-af0c730d8a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","timestamp":"2021. május. 11. 10:03","title":"(Fél)vezetőváltás: letaszítaná a trónról a Samsung az Intelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészei Törőcsik Mari halála után, egyórás tanácskozás során választották meg a cím új birtokosát.","shortLead":"A nemzet színészei Törőcsik Mari halála után, egyórás tanácskozás során választották meg a cím új birtokosát.","id":"20210511_Megvan_a_dontes_Lehoczky_Zsuzsa_a_Nemzet_Szinesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6266-f4bc-414d-98ec-3f1eb4c46396","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Megvan_a_dontes_Lehoczky_Zsuzsa_a_Nemzet_Szinesze","timestamp":"2021. május. 11. 15:20","title":"Megvan a döntés: Lehoczky Zsuzsa a nemzet színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több eljárás is folyamatban van ellene.","shortLead":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több...","id":"20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faefaa21-8d55-4cb6-b856-f79d024eb471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","timestamp":"2021. május. 10. 16:58","title":"Halmozta a bűncselekményeket a Ferihegyi úti baleset okozója, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]