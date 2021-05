Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54012ffe-d982-42d4-aa77-236151dd7a79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paul Van Doren 90 éves volt.","shortLead":"Paul Van Doren 90 éves volt.","id":"20210508_Meghalt_a_Vansmarka_egyik_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54012ffe-d982-42d4-aa77-236151dd7a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195a5c20-b0d0-477e-8875-5bc249b2006a","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Meghalt_a_Vansmarka_egyik_alapitoja","timestamp":"2021. május. 08. 09:33","title":"Meghalt a Vans-márka egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük ahhoz, hogy népszavazást írhassanak ki a függetlenségről, már ha ezt a brit kormány engedi.","shortLead":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük...","id":"20210508_skocia_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc4ed18-0a36-44e5-b741-bce14add616f","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_skocia_valasztas","timestamp":"2021. május. 08. 21:32","title":"A függetlenséget támogató pártok kerültek többségbe a skót parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e75181a-49ea-4d16-a929-a7a4b3da64a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész borzasztóan elviselhetetlennek tartja, hogy arról szól a közbeszéd, kinek nagyobb a f*sza. Úgy véli, szerencsésebb lenne kevesebbet beszélni a politikáról. ","shortLead":"A színész borzasztóan elviselhetetlennek tartja, hogy arról szól a közbeszéd, kinek nagyobb a f*sza. Úgy véli...","id":"20210507_Thuroczy_Szabolcs_A_politikusok_elhoztak_nekunk_a_fortyogo_gyuloletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e75181a-49ea-4d16-a929-a7a4b3da64a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3792401a-0530-4504-ae51-ee28f0522843","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Thuroczy_Szabolcs_A_politikusok_elhoztak_nekunk_a_fortyogo_gyuloletet","timestamp":"2021. május. 07. 15:37","title":"Thuróczy Szabolcs: A politikusok elhozták nekünk a fortyogó gyűlöletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f18888-f027-4800-994e-afb05791ea08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szobrász a híd múltját és jelenét kötötte össze új alkotásával.","shortLead":"A szobrász a híd múltját és jelenét kötötte össze új alkotásával.","id":"20210507_ferenc_jozsef_fuggoagy_miniszobor_kolodko_mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0f18888-f027-4800-994e-afb05791ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15220b92-aae6-4fbf-af6e-8025f342c0a6","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_ferenc_jozsef_fuggoagy_miniszobor_kolodko_mihaly","timestamp":"2021. május. 07. 15:29","title":"Új Kolodko-szobor Budapesten: Ferenc József függőágyban lazul a Szabadság hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","shortLead":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","id":"20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492eb666-fc3f-4874-bedc-5b9d3b98cd90","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","timestamp":"2021. május. 07. 09:25","title":"Koronavírus: 106 újabb elhunyt, 1541 új fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portrét írt a főpolgármesterről az Economist, amelyben elemzi Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti esélyeit és népszerűségének okát is.","shortLead":"Portrét írt a főpolgármesterről az Economist, amelyben elemzi Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti esélyeit és...","id":"20210507_karacsony_gergely_economist_portre_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcea06d-9ee5-47e5-b024-7649e305e3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_karacsony_gergely_economist_portre_orban_viktor","timestamp":"2021. május. 07. 12:45","title":"Karácsony lekövérezte Orbánt, aztán bocsánatot kért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A középiskolások eddigi életük mintegy tizenötödét töltötték iskolán kívüli oktatással, de a kisebbeknek is sok hetet kellett kihagyniuk, ezt nem lehet nem figyelembe venni a tanév utolsó öt – immár jelenléti oktatásos – hetében. Dolgozatok, a kimaradt tananyag ledarálása, közösségépítés? Mire érdemes használni, és mire nem a június 15-ig hátralévő napokat?\r

\r

","shortLead":"A középiskolások eddigi életük mintegy tizenötödét töltötték iskolán kívüli oktatással, de a kisebbeknek is sok hetet...","id":"20210507_jelenleti_oktatas_koronavirus_kozepiskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf017a9-8cc3-4458-984a-e10d59755631","keywords":null,"link":"/elet/20210507_jelenleti_oktatas_koronavirus_kozepiskola","timestamp":"2021. május. 07. 14:05","title":"Vége a karanténoktatásnak, de nem tehet úgy az iskola, mintha semmi nem történt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6dca77-d0ab-4ce1-b276-7152e5df1e68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fejlesztés előnyeit (vagy épp hátrányait) mindig az előző modellhez viszonyítva a legkönnyebb feltárni. Ez történt most két Huawei márkájú telefonnal is, melyek egyikén már nem Android futott.","shortLead":"Egy új fejlesztés előnyeit (vagy épp hátrányait) mindig az előző modellhez viszonyítva a legkönnyebb feltárni...","id":"20210509_huawei_harmony_os_emui_11_android_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6dca77-d0ab-4ce1-b276-7152e5df1e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12cda36-bb41-465c-aeae-1147625b7429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_huawei_harmony_os_emui_11_android_video","timestamp":"2021. május. 09. 08:03","title":"Videón a különbség: így teljesít a Huawei új rendszere, ha egy androidos telefon mellé teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]