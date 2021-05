Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87725ed3-6069-4695-b640-3b739b22cb79","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A vártnál jobban drágult az élet Magyarországon áprilisban. Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy az éttermekben, szállodákban, a kozmetikusoknál és a fodrászoknál további drágulás jön. ","shortLead":"A vártnál jobban drágult az élet Magyarországon áprilisban. Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy az éttermekben...","id":"20210511_inflacio_koronavirus_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87725ed3-6069-4695-b640-3b739b22cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2070a886-3958-4d3d-871c-fe19714f3a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_inflacio_koronavirus_dragulas","timestamp":"2021. május. 11. 14:45","title":"Nyolcéves csúcson az infláció, és legfeljebb a lassabb drágulásban lehet reménykedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni, a CNN összeszedte, hogy melyek ezek. ","shortLead":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni...","id":"20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bfbf6-f841-4b75-b503-a84ede7c8e39","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","timestamp":"2021. május. 12. 12:43","title":"Melinda Gates a válás után sem adja fel a harcot a nők esélyegyenlőségéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények között, de a világban máshol is történtek hasonló incidensek, akadt olyan CIA-s tiszt, akit egy moszkvai szállodában ért mikrohullámú támadás, ezért gyanakszanak sokan az oroszokra. Miután a Fehér Ház két munkatársa is célpont lett, ma már a Pentagon is vizsgálódik. ","shortLead":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények...","id":"20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155b3903-2a52-48ef-b3ac-474d956ee5f1","keywords":null,"link":"/360/20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","timestamp":"2021. május. 11. 13:00","title":"Washingtonban észbe kaptak, hogy a Havanna-szindróma ügyét nem lehet bagatellizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db28b37-2fc3-46c2-824f-0f857e809fae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadók egyike tizenéves.","shortLead":"A támadók egyike tizenéves.","id":"20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db28b37-2fc3-46c2-824f-0f857e809fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad197c83-4e22-474d-87ea-b643a02da47a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","timestamp":"2021. május. 11. 10:04","title":"Iskolánál lövöldöztek Kazanyban, több diák és egy tanár is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő teszteredmények születtek, amikor összehasonlították az immár két és fél éves iPhone XR-t az iPhone 11-gyel, illetve iPhone 12-vel.","shortLead":"Meglepő teszteredmények születtek, amikor összehasonlították az immár két és fél éves iPhone XR-t az iPhone 11-gyel...","id":"20210512_iphone_ios_1451_teljesitmenyfojtas_vagy_bug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7354ad-5fdf-479e-bab4-9602dc0a04f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_iphone_ios_1451_teljesitmenyfojtas_vagy_bug","timestamp":"2021. május. 12. 09:03","title":"Hiba vagy funkció? A frissítés után gyorsabb lett a 2,5 éve kiadott iPhone, mint a legújabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több mint 50 ezer forintra emelkedik a megelőlegezett tartásdíj, megszűnik a jövedelmi összeghatár, az állam pedig csak akkor szünteti be a folyósítást, ha a gyermektől külön élő szülő 80%-át kifizette a bíróság által meghatározott összegnek. A kormány benyújtotta a törvénymódosítást, amellyel 90 ezer egyszülős családban nevelkedő gyermeken segítene. A családi pótlék összege ugyanakkor továbbra sem emelkedik. ","shortLead":"Több mint 50 ezer forintra emelkedik a megelőlegezett tartásdíj, megszűnik a jövedelmi összeghatár, az állam pedig csak...","id":"20210511_tartasdij_kormany_torvenyjavaslat_egyszulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c35c10-20c9-44dd-ba21-dcdd93dd631c","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tartasdij_kormany_torvenyjavaslat_egyszulok","timestamp":"2021. május. 11. 19:04","title":"Szigorúan behajtaná az elmaradt tartásdíjakat a kormány új törvényjavaslata – itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","shortLead":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","id":"20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7772c4-0cd6-43b9-8931-ec9e45937fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","timestamp":"2021. május. 10. 19:03","title":"Elkészült a világ legjobb Tetrisze, mindig a legjobb alakzat jön benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint összefüggés lehet az oltóanyag és egy 47 éves nő halála között.","shortLead":"A hatóságok szerint összefüggés lehet az oltóanyag és egy 47 éves nő halála között.","id":"20210511_szlovakia_astrazeneca_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274f418c-0824-48c4-8b27-49074d7c63f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_szlovakia_astrazeneca_felfuggesztes","timestamp":"2021. május. 11. 17:45","title":"Felfüggesztették Szlovákiában az AstraZeneca vakcinával való első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]