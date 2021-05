Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak, hogy olyan emberektől lopjanak pénzt, akik azt hitték, hogy közben jól ismert és megbízható cégek pénzügyi, kereskedelmi, banki vagy kriptovalutás alkalmazását telepítették. A támadók társkereső oldalakon keresztül célozták meg a felhasználókat.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak...","id":"20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431318f8-5ebb-4944-a25a-881ea8125744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","timestamp":"2021. május. 18. 12:03","title":"Találtak 167 telefonos alkalmazást, amelyekkel pénzt csaltak ki az emberekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövid időre benézett a forint 350 alá is, majd valamivel e szint fölött állt meg.","shortLead":"Rövid időre benézett a forint 350 alá is, majd valamivel e szint fölött állt meg.","id":"20210518_forint_euro_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9910667f-a2ae-4c39-8d9e-09b55d0759ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2021. május. 18. 11:06","title":"350 alatt is járt a forintárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d6b627-d03b-4b2c-b6b4-dfe28180e0b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölykök már előbújtak és láthatóak a kifutóban.","shortLead":"A kölykök már előbújtak és láthatóak a kifutóban.","id":"20210519_azsiai_vadkutya_fovarosi_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d6b627-d03b-4b2c-b6b4-dfe28180e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a836d5-f065-4379-ac47-d8fe89b0ef22","keywords":null,"link":"/elet/20210519_azsiai_vadkutya_fovarosi_allatkert","timestamp":"2021. május. 19. 18:27","title":"Tíz ázsiai vadkutya született a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5df1c2-9482-4a63-b406-c6a8ec4d642d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alulról szerveződő kezdeményezések épp olyan fontosak a környezetvédelemben, mint a legnagyobb cégek vállalásai.","shortLead":"Az alulról szerveződő kezdeményezések épp olyan fontosak a környezetvédelemben, mint a legnagyobb cégek vállalásai.","id":"20210519_kornyezetvedelem_fenntarthato_kornyezet_felelossegvallalas_faultetes_fecskementes_szemetszedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5df1c2-9482-4a63-b406-c6a8ec4d642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e0913-07f6-47f9-bf4d-682b08f4242a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_kornyezetvedelem_fenntarthato_kornyezet_felelossegvallalas_faultetes_fecskementes_szemetszedes","timestamp":"2021. május. 19. 12:00","title":"Faültetéstől a szemétszedésig: így óvhatja nagyon a környezetét kicsiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke biztos benne, hogy újabb büntetést kap Kövér Lászlótól, amiért ficsúrozott a parlamentben.","shortLead":"A Jobbik elnöke biztos benne, hogy újabb büntetést kap Kövér Lászlótól, amiért ficsúrozott a parlamentben.","id":"20210519_jakab_peter_kover_laszlo_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1419170-d09f-4140-bbd3-cde8e0bf4326","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_jakab_peter_kover_laszlo_parlament","timestamp":"2021. május. 19. 06:56","title":"Jakab Péter: Orbán Viktornál nagyobb büntetés nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számítások alapján ezzel mintegy 2,3 millió embernek járna több pénz.","shortLead":"A számítások alapján ezzel mintegy 2,3 millió embernek járna több pénz.","id":"20210519_ellenzek_adomentes_minimalber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41442440-dd30-436c-b897-3ca18825c775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_ellenzek_adomentes_minimalber","timestamp":"2021. május. 19. 05:36","title":"Bekerül az ellenzék közös programjába az adómentes minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","shortLead":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","id":"20210518_Meghalt_Charles_Grodin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956d6bd4-3f61-412c-919a-84ab1e2f46da","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Meghalt_Charles_Grodin","timestamp":"2021. május. 18. 21:40","title":"Meghalt Charles Grodin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint a jövőben elérhető Mac Prót minden eddiginél erősebb processzorral szerelheti fel az Apple.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint a jövőben elérhető Mac Prót minden eddiginél erősebb processzorral szerelheti fel...","id":"20210518_apple_silicon_processzor_mac_pro_40_magos_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5306a23-f972-403f-a16f-7c24d9e7d7fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_silicon_processzor_mac_pro_40_magos_processzor","timestamp":"2021. május. 18. 17:03","title":"40 magos processzoron dolgozhat az Apple, a legerősebb Mac Pro kaphatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]