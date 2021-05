Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont tervez, a zenei termékeknél fog közreműködni.","shortLead":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont...","id":"20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d08e86b-fe0d-4ac5-8b5f-6da15c36fab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"Az Apple újabb nagyágyút igazolt, fontos feladat vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztetnek, hogy a visszavonulás híre talán csak csel, és a háttérben újabb nagyobb támadás készülődik.","shortLead":"Kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztetnek, hogy a visszavonulás híre talán csak csel, és a háttérben újabb nagyobb...","id":"20210517_darkside_olajvezetek_uzemanyag_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632dcda7-48ce-4e8b-83df-a4e964d6e378","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_darkside_olajvezetek_uzemanyag_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2021. május. 17. 09:35","title":"Leáll tevékenységével a hackercsoport, amely napokra megbénította az USA egyik üzemanyagvezetékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Jól alszik? Nagy stressz lehet önnek az utcán mászkálni” – írta a pozsonyi Konfuciusz Intézet vezetője abban a levélben, amelyet egy szlovák elemzőközpont igazgatójának címeztek.","shortLead":"„Jól alszik? Nagy stressz lehet önnek az utcán mászkálni” – írta a pozsonyi Konfuciusz Intézet vezetője abban...","id":"20210518_pozsony_kina_ceias","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77c8ead-c9cd-434a-9ba2-50a8d460446f","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_pozsony_kina_ceias","timestamp":"2021. május. 18. 14:01","title":"Pozsonyban már megtapasztalták, hogy a kínai intézményrendszer mennyire nem tűri a kritikus hangokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d","c_author":"HVG","category":"360","description":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","shortLead":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","id":"202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdffdc0-6702-482d-8ebb-cfad482f6d7f","keywords":null,"link":"/360/202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","timestamp":"2021. május. 17. 16:00","title":"A természetet és a várost köti össze a különleges és látványos zománcművészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb bizalommal kijelenthető, hogy az oltások e variáns ellen is védelmet nyújtanak - mondta vasárnap a brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb...","id":"20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c12dc9-6aaa-4e5e-9724-e95ff6c9f0bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","timestamp":"2021. május. 16. 21:47","title":"Brit egészségügyi miniszter: az oltások védenek az indiai variáns ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","shortLead":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","id":"20210518_ballagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccedbf0-9441-4dc3-9488-f0ce1c0029c3","keywords":null,"link":"/elet/20210518_ballagas","timestamp":"2021. május. 18. 07:15","title":"Május 25-e után lehet ballagásokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1daa6fa9-4598-44d6-acbb-7500eae216ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az online kitölthető kérdőívben a Fővárosi Önkormányzat arra kíváncsi, hogyan közlekednek most a környékbeliek, és miként tudna ezen változtatni az Észak-Budát és Észak-Pestet összekötő új Duna-híd.","shortLead":"Az online kitölthető kérdőívben a Fővárosi Önkormányzat arra kíváncsi, hogyan közlekednek most a környékbeliek, és...","id":"20210518_Lakossagi_egyeztetes_indul_az_Aquincumi_hid_megepiteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1daa6fa9-4598-44d6-acbb-7500eae216ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6efe45-5e58-45de-be29-1234dbd23202","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_Lakossagi_egyeztetes_indul_az_Aquincumi_hid_megepiteserol","timestamp":"2021. május. 18. 13:40","title":"Itt a lehetőség, ha elmondaná a véleményét a készülő Aquincumi hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal labdarúgó a KTE Labdarúgó Akadémián nevelkedett.","shortLead":"A fiatal labdarúgó a KTE Labdarúgó Akadémián nevelkedett.","id":"20210517_liverpool_farkas_csaba_patrik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16967e9f-0cda-4365-9601-7aa8de7ce782","keywords":null,"link":"/sport/20210517_liverpool_farkas_csaba_patrik","timestamp":"2021. május. 17. 15:13","title":"Leigazolt a Liverpool egy 14 éves magyar tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]