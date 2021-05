Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy valószínűséggel türelmi időszak következik: aki nem akarja újrakezdeni a törlesztést, annak egy ideig még nem kell.","shortLead":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy...","id":"20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5641dd41-5e6d-490f-a474-4599d483310f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","timestamp":"2021. május. 20. 11:55","title":"A kormány győzött a bankok felett: hosszabb lesz a hitelmoratórium, és jön a hitelmoratórium 3.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző első, esetenként egyetlen tünete, nagy számban vannak azonban olyanok is, akiknél a betegség után is megmarad a panasz. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján is megnőtt az ilyen problémával jelentkezők száma, nekik a poszt-Covid Szaglás Ambulancián igyekeznek segíteni.","shortLead":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző...","id":"20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31255e15-fff3-4bfa-b94e-e1132b7c1e71","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 19. 10:55","title":"Szaglástréninggel segítenek a poszt-covidosokon a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b6fa28-cebd-4e42-8cff-f1102030c8af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oregoni egyetem szakemberei szimuláció segítségével tanították meg Cassie-nek, hogyan kell lépcsőn közlekedni.","shortLead":"Az oregoni egyetem szakemberei szimuláció segítségével tanították meg Cassie-nek, hogyan kell lépcsőn közlekedni.","id":"20210519_robot_cassie_onjaro_robot_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89b6fa28-cebd-4e42-8cff-f1102030c8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffa735c-f1ca-487f-b033-eb41cd52bce8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_robot_cassie_onjaro_robot_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. május. 19. 18:03","title":"Vakon, félelmetes magabiztossággal közlekedik a lépcsőn ez a robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több enyhítést is tervez azt követően, hogy elérjük az ötmillió beoltottat. Fizetős lesz a parkolás, de a hitelmoratóriumot a nyár végéig meghosszabbítják, a további uniós vakcinabeszerzésből pedig kiszállunk – derült ki a kormányinfón. ","shortLead":"A kormány több enyhítést is tervez azt követően, hogy elérjük az ötmillió beoltottat. Fizetős lesz a parkolás, de...","id":"20210520_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5ceeb2-10b4-43de-9156-1ce6241b6454","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","timestamp":"2021. május. 20. 11:16","title":"Gulyás: keddtől változik az élet, holnap Orbán jelenti be a részleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne csodálkozzunk tehát, ha a lányunk elkeseredik, mert nem tud összeállítani egy megfelelő szettet az esti bulira.","shortLead":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne...","id":"20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a81e9-eb78-4363-8b6b-17cb832d7ef7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","timestamp":"2021. május. 19. 19:15","title":"Mit mondjunk kamasz gyerekünknek, ha arra panaszkodik, hogy nincs mit felvennie?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","shortLead":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","id":"20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9397f-3828-4a0c-893b-52f191414ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","timestamp":"2021. május. 20. 11:32","title":"1118 lóerő talán már elég lesz az új plug-in hibrid Ferrariba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295fba71-2a3b-49cb-ac5d-31dc04f9f290","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Milák Kristóf Európa-bajnoki csúcsot úszott 200 méter pillangón a budapesti viadalon.","shortLead":"Milák Kristóf Európa-bajnoki csúcsot úszott 200 méter pillangón a budapesti viadalon.","id":"20210519_milak_kenderesi_vizes_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=295fba71-2a3b-49cb-ac5d-31dc04f9f290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0b2cd7-426d-4588-b545-af2ef0537fae","keywords":null,"link":"/sport/20210519_milak_kenderesi_vizes_eb","timestamp":"2021. május. 19. 19:58","title":"Milák Európa-bajnok, Kenderesi bronzérmes a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","id":"20210520_kariko_katalin_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf96109-4369-4066-a385-bd8cf2bbe246","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kariko_katalin_szeged","timestamp":"2021. május. 20. 15:39","title":"Biológia tagozatos diákokkal találkozott Szegeden Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]