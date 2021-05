Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be a nagyközönség számára.","shortLead":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be...","id":"20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c4b60-048a-49fd-bb74-c402467236c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","timestamp":"2021. május. 20. 10:33","title":"Fillérekért vehetik meg a dolgozók az LG be sem mutatott csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","shortLead":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","id":"20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dd1512-23de-4e69-a788-e47f80cde2cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","timestamp":"2021. május. 19. 13:55","title":"Habony Árpád körei rástartoltak a vasútra – Mészáros Lőrinc volt erőművénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","shortLead":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","id":"20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128ca4f8-64f7-4f48-8fa6-f68fd27bcca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","timestamp":"2021. május. 19. 19:03","title":"Cementalapú akkumulátort fejlesztettek svéd kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a942b550-8b47-4a0b-b274-3e331475b31c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön az egyik legkedvezőbb formája a kisösszegű vállalati hiteleknek, amit a kormány a koronavírus-járvány okozta pénzügyi nehézségek áthidalására hozott létre. Sok egyéni és társas vállalkozó számára jelenthet segítséget az idén márciusban elindított kölcsön, azonban nem mindenre lehet felvenni. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy mi az, amire nem lehet igényelni a hitelt. ","shortLead":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön az egyik legkedvezőbb formája a kisösszegű vállalati hiteleknek, amit a kormány...","id":"20210520_ujrainditasi_gyorskolcson_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a942b550-8b47-4a0b-b274-3e331475b31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c88b76-5a5e-4704-badf-4bedc6921c82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_ujrainditasi_gyorskolcson_bank360","timestamp":"2021. május. 20. 12:54","title":"Ez lehet a megoldás, ha nem vehetjük fel a vállalkozói ingyenhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus 31-ig érvényben marad a törlesztési moratórium a kormány csütörtöki bejelentése alapján, vagyis két hónappal meghosszabbították a programot. A kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetű adósoknak viszont még az ezt követő átmeneti időszakban sem kellene fizetniük. A Bank360 elemzői azt vizsgálták meg, hogy milyen extra költsége lesz ennek a nyári két hónapnak és az ezt követő átmeneti időszaknak.","shortLead":"Augusztus 31-ig érvényben marad a törlesztési moratórium a kormány csütörtöki bejelentése alapján, vagyis két hónappal...","id":"20210521_Ennyi_penzt_bukunk_ha_maradunk_meg_ket_honapot_a_hitelmoratoriumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db06d803-aa7f-4b0c-bd07-9ae90c8560c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_Ennyi_penzt_bukunk_ha_maradunk_meg_ket_honapot_a_hitelmoratoriumban","timestamp":"2021. május. 21. 05:57","title":"Ennyi pénzt bukunk, ha élünk a friss lehetőséggel és tovább maradunk a hitelmoratóriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff2fb8-3e84-41ad-9048-5e3461c2f3af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival elhitették, 800 millióért el tudják intézni, hogy ne induljon ellene büntetőeljárás. A szövevényes ügyben hét embert, köztük két ügyvédet hallgattak ki gyanúsítottként. ","shortLead":"A férfival elhitették, 800 millióért el tudják intézni, hogy ne induljon ellene büntetőeljárás. A szövevényes ügyben...","id":"20210519_korrupcio_ugyvedek_vesztegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ff2fb8-3e84-41ad-9048-5e3461c2f3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74c3eb8-1cce-45cf-8fea-3ea210dc0631","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_korrupcio_ugyvedek_vesztegetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:07","title":"Orbán Viktorra és Pintér Sándorra hivatkozva csaltak ki százmilliókat egy vállalkozótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","shortLead":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","id":"20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af7b7d-6d86-474f-853c-04ec533eb0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","timestamp":"2021. május. 20. 07:17","title":"Ötvennél több helyen szorul javításra a szakképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tízezrekbe kerülhet, ha egy autó vásárlása után megcsúszunk a határidőkkel.","shortLead":"Tízezrekbe kerülhet, ha egy autó vásárlása után megcsúszunk a határidőkkel.","id":"20210520_Erdemes_figyelni_most_az_autoatirasnal_a_lelassult_rendszer_miatt_komoly_birsagba_lehet_futni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb93c85-106b-4cd1-93ab-711a28578da6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Erdemes_figyelni_most_az_autoatirasnal_a_lelassult_rendszer_miatt_komoly_birsagba_lehet_futni","timestamp":"2021. május. 20. 10:25","title":"Érdemes figyelni most az autóátírásnál, a lelassult rendszer miatt komoly bírságba lehet futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]